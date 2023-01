Na Slovensku je aktívnych päťdesiatštyri politických strán a hnutí

Zlúčením, likvidáciou či zrušením a v menšej miere premenovaním, za tri dekády na Slovensku zaniklo viac ako stoštyridsaťpäť takýchto subjektov. O drvivej väčšine z nich málokto chyroval, sú medzi nimi však aj také, ktoré svojou činnosťou, rozhodujúcim podielom určovali smerovanie Slovenska. Nech si čitateľ sám zhodnotí, aký bol pri tomto „podielnictve“ prínos pozitív a negatív v osobách a v činoch protagonistov takých subjektov, akými boli napríklad VPN, HZDS či MOST- HÍD.

Politická strana je právnická osoba a jej vznik, existencia či zánik spadá do činnosti Ministerstva vnútra SR, konkrétne do Registra politických strán a hnutí v sekcii Verejná správa. Proces vzniku a jestvovania politickej strany má viacero zákonných podmienok a medzi tie, pri samotnom zápise do registra, patrí aj taká drobnosť, ako presvedčiť minimálne desaťtisíc občanov, aby vznik nového subjektu podporili svojim podpisom.

Existuje však aj jednoduchšia cesta a nepochybujem, že v období neistoty v otázke, kedy vlastne pristúpime k volebným urnám, tou jednoduchšou cestou sa niekto vyberie. Bez nejakých škrupulí nad tým, akú slizkú stopu to v DNA nového subjektu dokáže zanechať. Pre vyhnutie sa úmornému a možno aj, v časovej tiesni, neúspešnému zbieraniu potrebných podpisov, existuje pre tých pohodlnejších aj možnosť prevzatia jestvujúcej politickej strany. K takejto jednoduchšej ceste, ako prísť k politickej strane, vždy treba dvoch. Záujemcu, ktorý sa rozhliada po trhu a trhovníka, ktorý samozrejme nechce vyjsť na psí tridsiatok. Trhovnícke handrkovanie však nie je bez rizika a svoje o tom vedia Boris Kollár aj Peter Marček. Ale ktovie, možno sú spokojní obidvaja, kyseliny sú to rovnaké, nie iba deoxyribonukleónové.

Preto, ak v týchto dňoch vzniká nový politický subjekt, treba v prvom rade oceniť samotnú skutočnosť, že vo vienku bude mať začiatok od piky a nie špekuláciu na úrovni Marček/Kollár. Špekuláciu preto, lebo Marček bol v pokušení vybaviť drahú nevestu lákavým venom. On dohodil Kollárovi svoju Stranu občanov Slovenska potom, ako ešte parlamentný panic Kollár, utrel nos pri kurizovaní Nášmu kraju. Chorobopis tohto subjektu je tiež zaujímavý:

Pirátska strana – Slovensko, skratka Slovenskí Piráti (v rokoch 2010-2015 NÁŠ KRAJ, v roku 2015 SME RODINA, v rokoch 2015-2018 VÁŠ KRAJ a v rokoch 2018-2019 KOREKTÚRA – Andrej Hryc , skratka KAH) je slovenská mimoparlamentná politická strana. Zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR bola 2. septembra 2010.[3] Pod súčasným názvom strana figuruje od 22. novembra 2019. Súčasným predsedom je Michal Pírek.

Rozkliknutím obdobných chorobopisov, môže si hoci aj voličský elév či pesimista, urobiť aký taký prehľad o pozadí minulých aj budúcich kandidátok a overiť si, prečo na nich figurujú aj ľudia, ktorých jedinou zásluhou je zobchodovanie vlastníckych práv ku právnickej osobe.

Preto, ak v týchto dňoch vzniká nový politický subjekt, netreba sa príliš vzrušovať nad jeho názvom. Ak je niekomu JABLKO smiešne, dovolím si upozorniť, že v Registri politických strán a hnutí sú aj iné perly. Napríklad tá s názvom 7 STATOČNÝCH je CESTA, ktorá sa prezentuje ako strana vlastencov a odborníkov. Názov by som neriešil.

Politická strana s identickým názvom, Jablko, je v Rusku prítomná rovných tridsať rokov. Hádam sa Lucia Ďuriš Nicholsonová neinšpirovala jej príbehom. Za Jeľcina sa do Dumy dostala, za Putina si už neškrtla. Dôvody však môžu byť všakovaké. Skôr by som nerozhodným voličom odporučil sledovať príbeh vzniku subjektu, môžu byť dokonca strojcami toho vzniku, ako podľahnúť emotívnym výlevom profesionálnych šmejdov. A slovenský volič má práve teraz mimoriadne vzácnu príležitosť zažiť si to na nečisto.

Bezmála dva týždne bude v susednom Česku prebiehať predvolebná kampaň pred druhým kolom prezidentských volieb. Bežný Slovák bude, aj pri vlažnom a nezainteresovanom sledovaní kampaní, zrejme najinformovanejší cudzinec, ktorý sa predsa len najlepšie vyzná v českých reáliách. Z tohto pohľadu, dajú sa kampane obidvoch kandidátov sledovať bez hrozby emočného, či akéhokoľvek iného nátlaku. Bez hrozby syndrómu prepadnutého hlasu, či bez škrípania zubov, lebo som to zase raz musel hodiť menšiemu zlu. Stačí len dianie u susedov trochu odsledovať a s chladnou hlavou si túto skúsenosť preniesť do domáceho prostredia.

A s týždenným náskokom môžeme ešte u nás odsledovať, o čom bolo zbieranie tri a pol stovky tisícok podpisov, kto o referende mesiace kvákal, kým len nebolo vyhlásené a kvákal o ňom aj potom, lebo bolo vyhlásené a teraz, päť dní pred jeho konaním, čuší ako voš pod chrastou. Z každého konania sa dá niečo usudzovať a v prípade Lucie Ďuriš Nicholsonovej, ak by ma s hárkom niekto oslovil, nemal by som problém ho podpísať.

Verejná správa / Registre, evidencie, zoznamy / Politické strany

Oznámenie prípravného výboru politickej strany so začatím zbierania podpisov za účelom registrácie politickej strany s názvom JABLKO

Prípravný výbor politickej strany s názvom JABLKO oznámil Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, že začal zbierať podpisy na zoznam občanov, ktorí súhlasia s tým, aby uvedená politická strana vznikla.

Oznámenie sa zverejňuje na dobu 180 dní.

Doba zverejnenia začína plynúť dňa 11. 01. 2023 a končí dňa 09. 07. 2023.

Počas vyššie uvedenej doby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky:

a) neprijme a nezverejní oznámenie iného prípravného výboru s názvom strany alebo skratkou zhodnou s názvom strany alebo skratkou vo zverejnenom oznámení,

b) nerozhodne o registrácii strany s názvom strany alebo skratkou zhodnou s názvom strany alebo skratkou uvedenou vo zverejnenom oznámení a

c) nevykoná zmenu názvu zaregistrovanej strany alebo skratky v registri strán v prípade, ak sa názov strany alebo skratka nelíši od názvu strany alebo skratky uvedenej vo zverejnenom oznámení.

