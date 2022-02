Napokon si aj Kotleba vyslúži poďakovanie za kus dobrej práce

Ôsmeho marca sa na Najvyššom súde má potvrdiť alebo nepotvrdiť vyše štvorročný trest pre Mariána Kotlebu v kauze symbolických súm na šekoch. Ôsmy marec, ako notoricky v pamäti zapísaný Medzinárodný deň žien, je Ficovo obľúbené ročné obdobie, kedy by sa najradšej celý rozdal. Na toto obdobie avizoval tridsaťdva stretnutí, najme so sympatizantkami, aby im popri karafiáte predstavil už známych kandidátov Smeru do jesenných komunálnych a župných volieb, ktoré sa prvý krát budú konať spolu.

Pri tej príležitosti vyzval Pellegriniho a Hlas, že ako prirodzení spojenci, spolu so SNS, práve oni by mali vytvoriť do týchto volieb koalície všade tam, kde to len bude možné. Hlas vylúčil, okrem Matovičovej strany len ĽSNS a Smer ako obyčajne nikoho. Na dnes zvolaný protest pred Národnú radu, kde budú chcieť extrémne krídla úbohej reprezentácie slovenskej politickej kultúry predviesť svoju silu počas hlasovania o zmluve, vykryštalizujú prapodstatu súčasnej parlamentnej opozície.

Smer, a teda aj Hlas, znepokojivo sleduje rozrastajúci sa počet svojich bývalých nominantov, protežantov a donorov, ktorí sú vyšetrovaní vo väzbe či na slobode. Ktorí spolupracujú a ktorí ešte odolávajú. Vo veľmi podobnej situácii je ĽSNS, a teda aj Republika. Tam má na mále síce iba predseda Kotleba, na rozdiel od Fica či Pellegriniho, k ostrému trestu a k praktickému zániku jeho strany je na milimetre a sekundy blízko. Ťažko si predstaviť okrem Uhríka či Mazureka iných ako Fica a Pellegriniho, ktorí by tak bytostne stáli o potvrdzujúci verdikt Najvyššieho súdu nad Kotlebom.

Ficovi sa musí uznať dávne tvrdenie, že intelekt a strategické rozmýšľanie Kotlebu je fakt ešte pod úrovňou vyhlásenia boja Pásavke „americkej“ z kúta zemiakového skladu. Teraz mu, Ficovi, táto prízemnosť a ľpenie na symboloch ľudáckeho dedičstva kotlebovcami prichádza náramne vhod. Nie kvôli nemu samotnému. Jemu je už všetko absolútne jedno. Po akcii s fašistami plánuje ísť položiť veniec k hrobu Alexandra Dubčeka. Veľmi sa ale spolieha na to, že po faktickom zlikvidovaní Kotlebu ako nejakej veličiny, s ktorou sa môže v politických spojenectvách počítať, ostane tu len Republika. Uhrík sa raz, dvakrát stretne s historikom a už poučený a obrátený, príde koncom augusta na bystrické námestie. Stavíme sa? Bude to pár týždňov pred voľbami.

Spolupráca Smeru, Hlasu, Republiky a SNS je už prakticky hotová vec, čaká sa len na odchod Kotlebu do výkonu trestu. Okrem toho, že bývalým národniarom a socdemákom uľahčí zdôvodnenie koalícií s extrémom výraznejším od nich samotných, dostanú ešte jeden dar. Potvrdenie trestu Kotlebovi budú môcť okomentovať v zmysle názornej ukážky toho, ako je súčasnou koalíciou znásilnená justícia a prečo toto treba zvrátiť. Je toho veľa, za čo sa Fico môže poďakovať Kotlebovi, skôr než pôjde klásť.