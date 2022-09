Róbert Fico je asi tak uveriteľný ako Dmitrij Medvedev

Kontruje mu už len Kadyrov, ktorý svoju avizovanú dovolenku zamenil na štyridsaťosem hodinovú lehotu veleniu ruských ozbrojených síl, aby zmenili spôsob vedenia špeciálnej operácie. Lebo je to vraj katastrofa a ak sa generalita nepamätá, sám pôjde Vovovi vysvetliť, ako sa veci majú, kto každý ho klame a ako sa taká vojna, ktorá sa ani vojnou nenazýva, vedie.

Výzvu Dmitrija Medvedeva by možno aj Ukrajinci zvážili. Problém je tak trochu v tom, že ruský vojaci utekajú tak rýchlo, že je nemožné ich s nejakou ponukou dobehnúť. Tak sa Rusi dobiehajú sami svojimi skutkami, rozhodnutiami a vlhkými snami pod ruským kolesom, ktoré nie a nie poslúchať.

Nie inak je na tom Róbert Fico. Jeho otvorená proruská orientácia, mizerne vypočítaná a prehnane presadzovaná, mu môže poľahky zlomiť väz účinnejšie, ako grambľavosť súčasnej vlády. Reakcie verejnosti na hlúpe rozhodnutie SZĽH okolo hráčov z KHL a ich prípadnej účasti v reprezentácii, je príjemným dokladom o tom, že nie každá alibisticky zastieraná machinácia prejde bez povšimnutia.

Súčasnej vláde sa dá vytknúť takmer všetko a chtiac nechtiac si jeden musí pripustiť, že Fico by aj mohol mať vo svojich hodnoteniach pravdu. Keby samozrejme volil kultivovaný spôsob. A on by ho možno volil, ak by mu išlo iba o vrátenie sa k politickej moci. Ide mu však o osobnú slobodu, nuž je poriadne nepríjemný. Výstredný hulvát, odtrhnutý od reality len naoko, hrajúci však vabank o všetko.

Ficovou témou dneška bolo určite vyhlásenie prezidentky o tom, ako sa rozhodla postupovať po oboznámení sa s referendovými otázkami. Jeho reakcia bola očakávaná presne v tom duchu, ako ju predviedol, presne o takúto možnosť reagovať sa nenechal prísť a zazichroval si to dupľovane. Zle naformulovanou otázkou a dobrým načasovaním odovzdania hárkov tak, aby sa v ním vsugerovávanom termíne konania referenda, ono nijako nemohlo uskutočniť.

K vývoju situácie, v akej sa nachádza momentálne ruská armáda, sa nejaký Chmelár, Fico či Blaha vyjadrovať nebudú. Je to pre nich vrcholne nepríjemné a politicky aj dosť nebezpečné. Ešteže prišlo to stanovisko prezidentky k referendu. Inak by Ficovou témou dňa bolo niečo iné. Tiež sa to udialo dnes a popravde neviem, či sa k tomu stihol vyjadriť. Advokát Marek Para sa už nemôže, aspoň čo sa obvinenia z akcie Kaifáš týka, spoliehať na to, že by sa snáď § 363 v poslednej chvíli skrútil v jeho prospech. Prokuratúra podala obvinenie a vec je teraz v rukách súdu.

Ťažko si udržať prehľad o tom, kto z Ficovho okruhu je v ktorej či v koľkých kauzách obvinený či vyšetrovaný. Na zdravej farbe a pravidelnej stolici mu to nijako nepridáva. A tak sa možno vytešuje, že mu prezidentka prihrala na smeč, ale možno aj nie. Je to tak falošná hra, je to taký podvod na vlastných voličov, že ho hádam ani takéto „víťazstvo“ a postupovanie podľa plánu tešiť nemôže. Napokon, aj Putin mal skvelý plán a toť ho. Schoval sa za kolotoč a čaká na Kadyrova, do ktorého poschodia si až trúfne za ním loziť.

Fico robí ramená ako pár dní pred ruskou inváziou. To sa prsil, že niekedy okolo sviatku MDŽ začne predstavovať spoločné kandidátky s Hlasom a s SNS do regionálnych volieb. V podstate mu to Putin zrušil a dnes je jasné, že žiadne koalície k predstavovaniu nemá a nebude mať ani do budúcna. Možno len s tým Uhríkom, keď sa Pellegrini nechal počuť, že so Smerom možno, ale so Smerom bez Fica.

Fico je v podstate stigmatik. Príliš otŕča svoje domnelé rany a tie skutočné nedokáže skryť. Je len otázkou času, dokedy mu to aj plytšie mozgové závity budú žrať a kedy si začnú hľadať niekoho, kto sa neokydal kečupom a demonštratívne si vykračuje po transfúziu.