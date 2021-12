Zákon 255/1946 zvýhodňoval vybranú skupinu

Boli časy, kedy sa inak hľadelo na to, či ste sa zapojili do odboja (počas druhej svetovej vojny) v Buzuluku alebo v Tobruku. Či ste patrili k východnému alebo k západnému frontu, v zahraničí aj na území Československej republiky. Zákon uprednostňoval príslušníkov odboja hlavne v sociálnej oblasti. Doprava zadarmo, prednostné prideľovanie pevnej telefónnej linky, zvýšená zdravotná starostlivosť, ľahší prístup ku kúpeľnej liečbe a umiestneniu v sociálnych zariadeniach. Neviem, či sa pridelenie „dvestopäťdesiat päťky“, ako sa ľudovo nazývala, prejavilo aj na výške dôchodku. Všetky jej výhody boli ale natoľko lákavé, že sa o jej pridelenie snažili aj tí, ktorí kritéria príslušnosti k odboju nespĺňali. Systém „našich ľudí“ nejako fungoval vždy a minulý systém nebol výnimkou.

Podstúpiť riziko v záujme verejného blaha dnes nie je tak životunebezpečné, ako pre osemdesiatimi rokmi. Otrčiť rameno ihle s vakcínou určitú dávku odvahy si u niekoho zrejme vyžaduje, porovnávať to s ústupom do hôr s guľometom na pleci sa ale nedá. Napriek tomu, ak dnešný boj s pandémiou prehrávame kvôli nezáujmu, obavám, strachu, nenávisti a otvorenému odporu, nejaví sa zvýhodnenie niektorých ako kontraproduktívne. Najme ak nebude nijako neznevýhodňovať ostatných. Ak sa dohodneme, že dať sa zaočkovať je plus, neočkovaný nepocíti žiadne mínusy, bude to len o plusoch pre očkovaného.

Narábať s generáciou 60 + z pozície nejakého chlebodarcu môže napadnúť len egoistického populistu, ktorý narábaním s verejnými financiami sleduje osobné ciele. Či si tam dosadíte Fica alebo Matoviča je jedno. Rozdiel medzi nimi je iba v politickej šikovnosti na dosiahnutí osobného, mocenského cieľa. A v sile voličskej podpory politického lídra. Akonáhle tá klesá, spomeňme si na záverečné týždne a dni vlády Smeru, neváhajú lídri z miliónov prejsť na miliardy a sľubujú, presviedčajú a obviňujú. Obviňujú odporcov ich populistických manierov z nezáujmu o slabých, odkázaných a núdznych bez toho, aby nejako vysvetlili, kde sa zrazu toľko chudobných (za Ficových tucet rokov vládnutia) a na živote pandémiou ohrozených (za necelé dva roky Matovičovej vlády) nabralo. Nuž, núka sa len jedno vysvetlenie. Obidvaja, každý inak, domrvili čo sa dalo.

Ak sa aj môže zdať, že rozdať pol miliardy prakticky naraz je hrozne veľa, cieľ tej pomoci, sektor gastro, služby, cestovný ruch (skrz zaočkovaných seniorov) je legitímny. Akurát, že autor myšlienky sa opäť nádeja, že nejako originálne, skratkou, zabije dve muchy jednou ranou. Ako vieme z jeho minulých geniálnych výlevov, zakaždým to prinieslo iba znásobenie otravného roja mäsiarok, bzučiacich z ďalšieho kúta. V ktorom bol doteraz aký taký pokoj.

Pre spomenuté sektory tá pomoc bude oneskorená, otázne je, či sa k nim vôbec dostane. Otázne tak isto je, či to bude (nebude) naozaj tá najlepšia forma pomoci pre seniorov. Či by s podobným peniazom nevedeli naložiť účinnejšie.

S výškou starobných dôchodkov je potrebné niečo urobiť tak či tak. V prvom rade premietnuť vianočný príplatok do „normálneho“ dôchodku. Každoročné vydieranie seniorov či bude alebo nebude a v akej výške bude, je ponižujúce. A potom, prečo nie, ak vieme, že je to lacnejšie riešenie, dôchodkový očkovací bonus pre zaočkovaného, ak poberá dôchodok. A nechal sa do určitého času dobrovoľne zaočkovať. To je dôležité, do určitého času. Ak ste odboj začali po deviatom máji 1945, patril do úplne inej kategórie a bol inakšie hodnotený.

Do budúcna, bude to stáť násobne viac ako len jednorazovú pol miliardu. Bude to však čitateľné, bude to musieť rešpektovať každý budúci štátny rozpočet, ale výdavok bude znesiteľnejšie rozložený v čase a zaručene to bude mať vplyv na domácu spotrebu.

Stopäťdesiat eur, čo bola údajne dohodnutá čiastka na koaličnej rade, je deliteľných dvanástimi. Príplatok dvanásť a pol eura k dôchodku (stopäťdesiat ročne) sa zopakuje päťdesiatdva krát, kým to bude oných päťsto eur. Vyplácal by sa však trvalo. Príplatok by sa nevalorizoval, nemal by vplyv na výpočet prípadného vdovského, vdoveckého či sirotského dôchodku. Podmienený by bol účasťou na následných očkovaniach, ak budú potrebné, v tejto pandémii. Ak by v budúcnosti prepuklo niečo úplne iné (tfuj tfuj, kto to ale vie vylúčiť?), výška príplatku by sa mohla prehodnotiť.

Dnes tu máme skupiny, ktoré sa hrajú na partizánov, nazývajú sa odporom. Škoda sa nimi zaoberať. Aby však mali nejakú výhodu aj mladšie ročníky z očkovania, dala by sa pre nich jednorazovo zaviesť ročná nezdaniteľná čiastka sedemstodeväťdesiat eur, z čoho by pri daňovom zúčtovaní mali prospech vo výške stopäťdesiat eur a desať centov. Tento výpadok z podielových daní by však musel byť uhradený ich príjemcovi- samosprávam. Kľudne aj z mastných pokút dnešných partizánov, keď budú zase robiť bordel v obchodoch, ambulanciách a podobne. Ak sa im raz podarí prevziať vládu, nech sa odškodnia, hrdinovia.