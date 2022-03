Info Michalovi D. zo Slovenska na zemeguli

My tu odprevádzame mŕtvych, čo poumierali na covid. Netreba vysvetľovať, čo to je, vy tam viete predsa všetko o vedomí aj nevedomí v ľudských telách. Takže Ti neušlo, že hlupákov naďalej akoby zhadzovali. Mimochodom, ešte je príliš veľká kopa tých, čo si s len pre nich známych príčin myslia, že sú práve oni povolení vyvolení. Veľmi často ich drístanie, kľuvanie a kňučanie uprednostňujú v televíznych reláciách. A čo sa múdrosti týka, takmer niet rozdielu medzi koalíciou a opozíciou. Čoraz viac ľudí chápe, že tí dobre platení bývalí funkcionári (česť výnimkám) nie sú ani poprední politológovia a už vôbec nie nadaní rečníci. Nastvárali hanby až až.

Hanbíme sa najmä za predsedu parlamentu. Musel si ho poznať z Gorkého ulice, stával ako vekslák pred bývalým Tuzexom a Ty si chodieval na skúšky zadným vchodom divadla. Druhý, s ktorým bol riadny kríž, bol nejaký podobný podvodník, po voľbách predseda vlády. Ty, ako bývalý vyučený automechanik si skončil VŠMU s červeným diplomom, tí dvaja si nechali diplomovky napísať. Asi nepochopíš krásne slovenské devy, že onoho veksláka a priateľa mafiánov zbožňujú a je dodnes oteckom jedenástich detí, v očakávaní dvanásteho. A ľuďom sa to vlastne páči, podobne ako ten, ktorý dvanásť rokov vládol a dobre si pamätáš, že je to geroj, čo si ani November si nestihol všimnúť. Až za nevyjasnenú vraždu novinára a jeho lásky ho námestia vyhnali z funkcie.

Denno denne brýzga a klame so suitou daromníkov za chrbtom, lenže...lenže už mesiac je to trochu inak.

Hovorí Ti niečo meno Putin?

Prišiel po Gorbim a po Jeľcinovi a ten ho ponúkol na vládnutie krajiny, kde "zajtra znamenalo včera".

Kríženec Hitlera so Stalinom s egoickým vedomím, bez štipky pokory voči vesmíru, vyrovnáva ukrajinské mestá a dediny so zemou, vraždí starcov, matky a deti a vyhráža sa, že to nie je koniec.

Porozprávaj o tých hrôzach všetkým dobrým dušiam.