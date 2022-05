Jeden prieser za druhým...A je to dôležité?

Akiste spoločné prežívanie v Dubaji ho nakriatlo vyhovieť dnes už starnúcim televíznym divákom "Jednoduchej Márie", ktorí, podľa opozície, chodia po Slovensku celkom hladní, a túžia aspoň vidieť prejedanie sa "obyčajných" milionárov.

Na mieste Richard sám seba presvedčil, že netúžia po inom, len po manželoch Geissovcoch, na obrazovkách JOJ-ky týždne uvádzaných ako Geissenovci. Dohodol sa s pani ministerkou kultúry, ktorá, zdá sa, podobný štýl kultúrnej zábavy podporuje a hotovo. Koho sa mal ešte pýtať? Poddaní sú poddaní, nemôžu sa priečiť. Lebo dáme vyrobiť do srdcu blízkej firmy dereše.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

My sme tu víťazi, my sme tuná páni, tak čo?

Napriek tomu skutočne na našich uliciach a námestiach prekvapilo množstvo zvedavých, vďačných prenasledovateľov Geissovcov bez rozdielu pôvodu a vzdelania. Zrejme sú ich srdciam zahraničné programy podobného (ne)charakteru najbližšie. Navyše im dodávajú odvahu prihlasovať sa do rôznych slovenskými televíziami uvádzaných súťaží.

Podobne trápnych.

Carmen s deťmi a manželom berú, pochopiteľne viac ako tisícku, navyše nás budú, akiste v úzkej spolupráci s JOJ-kou možno aj na kraji sveta propagovať.

Navyše sa priatelia v súčasnosti "najobľúbenejšej" krajiny znovu potešia, ak si podobní hostia do prihlášky v najdrahšom hoteli ako krajinu návštevy napíšu RUSKO.

Veď svet to pochopí, celý je už riadne trafený.

A obyvateľom propagovanej krajinky, teda našej, pokiaľ je ešte raz do týždňa rezeň (nedeľa) a fašírka plus pivo v týždni, je to vlastne jedno.