Chcete sa zoznámiť? Napríklad v roku 2017?

Skutočne sa tvári ako súčasná zoznamovacia relácia a ak vyčkáte do konca prvej, iba si pozriete jednu z piatich reklám (niekto pre vás Zoznamku zaplatiť musí). Medzi tým si uvaríte malú večeru, nalejete veľké pivo, cez ďalšiu reklamu si dáte kávu, prípadne sa pohádate s rodinnými príslušníkmi, ktorí by chceli pozerať hoci správy. Pravdu povediac, nie je o čo stáť, najmä keď na prvom programe Barrandova organizuje svoje ústa a hlasivky ten najvyšší, ktorý varí, politizuje, polemizuje, vysvetľuje, kde sú všetky severy sveta a víta dávno nebohých hostí v takzaných zábavných programoch. Cez iné aktivity predáva a píše. Knihy a časopisy o sebe. Skrátka je to "majster" všetkého.

Na Barrandove-kino to necháva na Musila, ten predvádza už len seba v reprízach, takže zoznamuje vás predvčerom a ukazuje vám výsledky pozajtra.

Lepšie bude zostať aspoň pri troch zo šiestich Nebezpečných vzťahov a pretože relácia pána Soukupa s moderovaním Jana Musila nie vždy ukáže, ako všetci klamú, nikdy to nie je také ponižujúce. ako keď vám politici, moderátori a redaktori tlačia do hláv kaleráby.

"A vecnosť vytrháva umenie z izolácie a vracia mu spoločenské funkcie, stavia umenie tvárou v tvár dnešnej skutočnosti, pričom je táto vecnosť v porovnaní so starším umením druhovo čímsi skutočne novým..." napísal Jan Grossmann v Sile vecnosti už v roku 1961.

Nič mu nevracia, akurát mu ukradne každý deň niekoľko hodín druhovo bezvýznamným poznaním kopy trápností, zlomyseľností, tárania a nelásky s ľuďmi, ktorí sa často ani nepoznajú a ktorých divák, veď sa poväčšine ráta s ľuďmi v dôchodku a naivnými mladými ľuďmi, berú vďaka dlhoročnej Musilovej profesionalite vážne.

Skúste si zajtra o 20.00 pozrieť Zoznamku, niekoľko minút (možno) vydržíte.