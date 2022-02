Sami sebe o hokeji

kráľ a cisár ľadovej plochy, aj Saab mal, myslím, ako prvý slovenský reprezentačný hokejista. Veru tak. Chápete, máloktorý Slovák sa dostal do reprezentácie, boli sme totiž ešte s tými Čechmi, na ktorých si, najmä "vďaka" istému Klausovi a Mečiarovi a ďalším (ne)zodpovedným, už len spomíname.

Volal sa teda Jozef G., hokejista to bol skvelý, hoci daktorí vravia, že aj chválenkár. To sú tí, čo len závidia, ale hokejku v rukách nedržali. Nášho Jožka doteraz pozývajú na Ples v opere, do Smotánky a kam ho nevolajú, tiež rád príde. Skrátka, celebrita. Prvá zo všetkých.

Za gól proti Rusom.

Pamätáte? Šialenstvo v uliciach, výkriky, že "Ten, kto stojí na chodníku, nemiluje republiku" objatia, bozky, ale nezatvárali nás.

Čo bude teraz?

Podľa nálad podaktorých spoluobčanov sa dá usúdiť, že pána Golonku teraz nahradia slovenskí bronzoví mladíci.

Za víťazstvo nad Američanmi.

Takí sme.