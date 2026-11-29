Aspoň zatiaľ, kým dovolia behať "Vilkovcov" a nechajú Rozborilovi vymýšľať aj iné náplne jeho programu. Pretože majú však "dovoľovači" momentálne aj celkom iné starosti ( o tom inokedy), včera, dnes a zajtra trpia Rozborilovi (zatiať) dať dokopy ´dalších "behačov", aby niekto rozžiaril Robertovu chudobnú vládu a tá by ho mohla oceniť tak, že pošle svojich europoslancov raz aj chváliť.
Operáciu platia jeho nevoliči, a vari aj jeho voliči, aby raz vyzerali dobre aj pred Maďarom Magyarom. Premiér Magyar potvrdí názor nášho známeho herca, že nič nie je dôležitejšie, ako život jedného "dieťaťa".
Myslel aj zabíjané na Ukrajine? Aj všade, kde deti za nič nemôžu, ani tie unesené, ani nechcené?