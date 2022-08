Kde sa dobre varí, tam sa dobre darí

Na šesť týždňov som sa stala súčasťou tímu, ktorý mal zabezpečovať stravovanie pre celú olympiádu v rámci historicky najväčšieho cateringového projektu na Slovensku. Moja rola bola tzv. Project Crew Manager, čiže človek, ktorý má na starosti celý personál. V našom prípade to bolo 222 ľudí, pekné to číslo. Keď sme pri tých číslach, tu je zopár ďalších pre vašu lepšiu predstavu o rozsahu podujatia.

· Cez 5000 hostí 3 x denne (raňajky, obed, večera), 9 po sebe idúcich dní

· 6000 m2 certifikovaných stanov a podláh na mieru

· Spracovanie 8 ton potravín denne

· Umytie 90 000 kusov inventáru denne

· Najprísnejšie hygienické a bezpečnostné normy podľa ISO 22 000

OK, toto sú „len“ čísla, inteligentný čitateľ si však dokáže predstaviť podmienky a ľudský faktor práce za tým.

Celý ceteringový projekt pripravilo 5 manažérov. Nikto z nich nie je verejne známy, nemá vlastné influencerské profily na Instagrame a nevarí v ranných show. Patria však dlhodobo k slovenskej eventovej špičke, prežili pandémiu a udržali tím ľudí. Dokázali uskutočniť projekt, ktorý bol, dovolím si zo svojej 20-ročnej praxe tvrdiť, na hrane ľudských síl. A to s gráciou jedného z najlepšie pripravených, zrealizovaných a odmakaných eventov, aké som kedy mala možnosť vidieť. Referencie hovoria za seba.

Čo tým chcem povedať? Čelíme bezprecedentnej kríze v ľudských zdrojoch v HORECA segmente. Napriek tomu, že sa k tomu vyjadruje celé spektrum sofistikovaných jedincov a inštitúcií, riešenie je len jedno a je pomerne jednoduché. Vedieť si vážiť zamestnanca, poskytnúť mu nielen vhodné podmienky ale aj skúsené vedenie. Leadership ľudí 40+ so skúsenosťami, ideálne medzinárodnými. Aby ľudia mohli aj rásť, nielen prežívať. Vtedy zostanú a radi.

A dovolím si ešte jeden postreh k EYOFu.

Toto podujatie prinieslo do regiónu obrovskú investičnú injekciu. Ak sa nám v ACF podarí dostať sa k relevantným a komplexným dátam, radi vyrátame ekonomický impact (dosah) tohto podujatia na mestskú, krajskú či štátnu „kasu“. Ako crew manager projektu viem povedať, koľko peňazí sme vyplatili na mzdách cateringovému a obslužnému personálu, pričom väčšina bola z Banskej Bystrice a okolia. Čísla projektového celku idú iste do miliónov a ca 15-20% z toho ide späť do štátu vo forme daní. Dostávam sa teda pomaly k pointe svojho článku.

Ak by sme vedeli cielene, systematicky a dlhodobo vyvíjať snahy na pritiahnutie podobných podujatí do krajiny, či už športových alebo kongresových, vieme mať podobný EYOF vo viacerých regiónoch Slovenska každý rok. Napríklad Tatry by mohli hostiť zimnú verziu, Košice bežecké podujatia, Dunajské regióny vodné športy, Bratislavský či Trnavský región v podstate čokoľvek.

Kto by mal tieto snahy vyvíjať? Štát.

Ako? Prostredníctvom národného convention bureau.

Prečo? Lebo medzinárodné eventy znamenajú export tovarov a služieb a dane.

A čo samosprávy? Áno aj ony, avšak kandidatúry na podujatia sú sofistikovaný proces a národná rovina nesmie pri nich chýbať. Nehovoriac o expertíze v podobe skúseného manažmentu, financovaní úvodných diplomatických procesov a vytváraní dobrého mena destinácie v zahraničí. Národné convention bureau je začiatok, ktorý nestojí milióny, no vie ich časom vytvoriť. Skúsenosti zo zahraničia hovoria jasne v prospech dlhodobej návratnosti tých inštitúcií, ale o tom inokedy.

EYOF sa podaril. Mladí športovci z celej Európy si z Bystrice odnášajú nielen medaily a športové zážitky, ale aj skúsenosť, že sa u nás dobre varí. Vraj sme varili v kvalite dospeláckych olympiád.

Naše prvé školenie personálu začínalo slovami: „Myslite prosím na to, že počas celého projektu reprezentujete seba, našu cateringovú firmu, EYOF tím, mesto Banská Bystrica a aj celé Slovensko.“

Verím teda, že sme krajine urobili dobré meno, lebo kde sa dobre varí, tam sa dobre darí :).

Tak nech máme podobných možností ukázať Európe či svetu, že eventy robiť vieme, čo najviac.