Aj u nás na Slovensku narástol počet áut a sú väčšie

Všimli, lebo nielen v hlavnom meste je to tak, ale aj v obciach, dokonca na úzkych dedinských uliciach aj tu na Horehroní. Také sú tie autá veľké, že dve neprejdú vedľa seba a potom jedno musí cúvať až po križovatku, tam sa obídu. Vážne, denne to vidím.

Aj nedávno! Idem si a tu rachot, kamene padajú. Pozerám vpravo, vľavo, rozmýšľam či mám ujsť, ale nepokračuje, teda nie je to zemetrasenie. Ale kamene padali, nevymýšľam. Pripúšťam, mohli to byť tehly. Pokoj, mohli padať z nákladného auta v prudkej zákrute. Tu také zákruty sú.

Idem tým smerom odkiaľ išiel zvuk a už vidím zbúraný stĺpik na rohu križovatky.

Nejaké auto zrejme zacúvalo do stĺpika. Aj elektrické hodiny mohlo zrútiť. Auto som nezazrela, kým som váhala kade ísť, sa vytratilo zo scény. Porušený stĺpik rýchle fotím, lebo nehodová turistika, každý ide tam kde sa niečo stalo a chce fotiť.

Pýtate sa v ktorej dedinke sa to stalo? Nooo, nepoviem vám, ešte to, vy by ste sa sem všetci rozbehli fotiť. Vlastne všade na okolí je to takto, hocikde sú nehody z úzkych ulíc. Niežeby som nechcela, aby ste prišli, ale cudzí ľudia si spomenú na divoké horehronské ľudovky, že Zabijem, zabijem, zabijem kohosi, alebo Horehron, Horehron ja som Horehronka, poďte chlapci do nás, budem vám frajerka a potom si nás čudne obzerajú. Zatiaľ si nás nefotili, fotia zámok.

Ale mám lepší typ na fotenie.

Včera sme boli v divadle, predtým to bolo kino a spojený rad sedadiel je typický pre kino, pre ľudí, ktorí si nepotrpia na priveľké pohodlie. Za mnou sedel pán, ktorý sa veľmi ťažko vedel vtesnať do sedadla a nohy sa nijako nevedeli zmestiť do malého priestoru pred sebou, preto ich musel vystrčiť do uličky.

Zamyslime sa, nielen autá sú väčšie ako boli v minulosti, ale aj ľudia sú podstatne rozmernejší, vyšší a oveľa širší.

Keď sme odchádzali zámerne som si všímala ako veľa je rozmerných ľudí. Tá skutočnosť sa dosť podobá na nehodu pre ľudstvo, iba to nik nefotí. Ani ja nedám ďalší záber, hoci som mala možnosť fotiť veľké ľudské tvary.

Píšem o tom iba preto, že ak chcete nehody fotiť, tak som na to nenápadne poukázala, že kvôli tomu nemusíte cestovať.