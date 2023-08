Čudný kurz utierania zadnej časti tela, kde chrbtica stráca slušné meno

V čakárni obvodného lekára je stále veľa ľudí. Máme vedomosť, že na Slovensku je nedostatok lekárov a často sú vyššieho veku.

Pán doktor vyjde do čakárne a vidí plno ľudí, hlavne ženy.

Ženy, využijem príležitosť, keď ste tu takto pokope a vyjasníme si jeden problém. Chodíte ku mne s teplotou, máte bolesti, štípanie, zápal močových ciest skoro každá. Dám antibiotiká, vyliečite sa a netrvá to dlho, zase znova s tým istým prídete. Rozmýšľal som, že to isté sa opakuje a to musí mať dôvod.

Ukážte mi ako si utierate zadok!

Nastal šum, ženy sa pomrvili a protestovali:

Ale pán doktor, to nie!

Len tak naznačte, ostanete oblečené.

Ženy nechceli, to je trápne.

Tak ja vám ukážem, ako to máte robiť. Nebojte sa nebudem sa vyzliekať. Sledujte!

Vypučíte zadok, natiahnete ruku s toaletným papierom dozadu, siahnete pod zadok a stolicu ťaháte dozadu. To je všetko. A teraz mi povedzte, ktorá to tak robíte!

Ostalo ticho.

Ani jedna však? Siahnete si spredu medzi nohy, WC papierom ťaháte stolicu dopredu a ups, vtiahnete ju do nesprávnej diery.

Ženy sa uškŕňajú.

A potom máte infekciu močových ciest a určite aj iného orgánu, ale s tým idete k inému odborníkovi. Ostaňme pri močových cestách. Každá to takto robíte a riskujete, lebo zápaly sa vracajú a môžu robiť dlhodobý problém. Prečo to nerobíte ako treba?

Pán doktor, máme veľké zadky, krátke ruky, nedočiahne sa až tam, takže radšej spredu, rozhovorili sa ženy.

A muži môžu, dočiahnu?

Muži majú dlhé ruky.

Okrem toho máte vpredu prekážku, smiali sa ženy. Jedna ukázala rukou len tak vo vzduchu kôpku a to sa už smiali veľmi.

Pán doktor sa nesmial, so zamyslenou tvárou stál.

Potom povedal, že hádam tá prekážka nie je až taká veľká, ako ste naznačili rukami.

Edukatívny kurz sa skončil a každá strana sa naučila niečo. Priala by som, aby sme mali veľa takých starostlivých lekárov.

Táto jeho reč rozosmiala ženy ešte viac, ale doktor povedal, že toto vypípame, nebolo to slušné!