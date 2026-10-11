Horná Strieborná ulica

Pekné meno pre ulicu, však? viete ako vznikol názov? Po tejto ulici vozili do Banskej Bystrice striebro z okolitých baní. Ulica vedie rovno na námestie, veľa som po nej chodila. V dávnejších časoch som po nej často chodila, je to starodávna ulica opradená povesťami. Raz sa stalo, že vidím, niektoré domy majú bielou farbou namaľované priečelie.
Z jednej brány vychádza von na ulicu moja známa. Pozdravili sme sa a kúsok sme popri sebe išli. Opýtala som sa jej, či im maľovali dom, Zdvorilostná otázka na nadviazanie rozhovoru.
Odpoveď ma prekvapila. Hovorí, že si maľovali sami. Mestský úrad im doniesol farbu a prikázal obyvateľom domu vymaľovať.
Zamyslela som sa, a usúdila som, že je správne, ak im kúpili farbu. V tom čase sa nič nedalo len tak kúpiť v obchode, úplne všetko bol podpultový tovar, ktorý sa najprv musel zháňať. Ďalej som o tom nerozmýšľala, lebo naše cesty sa rozišli na námestí.
Teraz si myslím, že počet obyvateľov z malých bytov v starom poschodovom dome bol taký, že by sa ťažko zhodli akú farbu kúpia, kto z nich a v ktorom obchode má známeho a neviem si naozaj predstaviť, že by sa v dobrej zhode poskladali na cenu.
Nad tým že si bielili dom vlastnými rukami, som sa nepozastavila, aj my sme si všetko robili svojpomocne. Byt sme si sami tapetovali a kuchyňu bielili tiež sami. Postavili sme sa na stôl a plafón sme maľovali z rebríka. Že oni si museli celú Hornú striebornú ulicu maľovať svojpomocne mi prišli trochu zvláštne.
Príčinu mi vtedy moja známa nepovedala, ale potom sa šírili reči, že je to kvôli blížiacemu sa okrúhleho výročia Slovenskému národnému povstaniu, na ktoré pozvali najvyššie postaveného predstaviteľa Zväzu Sovietskych socialistických republík.
Preto sa nesmie nič zanedbať. Tribúna bude určite na námestí SNP, je to hlavné a pekné, veľké námestie, ktoré je vždy v poriadku. Námestie je výklad a prezentácia toho najkrajšieho, čo máme.
Zamyslela som sa, či má slávna starodávna, ale veľmi zanedbaná ulica niečo spoločné s SNP. Budú tam vodiť hostí? Prešla so po námestí a zistila som, že z námestia je dobrý výhľad do Striebornej ulice, aj pri letmom pohľade, je vidieť, čo by sme neradi ukazovali. Treba to trošku kamuflovať, na diaľku nebude jasné, že domy maľovali neodborníci, ľudia, ktorí, sa v tom až tak nevyznajú.
Pozitívne na tom bolo, že Strieborná ulica rok dva vyzerala výrazne lepšie a zaslúžila si zlepšenie.
Banská Bystrica je pekné starobylé mesto, má budovy, ktoré sú kultúrne pamiatky. Rovno zo Striebornej ulice vidíte vodotrysk uprostred námestia, pri ktorom si ľudia radi postoja. Na druhej strane námestia je renesančný Thurzov dom, dali ho postaviť majitelia baní v r. 1445 - 1448, Sídlila tu Thurzovsko -Fugerovská banská spoločnosť. Je doteraz pekná historicky chránená budova na námestí SNP. V budove je Stredoslovenské Múzem, so skvelými expozíciami.
Banská Bystrica, Barbakan a hradby