Nový rok a nikto nemá meno

kde si chcem urobiť poriadok.

Chýba mi náradie, musím ísť dosť ďaleko, niekoľko kilometrov, aspoň sa prejdem.

Som rád, že to už skončilo. Vraj zákaz vychádzania a od večera tu bolo SNP 2. Že to stále národu chýba, tá streľba, že sa tak s radosťou do toho dávajú celé rodiny a odpaľujú ohňostroje jeden za druhým celý večer, nielen o polnoci.

Môj pes sa nevedel na to vôbec vyčistiť, behal ako zmyslov zbavený. Museli sme sa vrátiť. Túlil sa ku mne, ako zamilovaná mladá slečna. Dosť ma to tešilo.

Silvester, aké krásne meno, zaslúži si fľašu šampanského. Čo robiť, sme vo veku a všetko okolo chorie, ohýba sa v bolesti alebo strachu z nákazy. Ľudia v strachu sú zalezení.

Aj my. Pozerám film „Yesterday“.

Príbeh straty pamäti v globálnom rozmere. Komédia s nostalgiou po kvalitnej hudbe a Beatles.

Zaujalo ma, keď hlavná postava zatiaľ jediný si spomína na všetky skladby od Beatles a každému čo to hrá sa to veľmi páči. Na požiadanie rodičov ide aj im zahrať, vraj sa to nové páči. Sadá ku klavíru, pár známych tónov, ja si ich ešte pamätám, ostatní vo filme už nie, zatmenie mysle trvalo 12 sekúnd a vymazalo isté názvy, skladby, výrobky aj ľudí a predstavte si, že dokonca aj z Google. Dobrá zápletka, vhodná pre Silvestre.

Otec si zrazu spomenie, že nemá pivo. Vyruší otázkou ku žene, kde máme pivo? O chvíľu ďalší tón, vyruší cengajúci sused pri dverách. Usadia sa a mladý muž opäť začína. Vtom susedovi zazvoní telefón, nijaký iný samozrejme mobil, je po ruke dnes skoro každý nejaký má a sused sa začne hlasno vybavovať so svojou vášnivou manželkou, ktorej zrazu chýba. Skladba je tak rozbitá, iným tónom a nervozitou účastníkov malého koncertu, ktorá prechádza až do roztržitosti.

Nepripomína Vám to niečo?

Je to obraz chaotického žitia, konzumu, kde kultúra a kvalita života je na poslednom mieste.

Príbeh je celkom dobre sfilmovaný, hlavne tie unikátne skladby Beatles sú tu pripomenuté a mne urobili radosť. Spolužiačka Janka mi v roku 1968 nechcela ani platňu požičať, tak si chránila ten poklad a zázrak, čo určite zmenil svet, nielen v štýle hudby, odievaní a vlasoch, ale dal určite svetu nový impulz po ťažkej druhej svetovej vojne.

Prajem všetkým, aby sme sa zamysleli, nielen nad kvalitou života, ale aj zmyslom života, ktorý keď má pravidlá, je aj kvalitne prežitý. Berme ohľad voči svojim blížnym a neubližujme, hoci nevedomky. Veľa zdravia a dosť síl na jeho ochranu. Šťastie si vyrábame samy.

PF či dnes po slovensky ŠNR 2022.