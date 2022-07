Pár minút predtým povedal, on sa nebaví o politike keď "vplával" do našej diskusie, ktorá začala nevinne pri spiacom dieťati v kočiariku. Už dlho spalo, keď som spomenul, že to bude veľký chlap lebo v spánku telo rastie rýchlejšie. Pani na to, bude po tatovi ten má 190cm. Ja na to, určite hrával basket....Koľko schopných chlapov skrývalo také väzenie v Donbase. Dôvod, bránia svoju krajinu, bránili Mariupoľ aby ich niekto navyše mučil, aby priznali že sú "fašisti". R.I.P. chlapom, ktorí zahynuli pri ostreľovaní vo väznici Olenivka v Donbase, ktoré chce Rusko navliecť na Ukrajinu, aby zakryli masové zločiny, ktoré tam jeho armáda pácha.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Treba vystupňovať tlak na verejnú mienku, aby Rusko s hanbou stiahlo svoje zvyšky dnes "červenej" armády postriekanej krvou nevinných obetí nezmyselnej vojny-nevojny domov do Moskvy, aby prestali s týmito sadistickými politikami.

Čo predvádza Lavrov v Afrike je čisté zúfalé šialenstvo. Aby vraj afričania nekupovali ukrajinské obilie. Úplný šialenec!

Ja neverím že by Ukrajina robila takéto provokácie, zabíja vlastných ľudí, väzňov vraj aby zvýšila bojovú schopnosť vlastných vojakov. Rimania to robili, pravidelnou decimáciou zvyšovali morálku vojska tisícročnej ríše. To však bolo obdobie, kedy boli oficiálne ľudia masa ako otroci. Bolo len pár vyvolených, ako slobodní občania Ríma. Nebudem idealizovať Rímsku ríšu, ale sú medzi nami ľudia, ktorých aj toto obdobie fascinuje, nielen obdobie fašizmu a radi by pokračovali v tradícii. Neveria humanisticky nikomu. Podľa mňa tento postoj nahráva útočníkovi a ten si robí čo chce, aj s nami.