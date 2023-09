Divadlo či reštavrácia

Najväčšia slabina demokracie, že pred každými voľbami sa spúšťa divadlo, skutočne profesionálne divadlo s hercami ktorí chcú zaujať vyššie pozície. Nemá na to každý. Nemá v peňaženke alebo v hlave. Niektorí nenašporili ani nekradli a preto ani nezohnali sponzorov ktorí to chcú vrátiť späť v podobe štátnych zákaziek. Čiže to už je priama korupcia, ak to ide "Keš ako sa hovorí po domácky". Transparentné účty zívajú. Ale istota je banka, ale aj tá má problém. Pýta sa stávkovej kancelárie, aký je to kôň, na dlhé trate, hm to sa nám neoplatí! A čo tá hlava? Niekto v nej niečo má a už to v predošlom volebnom období skúsil. Ja som to skúsil včera zistiť osobne. Náhoda dala, že som stretol svoju obľúbenú ex ministerku. Aj som jej to povedal, že keby som ju nemal rád, nepodal by som jej vôbec ruku. Nuž mal som na ňu jedinú otázku, či sa k nej dostal môj osobný list, do rúk ministerky. Odpovedala dosť neurčito, čím potvrdila že sa nedostal. V krátkom rozhovore sa snažila mi vysvetliť, že na kolektív ktorí ju obklopoval sa mohla spoľahnúť a dala by ruku do ohňa. Ja si myslím že nie, ja by som ruku nedal lebo Rozhodnutia boli zmätočné a preto sa s inštitúciou súdim. Dobre robím a ak súd zle rozhodne môžem ísť aj na najvyšší správny po novom zriadení súdnej mapy. Požehnala mi venovaním kuchárskej knihy, kde mi praje aby spravodlivosť zvíťazila. Potom som cítil, že už by bolo dobré ukončiť demokratickú debatu, treba osloviť aj ďalších demokratov občanov voličov, o masu ide vždy, o počty najviac. Ja by som bol rád, keby sa spravodlivosť nesprávala ako slepá baba a konečne aj niečo spravodlivo dotiahla do spravodlivého konca a človek sa nemusel trápiť, či si vôbec nejaký list osobne prečítala najvyššia spravodlivosť a pochopila, že odborníci neriešia právne otázky, len politici ak im dáme možnosť v parlamente a súdy, ktoré na to majú oprávnenie ktoré sme im zriadili ako ich zamestnávatelia v republike.

Janko Kalinčiak kedysi v roku 1860 napísal peknú novelu „Reštavrácia“. Je to vraj humoreska píšu žiaci v rozborke zborke a na ťaháky.

Dnes by to Janko romantik štúrovskej doby možno nazval Reštaurácia s dobrým menu. Ideme sa pohostiť na štáte a udeliť si aj nejaké medaily. No nebudú udelené všetkým, len našim ľuďom čo vyhrajú voľby, také sú pravidlá súčasnej morálky.

Občan volič bude možno zírať na iné divadlo ďalšie štyri roky ak mu vôbec nechajú volebné právo. Voľme skutočne zodpovedne, nie je to humoreska, sú to voľby našej budúcnosti!