Dnešné časy v Paríži.

Veru, netrúfam si odhadnúť percento, kto už ani nepomyslí, že sa kedysi voda nosila zo studne, chodilo sa na latrínu v kúte dvora, že sa teplá voda ohrievala v čiernej kuchyni, ktorá bola v chalupe bez komína, že sa drevo na ohriatie nielen vody, muselo pripravovať celý rok, zájsť do hory, buď ju čistiť alebo horár a správca povolili nejaké sušiny, ak gazda nemal vlastnú horu, ktorú sadil už jeho pradedo. A inak bolo práce pre všetkých, nikto nebol nezamestnaný a unudený.
Bibliu si už mohol každý prečítať po vynájdení kníhtlače, na ktorú podvečer mal čas pri svetle sviečky vyrobenej zo včelieho vosku. Ráno bolo treba sa postarať o hydinu, kravu, záhradu, ak ste chceli zeleninu. Pre kravu, ak mala prežiť zimu, bolo treba kosiť, sušiť, zvážať seno. Vozilo sa aj v zime na saniach, nebolo veľkých humien alebo zhoreli alebo ich podpálil sused, ktorý vám nedoprial ani seno.
Ak ste nechceli tlačiť voz alebo sane (za komunistov sa aj to dialo, ak vám zobrali koňa do družstva alebo na vojnu), pribudla ďalšia starosť o koňa alebo vola.
Ak bola časová medzierka a nepadali ste únavou, bola chvíľa na drby a veselie.
Odev je dôležitý, človek prišiel na svet holý.
Bolo sa treba obliekať a vyrábať, hoci krpce na nohy. Obydlie bolo v podstate skromné a sebestačné.
Bolo to len nedávno a už staviame múzeá.
Aha Múzeum slovenskej dediny Martin. Skanzen to vraj nie je, ten je na severe, ak by niekto ovládal svetové strany a pojmy, že štyri nie je jedna strana na východ.
Dnes som držal v ruke výrobok plnený prachovým perím a tiež driapaným perím, hádam by to súčasník ani nevedel posúdiť.
Vie súčasník posúdiť čo sa dnes deje, ak mu nad hlavou lietajú družice, ktoré začali medzi sebou bojovať?
Kedy je svet ovládaný cez rádiové vlny človekom a kedy AI?
Čo to je ten nový poriadok, keď sa o svetovú nadvládu pokúšajú iné meny ako dolár alebo sa tvária krypticky?
Čo sa deje, keď už aj tu latrínu stále niekto rozbíja, nielen sochy, budovy, elektrárne a priehrady? Humná už dávno zhoreli.
Závidí tu niekto niečo alebo sa niekto niekde zbláznil?
Vidíme neustále útoky na civilizáciu, akoby si novoporiadky presadzované Putinom prestali vážiť vodovody, kanalizácie, elektriku, rádiovo ovládané zásobovacie drony, autonómne vozidlá, rýchlovýťahy s audiservisom, fotovoltaiku prinášajúcu bezdrôtový prenos energie do každého moderného domu vykurovaného tepelným čerpadlom a zabezpečeného ochranou na diaľku s pohotovostnou hliadkou, ktorý vydrží aj hurikán s rýchlosťou vetra 200km/hod.
V dome, byte, kde máte domáce kino s najnovšími nekonečnými seriálmi typu Fauda.
Rozbor situácie: „fauda“ v hebrejčine znamená chaos – ale nie obyčajný chaos. Je to operačný termín, ktorý označuje nečakaný, nekontrolovaný incident, pri ktorom sa situácia zvrhne a jednotka musí okamžite improvizovať.
V hebrejčine (פאודה) sa používa v bezpečnostných a vojenských kontextoch:
chaos,
rozvrat,
situácia mimo kontroly,
zlyhanie krytia alebo identity,
operácia, ktorá sa pokazila.
V seriáli Fauda je to signál, že:
„Operácia sa zvrhla, všetko ide do hája, okamžite prechádzame do krízového režimu.“
Prečo to nie je obyčajné slovo pre chaos
„Fauda“ je kódové slovo. Nie je to bežné civilné označenie neporiadku, ale technický termín používaný v špeciálnych jednotkách.
Je to niečo ako:
„havária operácie“,
„rozpad krytia“,
„krízový stav“,
„situácia, ktorá sa vymkla kontrole“.
Kontext: „Hasara“
Zažívam s vnúčatami „Hasaru“, stav tesne pred výbuchom. „Fauda“ je oproti tomu stav po výbuchu – keď už je všetko rozbehnuté a musí sa hasiť.
Moderná stupnica dnešného času v spoločnosti, nielen vo Francúzsku je:
1️⃣ pokoj 2️⃣ napätie 3️⃣ hasara (už je zle, ale držíme sa) 4️⃣ eskalácia 5️⃣ fauda (už sa to zvrhlo)