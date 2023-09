Dva svety alebo jeden hlas pre Fica?

Na ktorého človeka mieri pán JUDr.Fico? Na toho s jedinečným hlasom alebo pre jeho jeden hlas? Sľubuje stabilitu, poriadok a sociálne istoty ktoré má zabezpečiť jeho profesionálna vláda, ktorá nikdy neupadla do chaosu pri riadení. Áno to nás presvedčil!! Nikdy nesplnil sľuby, nikdy nepridal dôchodcom sľubované a to čo pridal vylúčil nazvať dôchodkom v úprave zákona o druhom pilieri.

Úskalie demokracie je v človeku, v slobodnom človeku ktorý odmieta sa o seba postarať a necháva to na iných.

Nedávno som ho nazval najslobodnejším, zbavil sa majetku, od nikoho nič nechce ani nikomu neplatí. To však neplatí o všetkých. Teda je nás väčšina, čo si zvykli na bližšiu košeľu. Zvykli sme si, že funguje dôchodkový systém pri dožití v istom veku ktorý sa dnes posúva s predlžujúcou dĺžkou a kvalitou priemerného života, systém zabezpečenia v nešťastí a pri škode s poistením a nakoniec pri veľkej pohrome sa o nás postará štát ako posledná istota. Múdra vláda urobí pri pohrome aj mimoriadny zákon napríklad. V Čechách po tornáde už nie je ani stopa.

Na Slovensku váhame, bolo to tornádo alebo len downburst? Čo príde na konci septembra? Prídu na voľby rozhodnutí ľudia, premýšľali o dvoch svetoch alebo im stačí jeden o ktorom už skoro všetko vedia? Vedia že nie je nič zadarmo! Že teplo si urobíme keď zakúrime, alebo ho aspoň zaplatíme. V tých panelákoch sa stráca zmysel pre úsilie a odmenu. Kto ešte chodí na záhradu, o tom niečo vie. Ale veľa ľudí už nemá ani záhradu ani starosti. Rozvody, rozchody, zbavovanie sa starostí o majetok aj o ľudí hoc je to mama alebo otec. Vraj nepostarám sa, počujem a je mi z toho doteraz zle, ako toto môže jeden zdravý človek, ktorému oni zo samozrejmosti pomáhajú, vôbec vysloviť a horšie ak je to žena, manželka a matka.

Vážne, čo s tými dvoma svetmi ktoré cíti pán Róbert Fico a platí si reklamu v Plus 7 dní? Prečo sa snaží rozdeliť svet, keď sa oháňa že je jeho strana SMER strana mieru??

Prečo odmieta pomoc Ukrajine a dovoláva sa slovami slovenskej hymny „Zastavme ich bratia!“ To akože zastaví pomoc utečencom, zastaví pomoc ich deťom že chodia u nás do školy, zastaví vojenskú pomoc podľa charty OSN?! Koho chce zastaviť ak nemá zastaviť šialenca čo útočí a šíri smrť aj pre človeka s jedinečným hlasom? Veď Putin a jeho Rusko prejavilo voči nám otvorené nepriateľstvo a neváha nás opäť pričleniť do svojho vazalského tábora.

Pán Fico si pomáha frázami, prázdnymi sľubmi, svojou poslaneckou imunitou, ktorej sa nemieni vzdať a tak za každú cenu klame! Bojí sa že človek s jedným hlasom to hodí inej strane bratov a sestier, ktorá neklame a ešte nesklamala. Ktorá väčšina verím že dosiahne, že pán Fico za svoje podlé činy bude braný na zodpovednosť. Žiadny samostatný svet pre Fica a jeho bandu, ktorej sa už veru hojne nazbieralo v súdnych sieňach, zákon platí rovnako a v jednom civilizovanom svete.