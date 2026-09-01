To predsa nemôžu davy čítať, to je príliš otvorená reč: „Každý chvíľku ťahá pílku“. To by nás zajtra mohli vymeniť a tie majetky, čo sme si tak prácne ukradli, by nám zasa vzali.
Zošrotovať znie rozkaz, ako na vojne!
Čo s tým má súdruh Fico? Nuž ak ste ho nepočuli v sobotu v Banskej Bystrici, vytiahol súdruha Gustáva Husáka, ktorého nie a nie pochovať v dejinách. Práve tento človek zapredal komunistickému diabľovi dušu. Zmenil sa na zradcu reforiem a nadšeného národa Čechov, Slovákov, Moravákov, Rusínov, Nemcov, Poliakov, Maďarov, Rómov, čo verili, že sa šťastie dá vybudovať aj v Československu na jar 1968. Už nepadal s Dubčekom, už „žral funkcie“, po Generálnom tajomníkovi sa stal prezidentom. Svobodu odstavil legislatívne, zákonom. Aj jeho meno mu prekážalo, nielen rozprávka „Žluté mužátko“, ktorá vyšla práve v knihe Lincoln 1933.
V lete 1982 som v Knižnici Matice Slovenskej v Martine, v modernej budove postavenej aj z fondov zahraničných mecenášov rodu verných Slovákov, našiel v evidencii uvedenú vydanú knihu, kde pôvodne bola rozprávka "O žlutom mužátku" v originálnej verzii, ako ju Ján Werich v roku 1968 napísal. Vypísal som žiadanku na výpožičku, podal na vybavenie personálu, ktorý mi milo povedal, čakajte. Po asi hodine, mi povedali, že by som musel mať povolenie, parafrázujúc asi podpísané súdruhom Husákom, musel by som byť osobne preverený, aby som nedajbože nevyniesol štátne tajomstvo, ktoré pár nezošrotovaných kníh v osobitnom fonde knižnice, obsahovalo. Posolstvo zmeny režimu? Motívy, alegórie, politické narážky?
Čo nám prezradí rozbor pomocou nedokonalej AI? Niektoré názvy vydavateľstiev som sa pokúsil opraviť, hádam je to v poriadku.
🟥 1) Porovnanie verzií O žlutém mužátku (1970 vs. 1984)
✔️ Verzia 1970 – pôvodná, cenzurovaná
Súčasť knihy Lincoln 1933 (Olympia Praha).
Náklad bol takmer celý zošrotovaný.
Text bol v pôvodnej podobe, bez zásahov.
Obsahoval politicky citlivé alegórie – najmä kritiku autoritárskeho myslenia, manipulácie a poslušnosti.
V tejto verzii je tón ostrejší, satira priamočiarejšia.
✔️ Verzia 1984 vychádza po smrti Jana Wericha 1980, ako aj jeho jedinej dcéry Jany 1981 – Československý spisovatel Praha
V tiráži sú uvedené autorské práva vnučky Zdeňky Kvapilovej Hulíkovej.
Text je prakticky totožný, ale:
niektoré formulácie sú zjemnené,
niektoré narážky sú menej explicitné,
celkový tón je „bezpečnejší“ pre normalizačný režim.
✔️ Zvuková verzia (1968, vydaná až 1999)
Najautentickejšia podoba – Werichov vlastný prejav.
Jasnejšie vyznieva irónia, podtón a politická kritika.
Niektoré pasáže sú improvizované, ostrejšie než knižná verzia.
🟦 Zhrnutie rozdielov
1970 – pôvodná, politicky ostrá, cenzúra ju zlikvidovala.
1984 – jemne upravená, „odpolitizovaná“, aby mohla vyjsť.
1999 (audio) – najvernejšia Werichovi, najostrejšia satira.
🟧 2) Rozbor obsahu: motívy, alegórie, symbolika
🟩 Hlavné motívy
Malý človek vs. veľká moc – klasický werichovský motív.
Manipulácia a poslušnosť – mužátko je symbolom bytosti, ktorá sa nechá viesť.
Strach a konformita – spoločnosť sa bojí odlišnosti.
Hľadanie identity – mužátko nevie, kým je, a nechá si to povedať inými.
🟦 Alegórie
1) Mužátko ako občan totalitného režimu
Je malé, bezmocné, poslušné.
Robí to, čo sa mu povie.
Nemá vlastný názor.
Je „žlté“ – farba tu symbolizuje odlišnosť, ktorú režim nechce.
2) Vládca / autorita
Postavy, ktoré mužátku radia, sú alegóriou:
straníckych funkcionárov,
ideológov,
„vedúcich kádrov“.
3) Spoločnosť
Ostatné postavy reprezentujú dav, ktorý:
nechce problémy,
nechce odlišnosť,
nechce premýšľať.
4) Cesta mužátka
Alegória vývoja človeka v autoritárskom systéme:
najprv poslušnosť,
potom pochybnosť,
nakoniec uvedomenie si vlastnej hodnoty.
🟥 3) Politické narážky (presná analýza)
✔️ 1) Kritika totalitného myslenia
Werich používa humor, aby ukázal, ako režim:
potláča individualitu,
vyžaduje poslušnosť,
trestá odlišnosť,
vytvára „správny“ typ občana.
✔️ 2) Narážky na komunistickú normalizáciu
Aj keď text vznikol v roku 1968 po zrušení cenzúry, jeho satira presne sedí na:
stranícku disciplínu,
ideologické školenia,
„správne myslenie“,
zákaz kritiky.
✔️ 3) Narážky na propagandu
Postavy, ktoré mužátku vysvetľujú, čo má robiť, sú karikatúrou:
propagandistov,
agitátorov,
„odborníkov na všetko“.
✔️ 4) Narážky na cenzúru
Mužátko nesmie povedať, čo si myslí. Nesmie byť iné. Nesmie sa pýtať.
To je presná alegória cenzúry po roku 1968.
✔️ 5) Narážky na kult osobnosti
Niektoré postavy sú prehnane sebavedomé, neomylné, „vedia všetko“. To je typická satira na straníckych funkcionárov.
🟫 4) Prečo bola pohádka nebezpečná pre režim?
Werich bol známy tým, že kritizoval moc cez humor.
Pohádka je síce „pre deti“, ale obsah je jasne politický.
V roku 1970 bola normalizácia v plnom nástupe.
Text presne odhaľuje mechanizmy totality.
Preto bol náklad knihy zlikvidovaný.
🟪 5) Záver
O žlutém mužátku je typická werichovská alegória:
jednoduchý príbeh,
hlboká politická satira,
kritika autoritárstva,
výsmech poslušnosti,
obhajoba individuality.
Verzia 1970 je najostrejšia, verzia 1984 je zjemnená, verzia 1999 (audio) je najvernejšia Werichovi. Toľko rozbor AI.
Vráťme sa do súčasnosti.
Pustite si Ficov prejav. Akoby ste počúvali Husáka, nie darmo sa k nemu prihlásil. Pustite si program STVR1, plno filmov podávajúcich „nostalgicky prekreslené dejiny SNP aj politický režim na Slovensku“ v podaní nových mocipánov po násilnom prevzatí moci ozbrojenými milicionármi v roku 1948, za asistencie armády, vtedy sovietskou NKVD spacifikovaného Ludvíka Svobody už od Buzuluku, áno toho, ktorý nechcel Husákovi odovzdať žezlo prezidenta, keď videl jeho krivý charakter, ale zviedli to na jeho chorobu. Zákon č. 50/1975Zb.
Aby sme ho zasa ľutovali, ako po atentáte, vymyslel si trému. Ovšem celý prejav predniesol z pamäti bez trémy. Tú mali všetci okolo neho, čo sa na šaráde o SNP zúčastnili.
Pridal aj srdcervúci opis dievčaťa, ktoré Nemci, vojačikovia „oslobodzujúci Slovensko na pozvanie prezidenta Tisa“, vláčili za vlasy, ako na nich hodila granát.
Pripomeňme si, že druhá svetová vojna by nevznikla, keby krajiny neviedli šialenci typu Stalin, Hitler, Mussolini, Tódžó, ktorým národy zverili neobmedzenú moc a dovolili poslednú politickú avantúru, ktorej sa hovorí „Vojna“.
Ficovo odvolávanie sa na mier, ktorý nemôže vzniknúť bez Ruska je pravdivý.
Prečo potom dovoľuje slovenskými smrtiacimi zbraňami zabíjať Rusov?
Príklad s nemeckým novinárom potom vyzerá ako paródia na politika, ktorý v priamom prenose klame, zavádza, prekresľuje dejiny, manipuluje, ako to kedysi umelecky dokázal kritizovať obľúbený Jan Werich, až sa tej kritiky pokrivená sfalšovaná moc zľakla a vydanie knihy „Lincoln 1933“ zničila.
Hanba súdruh Fico, už to nezvládate, už nie ste politickým prínosom, už Slovensku len škodíte aj tým, že nám nehovoríte pravdu o našich fašistoch, ktorých dnes ťaháte do vlády a velebíte politikov podozrivých z únosov a teroru.