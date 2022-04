Hegerova Ukrajina

Smeje sa mi predavač HOTDOGU, keď mu chcem vrátiť v Centrál parku NYC prázdnu plastovú flašku-to je už Tvoj odpad!

Nie je to naša vojna, kričí falošne Orbán Zelenskému, ale myslí na to akoby Ukrajinu s Putinom trhal, aby mohol skríknuť, už je to moje!

Náš premiér Heger naproti tomu boduje. Prišiel do Kyjeva s plnými rukami pomoci, dúfajme že včas, ide o rozhodujúcu bitku v osemročnej vojne, ktorú začali zelení mužíci bez označenia pôvodu. Skrátka Diverzanti, takí ku ktorým sa pridal aj víťazne sa tváriaci sused Orbán a expremiér Fico po včerajšom zverejnení utajenej prepravy zbraní trpiacej Ukrajine.

Súčasný premiér Heger sa rozhodol správne za Slovensko krajine Ukrajine venoval obranný systém S300. Keby systém nevystrelil ani raz, je to gesto ktoré oproti Orbánovej politike a Ficovej zrade má obrovskú morálnu váhu, lebo pomáha.

Svet to sme my všetci, nechceme zažiť tretiu svetovú vojnu, preto sa štáty rozhodli a v roku 1945 dohodli na založení OSN, aby zjednotili svoje sily pre zachovanie mieru a bezpečnosti. Ak opäť niekto napadne suverénny štát, má právo na pomoc.

Ako som písal 24.2. po útoku Ruska, Putin začal skutočne genocídu. Všetko sa žiaľ potvrdzuje a napriek klamaniu občanov masívnou propagandou, je tu vojna so všetkými následkami. Aj vojak je človek a vojna z ľudí robí šialencov, najmä z tých čo nevedia za čo bojujú. Dopúšťajú sa beštiálnych zločinov.

Masívna propaganda z Ruska, je šírená Smerom a podobnými diverznými politickými stranami na Slovensku. O čo im ide? Aby sme boli pasívni, aby pomohli Putinovi dosiahnúť jeho barbarské ciele. Vidíme čo sú to za ciele, to už sa nedá nevidieť koľko zdrojov poskytuje svedectvá o surovosti, nezmyselnosti zabíjania civilistov včítane žien a detí, nevládnych a náhodných svedkov. Ničenie a rozbíjanie celých miest, kde žili v mieri státisíce obyvateľov, ktorí nikomu nič zlého nerobili, len stáli v ceste vojnovej mašinérii ovládnutia oblasti Čierneho mora a postupovať ďalej ku "Kanálu".

Výkriky mojich spoluobčanov o tom, že by sa nemal zastaviť skôr ako dosiahne Bratislavu kde zlikviduje vraj našu fašistickú vládu, sú priam desivé.

Píšem „Bravo Heger!“ a fanatici kričia aké Bravo?! Vystavil našu republiku pomste Putina. Čo to je za krátkozrakosť, veď sme všetci priamo ohrození a dokonca po hrozbách jadrovým úderom to už prestáva každá sranda.

Dostávam osobnú správu od Dmitriy Stepanko. Nepoznám ho, neviem či je to skutočné, dnes je falošnosť na vzostupe. Ale určite sa to deje!

Žiada ma o pomoc. Rodinu už nemá z čoho živiť....

Sú ľudia, čo celý život prežijú v komfortnej zóne. Dnes je na to skutočne veľká príležitosť. Problémy druhých sa ich netýkajú. Nie je to ich vojna, nie sú to ich problémy, nie je to ich bolesť. Zalezú do svojich „úľov“ v panelákoch a začnú reptať aj, keď sa im deti nad hlavou začnú hrať.

Ale takto „Moja krajina“ nefunguje. Patríme všetci do jedného bezpečného sveta.

Cieľ pravdivého prežitého života je náš rozum. Ak si teraz nepomôžeme, môžeme byť obeťami zajtra My všetci.

Raketa preletí panelákom a zostane len to čo držíte v ruke, ak budete mať šťastie a prežijete Explóziu.

Neexistuje žiadne pravdepodobne, je to skutočná hrozba!

To že Fico a jeho kumpáni v opozícii zajtra položia kvety „Osloboditeľom“ na Slavíne, nezakryje ich vinu spoluúčasti na diverzii slobody a bezpečnosti občanov Slovenskej republiky, ktorá sa práve deje.