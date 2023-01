Ide o život nie o referendum

Nechápu že politika je aj strecha nad hlavou alebo jedlo, či nebodaj zdravotníctvo. V tom sa zorientovať, to dá prácu ak nie priam námahu, ak sa chcete liečiť, mali by ste byť zdravý. Teda nemať žiadnu respiračnú dočasnú chorobu, ktorá by mohla nakaziť napríklad lekára, ktorý vás chce liečiť a prípadne uspať. Možno dočasne ak budete mať šťastie a zorientujete sa aj v areáloch nemocníc či prípadne vo svojej Diagnóze lebo výsledok "Dobre", ešte nemusí byť vôbec dobre ani na trojku. No pozrime sa na moje posledné hodiny, ako sa mi "výsledok otočil".

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Dr. Ká ma 10.1.2023 prepustila s výsledkom z histológie dobrý! Bol som nadšený napriek tomu, že sa ku mne správala odťažito, keďže som si zabudol respirátor. Až keď mi ho sestrička dala, odhodlala sa ma skontrolovať a vybrať posledné stehy z operácie.

Karta mi už poriadne zhrubla, keď som tie papiere založil, že už ich nepotrebujem ani čítať.

Nenariadila mi termín kontroly ani kedy mám ísť ku špecialistke kožiarke. Že vraj podľa potreby, keďže som sa sťažoval na nazbieraný mok z rany do podkožného tkaniva, ktoré zostáva tvrdé a veľké ako vajce, napriek dvom punkciám.

Som šťastný a cítim sa ako na Vianoce, stíham ešte stromček pár dní po Troch kráľoch až mi je ho ľúto, že ho mám vyhodiť, taký bol tohto roku pekný a voňavý s pravidelným rastom a vôbec neopadal. Severská jedľa s hustým a dlhým striebornozeleným ihličnatým porastom.

Odovzdal som kartu dr.P ale tá ma nechcela ešte vypísať bez kontroly u dr.M.

Dr.M mi oznámuje Zlý výsledok, našla sa metastáza 1,0mm v uzline pravej paže aj potvrdená rakovina kože na pravej ruke, už nielen Melanóm 2,2mm v strede tela na trupe. Nariaďuje ďalšiu operáciu a na mieste mi mrazí tekutým dusíkom malé povrchové lézie. Trochu ma to ukľudňuje, ale moja pohoda je tatam. Idem okamžite na chirurgiu, kde ma promtne prijímaju do ambulancie.

Dvaja mladí lekári doporučujú konzílium v Žiline na onkológii a zahájiť komplexnú liečbu aby sa vedeli zorientovať ešte pred operáciou. Je doporučená exenterácia axily, s dr.H konzultujem aj prostredníctvom Mesengera.

Stretám večer kamaráta, ktorý sa s týmto neduhom trápi už tri roky, tiež mal pozitívne nálezy. Zhodne mi potvrdí, že dr.Ká je z tej skupiny najnepríjemnejšia, keď som mu vylíčil ako ma zaviedla do priskorej eufórie, že všetko skončilo jedným kvalitným chirurgickým rezom s 2x bezpečnostným lemom.

Areál v Žiline je rozľahlý, hodinu sa orientujem a potulujem. Stretávam uniformu, sedí v mikrobuse a pýtam sa. On že je v areáli prvýkrát, sprevádza väzňa ako väzenská stráž. Nevie ma zorientovať lebo tiež hľadá ambulanciu!

Ďalší dotaz ma už nasmeruje, ešte jedna zavádzajúca tabuľa, musím sa vracať s podobne dezorientovanými, ale už som v ambulancii. Sestrička ma slušne a taktne usmerní, zaeviduje, usadí v čakárni, kde o hodinu dvaja lekári vykonajú konzílium. Mám dobrý pocit, keď už viem kde čo bude. Čakám a dokonca obďaleč je aj knižnica, kde si nájdem knihu na skrátenie čakania. Len keby kúrili, telesá sú studené.

Dr. Kk na konzíliu v Žiline doporučuje CT telové, ktoré je však až v Ružomberku. Okamžite ma vyšetria odoberú krv, aby sa mohla dať žiadanka. Výsledok by sa prípadne pri operácii mohol zamerať aj na iné ložisko. Termín operácie je stanovený na deň 22.2.2023. Je to deň, kedy sa môj otec narodil a práve ten deň by sa mohol dožíť 96 rokov.

Je to však už 6 rokov čo tu nie je. Často sa zaoberám jeho životom a porovnávam svoj. Pýtam sa sám seba, či jeho život bol ten čo sa oplatí žiť alebo môj, ktorý ešte žijem ale už neviem dokedy. Čas sa komplikovanými diagnózami skracuje a dokonca zrýchľuje. Mal by som si urobiť vo všetkom poriadok, aby som nezanechal na tejto Zemičke neporiadok. To by môj otec určite ocenil. Bol poriadkumilovný až moc, puntičkár sa občas hovorí. Mne to vadilo, že si potom život neužíval, ako to poznáme dnes, keď je toľko možností. Ale čo narobíte, začať treba aby sa to stihlo a nešiel som na zbytočné referendum.

Stretol som jednu milú pani so psíkom. Že jej závidím, lebo ja už psíka nemám. Bol to spoločník ktorý ma vytiahol medzi ľudí a mal som viac pohybu. To ocenila. Nedalo mi, spýtal som sa či bola už na referende.

Že áno a hodila ste akú odpoveď? Predsa áno, veď sa nemôže dívať na túto zapredanú USA vládu. Odchádzala bez pozdravu, cítiac moju negatívnu reakciu, ktorú som nevyslovil. Dobre im to tí propagandisti vtĺkli do hlavy, už sa to zrejme nezmení, musíme vymrieť. Len kto skôr?