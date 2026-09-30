PISA 18 alebo voličský preukaz.

Keď neprejdete, budete bez auta. Trochu mi to pripomína platenie výživného. Život je o zodpovednom sexe. Prepáčte mi, ak rozoberiem viac tém, sú priamo úmerné vzdelávaniu a úrovni vzdelania.
Nejdem tu uvádzať všetky kategórie áut a služieb s autami, ale ak testujeme a vyberáme vozidlá, služby z titulu bezpečnosti, mohli by sme aj občanov s voličským právom. Sú to predsa vážni voliči na štyri roky a nepomôžeme si, aj keď je politik už opotrebený.
Situácia v aplikovaných vedomostiach sa zhoršila celosvetovo o 20%, to je fakt. Vedci, zrejme sociológovia sa trápia, možno tušia, ale ešte nikto nestanovil riadnu hypotézu, aby sa s tým vedci zaoberali a dokázali diagnózu, prečo to rapídne klesá a kleslo.
Viem stopercentne, že ide o motiváciu. V 15 rokoch pubertiaci, nemajú voličskú motiváciu. Zápasia s učiteľmi o pozornosť, ako si vysvetľujú užitočné témy pre život. Niektorí pri zápase vyťahujú žiaľ aj nože, hoci už dávno mali byť v školách zariadenia s ozbrojeným školníkom, ktorý môže zápasu brániť a nepustiť hoci neplnoletého žiaka s útočným nožom do školy, ako v Staškove. Stalo sa, čo je nám ľúto. Spomeňte si na slová ministra vnútra po tragédiách na Vrútkach či Spiši.
Počuli ste, že by niekto bil na poplach? Mal by už niekto navrhnúť voličský preukaz, ktorý by si volič mohol vyzdvihnúť, ak by zodpovedal aspoň tri testy správne, ovšem sám a tajne.
Neviem ako vy všetci, ale ja mám pocit, že jedinou motiváciou, aby stúpala úroveň vedomostí, je uvedomiť si zodpovedne, tým myslím aj hmotnú zodpovednosť voliča, že bude voliť tak, aby do vlády dostal len zodpovedných politikov.
Zodpovedný volič si preukaz PISA obnovuje každé tri roky a má fixovanú úrokovú sadzbu hypotéky.
Ide o moc, kde vedomie musí byť prítomné!
O moc nad Ústavou, zákonmi, daňami, štátnym majetkom, políciou, armádou, tajnou službou,... zdrojmi tejto krásnej krajinky Slovensko.
Pozrite sa teraz! Vládnu, vládnu, robia si srandu, dokonca klamú, ako Eštok. Chodia na štátne návštevy s frajerkami aj bez, jednajú v štátnych veciach s frajerkami aj bez tlmočníka, bez sekretára, čo zapisuje každé protokolárne prejednané slovo.
Vážia vôbec pojmy s dojmami, aby sme neboli už nikdy zradení, ako kedysi v Mníchove? Zodpovedný politik so zverenou funkciou, nemôže byť podozrivý, že kuje nekalé pikle poza náš chrbát.
Spomeňte si na JUDr. Róberta Fica, ako bol sám v istom decembri v Kremli a dlho predlho úrad vlády váhal, či to má byť oznámená súkromná cesta alebo vládna. Dnes sa vrtí ako naprogramovaný krt.
Bijú zvony, sirény zatiaľ v Kyjeve. V Rusku vraj nie, tam by šírili paniku, že je vojna a voliči nemôžu len tak pípať o vojne. Rusko šíri mier medzi národmi, vidíme, počujeme v propagandistickej televízii, na rôznych kanáloch, kam chodia kanálmi účastníci bez chrbtovej kosti, čo majú strach.
Diktatúra sily, ich v Rusku hrdúsi. Putin podpísal vytvorenie obrovskej armády. Kam sa zasa chystá?
Na Slovensku zažívame slobodu vôle, odvolávame, ak máme správny počet hlasov a zvolávame na slávu božiu, že konečne dostaviame diaľnicu.
PISA je medzinárodný test OECD pre 15‑ročných žiakov, ktorý sa robí každé tri roky a meria čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť.
Testy sú navrhnuté tak, aby zisťovali, ako žiaci vedia používať vedomosti v reálnych situáciách, nie len reprodukovať učivo, ako sme sa to my pilne učili a po zapísanej jednotke do žiackej knižky, sme učivo práskli do kúta a už ho nikdy nepoužili. Dnes sa musíme o seba starať, o bezpečie, o rodinu tak, ako o štát.
Čo je PISA v preklade? Program for International Student Assessment (PISA) je medzinárodné hodnotenie pod záštitou OECD.
Vek 15r. je zvolený preto, že v mnohých krajinách je to koniec povinnej školskej dochádzky.
Cieľom je zistiť „výnos“ vzdelávacieho systému – teda, čo žiaci vedia použiť v praxi, nie len čo sa naučili v škole.
Súčasťou bývajú aj dotazníky pre žiakov, učiteľov a riaditeľov – zisťujú prostredie, motiváciu, podmienky školy.
Testy sú kombináciou:
úloh s výberom odpovede,
otvorených úloh,
komplexných problémov z reálneho života.
Tu je realita, ktorú vidíme v praxi aj v dátach OECD:
1) Žiaci nedostávajú známku ani priamu odmenu
Test neovplyvňuje ich vysvedčenie, prijímačky ani nič osobné.
Motivácia preto býva nižšia, než pri školských testoch.
2) Motivácia závisí od krajiny a komunikácie školy
V krajinách, kde sa PISA vníma ako „národná prestíž“, býva motivácia vyššia.
V iných krajinách žiaci test berú ako „niečo navyše“.
3) OECD sa snaží motiváciu zvýšiť
Úlohy sú koncipované ako reálne problémy, nie školské cvičenia.
Test je kratší než klasické skúšky.
Dotazníky zisťujú aj postoj žiakov k testu, aby sa motivácia dala vyhodnotiť.
4) Empiricky
OECD upozorňuje, že nízka motivácia môže ovplyvniť výsledky, najmä v krajinách, kde žiaci test neberú vážne.
Niektoré krajiny preto zavádzajú motivačné prvky (informovanie, vysvetlenie významu, niekde aj malé odmeny).
Dnes sa mi aktualizoval Windows, na tapete obrazovky vidím visiaceho Leňochoda. Ak niekto nevie objasním. Ide o zaujímavého živočícha, s mimoriadnymi vlastnosťami, až závidím. Dlho mu trvalo, kým sa to naučil a príroda alebo vyššia moc rozhodla, že mu srsť rastie opačne, ako iným cicavcom. Dôkaz, že nemusí nosiť pláštenku ako náš pes, je lepšie stekajúca dažďová voda.
Celý život trávia hlavou a chrbtom dolu, visia v konároch stromov. Miesto si našli v Strednej a Južnej Amerike, je tam teplo a vlhko. Každý z nich má plavecký preukaz, vystavený po úspešnej plaveckej skúške. Každý týždeň si ho potom obnovujú, ako zlezú z konára dolu na Zem a vykonajú pritom svoje potreby. Klamú pohybom, skoro sa nehýbu, ľudia ich nazvali Leňochodmi.
Myslím, že ľudia čo nevyhoria, majú stále dosť peňazí, majú blízko k lenivosti a vychytralosti, kariéru robia už aj opotrebení, bez testu.
Pri reforme školstva sa lenivo hýbu, hovoria si politici, dobre si platia zo zdanených zdrojov voličov, ktorí netušia, že si ich zmluvne zaviazali do konca života, nevypovedateľnými zmluvami. Jedna sa práve rýchlo chystá, možno bude jadrová.
Záver. Motiváciou k zlepšeniu PISA testov v 15r. a PISA voličských preukazov v 18r., bude dobre zaplatiť tých, čo splnia vedomostný limit a zvolia si vhodných politikov, čo im tie peniaze zarobia, nielen zvýšením daní a sociálnej neistoty.
Zatiaľ doporučujem zostať bezpečne v NATO.