Píšem budúcim bojovníkom.

Mladí bojovníci vedia, o čo sa oprieť a čo kritizovať.
„Mobilizácia, Mníchov, Fico“ je názov, ktorý vždy zaujme, použil ho vo svojom blogu Ján Vachaľ. Nedávno som cítil podobnú potrebu, podporiť vlasteneckú náladu, skritizovať Ficove a Kaliňákové bludy typické pre vyjadrenia spokojných politikov z Mníchovskej dohody, ktorí nehanebne mávali prázdnym listom papiera na letisku v Londýne pre upokojenie vášnivých davov, hoci to mal byť akože text dohody. Bol to iba marketing premiéra, ktorý odchádzal do zabudnutia a napokon krátko na to aj umiera. Napriek hanbe vojny, ktorej nezabránil, je jeho popol uložený vo Westminster Abbey v novembri 1940.
My sme vtedy neprehrali. My sme bojovali. Bojovali sme na poli diplomacie, investovali sme do armády a opevnení v hektickom nasadení hospodárských síl, potu a krve, bojovali sme na hranici s provokatérmi, ktorí nám strieľali colníkov, strážcov hraníc, opätovali sme paľbu, 2x sme mobilizovali. Sila odporu sa prejavila aj po obsadení územia a vytvorenia Protektorátu aj Slovenského štátu. Odpor a boj sa však vždy mohol realizovať až s podporou štátov, ktoré sa v cieľoch Adolfa Hitlera, ako cynického mierotvorcu hlboko mýlili a vyhlásili Nemecku vojnu.
Ukrajinská vojna, áno takto ju nazvem, lebo Ukrajina, skláňam sa pred jej usilovným odporom, kladie agresívnemu Rusku aktívny odpor. Klaniam sa aj všetkým štátom a ľuďom, čo postihnutým touto vojnou pomáhajú, čo pomáhajú zbraňami a materiálom pre vedenie a následkom vojny, ktorá je skutočne nezmyselne besne vedená Ruskou federáciou, kde ani voľby už nič nezmôžu, ak propaganda vymýva mozgy zdravého myslenia na pokoj a mier a máme tu kolaborantov s cudzou mocou.
Hanba Ficovi a spol., ktorý hrá ruského agenta už nepokryte, podrýva našu bojaschopnosť.
Bojovali sme do roku 1992 za 15,7 mil. obyvateľov a dnes?
Ak porovnáme „vôľu zdravej demokracie rozumných hodnôt“ s výsledkami volieb 2023, tak podľa počtu hlasov pre strany, ktoré sa hlásia k liberálno‑demokratickému, pro‑európskemu a právnemu smerovaniu, ide podľa môjho odhadu približne o 1,36 – 1,40 milióna voličov.
V roku 1992 sme mali 15,7 milióna obyvateľov.
V roku 2023 má Slovensko cca 5,4 milióna obyvateľov, z toho 2,97 milióna odovzdalo platný hlas.
Z nich ~1,36 – 1,40 milióna volilo strany, ktoré presadzujú právny štát, európske smerovanie, odbornú správu, demokratické hodnoty.
Relatívna sila.
Takmer polovica aktívnych voličov podporila demokratické, pro‑európske a právne smerovanie štátu.
Z toho vyplýva, že
Slovensko má stabilné jadro demokratických voličov okolo 1,4 milióna.
Toto jadro je väčšie, než býva často mediálne prezentované.
Je to porovnateľná sila s celou populáciou Slovenska v produktívnom veku, ktorá v roku 1992 tvorila základ „vôle štátu“.
Stále je o čo bojovať, je s kým o čom, už len rozhodnúť s čím a kedy! Hneď!!