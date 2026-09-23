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23. sep 2026 o 22:37
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Píšem budúcim bojovníkom.

Rozmýšľam, ako dnes vlastencom podrážajú nohy politici, ktorí majú len miništrovať a počúvať svojho voliča občana, platiaceho dane, na rozkaz nastúpeného v plnej poľnej, idúc brániť svoju rodinu.

Miroslav Ferkl
Miroslav Ferkl Bloger
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Mladí bojovníci vedia, o čo sa oprieť a čo kritizovať.

„Mobilizácia, Mníchov, Fico“ je názov, ktorý vždy zaujme, použil ho vo svojom blogu Ján Vachaľ. Nedávno som cítil podobnú potrebu, podporiť vlasteneckú náladu, skritizovať Ficove a Kaliňákové bludy typické pre vyjadrenia spokojných politikov z Mníchovskej dohody, ktorí nehanebne mávali prázdnym listom papiera na letisku v Londýne pre upokojenie vášnivých davov, hoci to mal byť akože text dohody. Bol to iba marketing premiéra, ktorý odchádzal do zabudnutia a napokon krátko na to aj umiera. Napriek hanbe vojny, ktorej nezabránil, je jeho popol uložený vo Westminster Abbey v novembri 1940.

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My sme vtedy neprehrali. My sme bojovali. Bojovali sme na poli diplomacie, investovali sme do armády a opevnení v hektickom nasadení hospodárských síl, potu a krve, bojovali sme na hranici s provokatérmi, ktorí nám strieľali colníkov, strážcov hraníc, opätovali sme paľbu, 2x sme mobilizovali. Sila odporu sa prejavila aj po obsadení územia a vytvorenia Protektorátu aj Slovenského štátu. Odpor a boj sa však vždy mohol realizovať až s podporou štátov, ktoré sa v cieľoch Adolfa Hitlera, ako cynického mierotvorcu hlboko mýlili a vyhlásili Nemecku vojnu.

Ukrajinská vojna, áno takto ju nazvem, lebo Ukrajina, skláňam sa pred jej usilovným odporom, kladie agresívnemu Rusku aktívny odpor. Klaniam sa aj všetkým štátom a ľuďom, čo postihnutým touto vojnou pomáhajú, čo pomáhajú zbraňami a materiálom pre vedenie a následkom vojny, ktorá je skutočne nezmyselne besne vedená Ruskou federáciou, kde ani voľby už nič nezmôžu, ak propaganda vymýva mozgy zdravého myslenia na pokoj a mier a máme tu kolaborantov s cudzou mocou.

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Hanba Ficovi a spol., ktorý hrá ruského agenta už nepokryte, podrýva našu bojaschopnosť.

Bojovali sme do roku 1992 za 15,7 mil. obyvateľov a dnes?

Ak porovnáme „vôľu zdravej demokracie rozumných hodnôt“ s výsledkami volieb 2023, tak podľa počtu hlasov pre strany, ktoré sa hlásia k liberálno‑demokratickému, pro‑európskemu a právnemu smerovaniu, ide podľa môjho odhadu približne o 1,36 – 1,40 milióna voličov.

  • V roku 1992 sme mali 15,7 milióna obyvateľov.

  • V roku 2023 má Slovensko cca 5,4 milióna obyvateľov, z toho 2,97 milióna odovzdalo platný hlas.

  • Z nich ~1,36 – 1,40 milióna volilo strany, ktoré presadzujú právny štát, európske smerovanie, odbornú správu, demokratické hodnoty.

Relatívna sila.

Takmer polovica aktívnych voličov podporila demokratické, pro‑európske a právne smerovanie štátu.

Z toho vyplýva, že

  • Slovensko má stabilné jadro demokratických voličov okolo 1,4 milióna.

  • Toto jadro je väčšie, než býva často mediálne prezentované.

  • Je to porovnateľná sila s celou populáciou Slovenska v produktívnom veku, ktorá v roku 1992 tvorila základ „vôle štátu“.

 Stále je o čo bojovať, je s kým o čom, už len rozhodnúť s čím a kedy! Hneď!!

Miroslav Ferkl

Miroslav Ferkl
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  • Počet článkov:  450
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Nie je to predsavzatie, je to pokušenie a žiadosti mojich priateľov, aby som konečne začal písať, skúsme! Zaoberám sa nehnuteľnosťami, oceňujem, riešim stavebné problémy, poruchy, dozorujem stavby, sprostredkúvam predaj, nákup, prenájom, poradím-poslúžim-kým doslúžim! Ešte slúžim, článok o dôchodku dosiahol rekordnú čítavosť. Ak by nám za tieto blogy platili, možno by ten dôchodok, bol aj znesiteľnejší.Ospravedlňujem sa za chyby v textoch, ak sa vyskytnú a ja som ich doteraz neopravil. Redakcia je vážna a časovo náročná práca. Ak nenapíšeme svoj názor, neexistujeme. To je pocit, ktorý ma napadol, keď som si prečítal posledný rozhovor pre slovenské média s Fedorom Gálom v "N"ku. Mal by byť v učebniciach. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

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