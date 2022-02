Putin začal genocídu

Začal trápiť svet, keď vyhlásil že rozpad Sovietskeho zväzu bola najväčšia geopolitická katastrofa.

Putin sa dal naverbovať do služieb štátu. Štátu, o ktorom kedysi americký prezident Reagan prehlásil, že je ríšou Zla. On mu veril a verí stále, kedže to vyhlasuje. Cítil sa s ním silný, má k štátu sily a zla resentiment.

Ten štát chcel viac a miesto správy okupovaného Berlína, začal ho blokovať, aby ľudí v meste vyhladovel. To bolo pár rokov po tom, čo si mesto Leningrad prežilo blokádu v dlžke troch rokov a kde prepukal kanibalizmus z hladu.

Pár rokov predtým sa šíril kanibalizmus z hladu na Ukrajine. Komunisti nasadili silu, aby vyhladovali ľudí na Ukrajine. To ešte nebola vojna, ale vojnu Ukrajine vtedy vyhlásil Stalin, tiež škrípal pri tom zubami. Domáca vojna proti zradcom národa, štátu, ľudu, pomsta.

Pád Berlínského múru 1989, ako ho rýchlo postavili, tak rýchlo ho sila života a túžba po šťastí každého človeka zvalila, úľava pre svet, Európu a nádej, že sa Gorbačovovi podarí zmeniť štát a vytvorí modernú spokojnú spoločnosť, ktorá nebude hrozbou pre svet. Sveta násilneho spájania proletárov do jednej ideálnej komunistickej utópie.

Mocní v Rusku rozdelili štát, Ukrajina bola demilitarizovaná, vzdala sa útočných zbraní a hlavne hroziacich zbraní, zostala malá armáda pre udržanie statusu štátu a vnútorného poriadku. Memorandum bolo slávnostne podpísané v Budapešti s významnými garantami neporušiteľnosti hraníc nového štátu jadrovými mocnosťami Ruskom, USA a VB. Malo by to stačiť podľa medzinárodného práva k mieru a spokojnosti. Rusko ako následnícky štát malo vtedy otvorené dvere do sveta, ako nikdy predtým.

Pomsta Putina nenechala na seba dlho čakať. Dostáva sa na vrchol moci. Zorientovaný v roku 2014 cynicky zaberá Krym anexiou a upravuje hranice "svojho štátu" na úkor druhého zmenou svojej Ústavy. Je vraj hrdina, keď poslal na Krym neoznačených vojakov. Svet spozornie, ale neúčinne čelí hrubosti doživotného agenta s komunistickou minulosťou.

Hrubosť sa prejavuje v likvidovaní zradcov po celom svete. Využíva všetky zbrane aj zakázané.

Dnes ráno sa stal z neho medzinárodne hľadaný zločinec č.1!

Posiela armádu na nevinných ľudí, ktorých označil za páchateľov genocídy na obyvateľoch štátu, ktorý vraj neexistuje, hoci v prejave mu vyhlasuje vojnu.

Scenár vývoja na Ukrajine sa podobá na rok 1968 a operáciu Vltava. Zajať politikov a posadiť ich pred ľudový súd. Čím sa vtedy previnili, vraj dovolili Manifest 2000 slov? Dovolili ľuďom vyšetrovať zločiny komunizmu? Dovolili ľuďom predávať na trhu plody z dvora? Čo to je za zločin, keď musela ich prísť zatknúť miliónová armáda?

Súčasnosť, jedno februárové ráno 24 deň roku 2022, keď začínajú pučať bahniatka, prichádza Ruská jar do Kyjeva, pozerajte bombardujú aj kvety!

Zastavte ho, má zbrane hromadného ničenia, ide ich použiť už nič netají! Zavelil na Útok!!!

Už sa s tým netají ani zabijak Lukašenko, idú použiť vraj superjadro, hrdo vyhlasuje na "cvičení" z ktorého Bieloruská armáda prechádza do útoku, ktorý vraj nie je útok, len ochrana.