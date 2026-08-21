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21. aug 2026 o 13:02
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Rok 68, zlato a byt v Havane.

„Zasa sú tu, prišli v noci, aby mohli kradnúť a zabíjať?“ Pýtam sa susedky prečo chodí len muž so psom večer? Bojím sa, strach sa dá krájať. Večer či noc, svetlá silnejšie, ako kedysi boli, ale strach mám stále.

Miroslav Ferkl
Miroslav Ferkl Bloger
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Kto ho šíri?

Búrka to je prirodzený jav, ešte stále nejde elektrika, poďme na baterky.

Máte zbalený evakuačný balíček? Treba sa pripraviť! Kupujte byt v Havane.

Noc plná hukotu lietadiel, tankov, nekonečných zásobovacích kolón, to sa nedá zabudnúť. Už som nemohol spať!

Vyplašené oči nevyspatých mužíkov, čo prišli na pomoc vystrašeným súdruhom, po kritike výsledkov šialenej práce, kedy v beztriednej spoločnosti vládli zaslúžili grázli z malotriedky tým, čo sa učili, aby niečo vedeli a vytvorili pracovné miesta, sú dodnes vidieť na Kube. Krajina pochopila, že zmena je nutná a komunisti začali skupovať byty v Havane. Klasický kapitalizmus prichádza, už aj do tejto nešťastnej krajiny, bohatej na zdroje, ale nešťastne komunistami kolektívne spravovanej. Nafta je dnes na Slovensku drahá, ale tam je dnes 4x drahšia.

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Pomníkom-pamätníkom strachu vojačikov roku 1968 je donedávna rozstrieľaná fasáda Národného múzea v Prahe, konečne opravená, ale stále čerstvé kvety na schodoch Univerzity Komenského v Bratislave, pripomínajú aj zmarený život mladého 15 ročného dievčaťa Danky Košanovej, jednej z mnohých obetí šialenej situácie, do ktorej nás dostala invázia piatich armád, vedených slepo poslúchajúcimi súdruhmi.

Oči sa kedysi začali otvárať aj Španielom, v rokoch 1936-39 do krajiny tajne prúdili interbrigadisti riadení "Kominternou" šíriacu permanentnú komunistickú revolúciu do celého sveta. Revolúcia či vojna, potrebuje peniaze. Z krajiny vyviezli zlatý národný poklad 510 ton. Vraj legálne, podpísané republikánskou vládou vedenou Juanom Negrínom. Jeho rodina po smrti dokonca odovzdala účtovnú knihu o uskladnení zlata v Moskve, ale už ani gram späť. Stalin si ho nechal, pre budúcu vojnu, ktorú tam trénoval spolu s Nemeckom a Talianskom, ako hlavnými aktérmi „občianskej vojny.“ Áno trénovali bombardovanie v baskickej Guernice. Výsledok je impozantné plátno od Picassa, ktoré výsledok politického šialenstva zobrazuje, ale nebol naň hrdý.

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Hlasy Slovákov pozerám aj dnes na výročie temných dní,  hanebne chvália Fica, ako sa snažil zabrániť škode, keď bránil plynovod, ropovod. Je viac ako isté, že sem bol privedený, aby „bratská armáda“ a jej rodinný príslušníci netrpeli zimou, počas dvadsaťročnej okupácie. Aby mali dosť kerozínu, aby mi mohli lietať nad hlavou deň a noc, v príprave na tretiu svetovú vojnu. Opäť ju trénuju na Ukrajine,  všetci v Európe im za to platíme odberom ruského plynu a ropy, ako vtedy Španieli zlatom.

21 august 1968 si budeme vždy pripomínať. Sovietsky zväz sa u nás snažil už od polovice 60 rokov umiestniť nosiče a atomové zbrane. Tlačil na pílu stále a hľadal akékoľvek zámienky, aby tu mohol mať líniu dotyku so svojou armádou, ktorá kedysi taktiež napochodovala spolu s Hitlerom do Poľska, aby si spolu so Stalinom rozdelili svet.

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Gorbačov pootvoril okno, naviazal na Dubčekové reformy, ale sám uviazol v pasci. Jelcin nechal ekonomiku spustnúť, aby dovolil silovikom, zvyknutým na používanie armády vo veľkom pochode, aby rozpútali peklo na Zemi.

Výsledok je opäť nekonečný rad zničených životov, materiálnych škôd, narušená morálka a spravodlivosť.

Čo dnes vidíme na Slovensku? Národný poklad stratený v Matici tiež nevidíme. Fakty sú denne na stole.

Absolútny rozvrat, úmyselne riadený súčasnou vládou. Napojenie na „silovikov“ v Moskve, už vôbec koaličníci neskrývajú. Škandál s ruskými kamerami, mierou korupcie, riadenými provokáciami, zneužívanie tajnej služby na kompromitácie,  vyraďovaním systémov občianskej kontroly, zastrašovanie policajtov, prokurátorov, sudcov, je dôkazom prípravy na prevzatie moci „silovikmi“.

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Zasa sú tu, investori s arabským krytím, bez hukotu lietadiel.

Miroslav Ferkl

Miroslav Ferkl
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Nie je to predsavzatie, je to pokušenie a žiadosti mojich priateľov, aby som konečne začal písať, skúsme! Zaoberám sa nehnuteľnosťami, oceňujem, riešim stavebné problémy, poruchy, dozorujem stavby, sprostredkúvam predaj, nákup, prenájom, poradím-poslúžim-kým doslúžim! Ešte slúžim, článok o dôchodku dosiahol rekordnú čítavosť. Ak by nám za tieto blogy platili, možno by ten dôchodok, bol aj znesiteľnejší.Ospravedlňujem sa za chyby v textoch, ak sa vyskytnú a ja som ich doteraz neopravil. Redakcia je vážna a časovo náročná práca. Ak nenapíšeme svoj názor, neexistujeme. To je pocit, ktorý ma napadol, keď som si prečítal posledný rozhovor pre slovenské média s Fedorom Gálom v "N"ku. Mal by byť v učebniciach. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

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