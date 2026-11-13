piatok, 13. november, 2026 |  Meniny má Stanislav
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
13. nov 2026 o 12:54
Prečítané: 0x

Strašná choroba

Prepadla Slovensko. Miera korupcie je tak hrozná, že náhodný občan má pocit, že sa s tým nedá nič robiť, len štát musí skrachovať a začať od nuly. Všetko, je vraj jedna banda, hovorí náhodný divák.

Miroslav Ferkl
Miroslav Ferkl Bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Vo štvrtok 12.novembra 2026 v Martina strana SAS Sloboda a Solidarita uviedla celovečerný film „Chata z Čifárov“. Sprevádzali Branislav Grӧhling spolu s Martinou Bajo Holečkovou, Janou Ďurkovou a špeciálnym hosťom Štefanom Hamranom.

Počul som, videl som, ako aj mnohí už videli a počuli túto video nahrávku s hlasmi a podobami osôb, ktoré pripomínajú tragické postavy súčasnej politickej scény, ktoré sú skutočne dnes vo vláde, v parlamente a štátnych inštitúciách, ktoré doslova do písmena rozkladajú na atómy, aby sa mohli pripojiť ku silnej štruktúre, ktorá sídli v Moskve. Zrejme motív je jasný, aby ich ochránila pred hnevom davu, ktorý nakoniec uverí tomu, čo vidí a počuje.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Nahrávka, ako povedal pán Štefan Hamran, vznikla legálne, keď dostal vyšetrovateľ pan Juhász, povolenie od súdu na jej uskutočnenie.

Časy sa menia a musia zmeniť nielen na regionálnej úrovni. Včera prevzal pán Michal Uherčík vedenie mesta Martin. Prevzal funkciu primátora po prvýkrát a na námestie k premietaniu prípadu „strašnej choroby“, osobne prišiel.

Napriek tomu, že som už vedel, ako Róbert Fico dostal v Grécku COVID19, ako tu udalosť prezentoval na tejto nahrávke a nazval ju strašnou chorobou, lebo po miernych chrípkových príznakoch ho úplne vyplo a nemohol s tým nič robiť. Dokonca bol prekvapený, že jeho stav vyhodnotili lekári najprv ako infarkt, ale potom priznáva, že ho dali do karantény. Priznáva, že ušiel z karantény, ako sfalšoval test, aby ho pustili do lietadla a následne sme ho dokonca videli na protestných zhromaždeniach, ako uvedenú strašnú chorobu na zvolaných mítingoch strany SMER SD úmyselne rozširoval.

SkryťVypnúť reklamu

Tento človek vedie stále náš štát, stále ohlupuje ženy na MDŽ, na oslavách na Dukle, SNP, či Cyrila a Metoda. Stále konšpiratívne zavádza Slovákov, aby si mysleli, že sme všetci jedna banda, ktorá nemá na to, aby sme boli v EÚ či NATO.

SkryťVypnúť reklamu

Dokument vysiela jasné priznanie a činy dokazujú zločinné spiknutie účastníkov na demontáži tohto demokratického zriadenia. Je otázkou, kedy sa vláda k ľudu opäť vráti, aby mu slúžila, ako to kedysi v optimistickej nádeji roku 1990, povedal v novoročnom prejave prezident Občan Václav Havel.

 

 

Miroslav Ferkl

Miroslav Ferkl
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  462
    •  | 
  • Páči sa:  11 333x

Nie je to predsavzatie, je to pokušenie a žiadosti mojich priateľov, aby som konečne začal písať, skúsme! Zaoberám sa nehnuteľnosťami, oceňujem, riešim stavebné problémy, poruchy, dozorujem stavby, sprostredkúvam predaj, nákup, prenájom, poradím-poslúžim-kým doslúžim! Ešte slúžim, článok o dôchodku dosiahol rekordnú čítavosť. Ak by nám za tieto blogy platili, možno by ten dôchodok, bol aj znesiteľnejší.Ospravedlňujem sa za chyby v textoch, ak sa vyskytnú a ja som ich doteraz neopravil. Redakcia je vážna a časovo náročná práca. Ak nenapíšeme svoj názor, neexistujeme. To je pocit, ktorý ma napadol, keď som si prečítal posledný rozhovor pre slovenské média s Fedorom Gálom v "N"ku. Mal by byť v učebniciach. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Všetky články
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
Vladimír Rudl

Vladimír Rudl

114 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

307 článkov
Dušan Koniar

Dušan Koniar

803 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Post Bellum SK

Post Bellum SK

113 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu