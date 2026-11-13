Strašná choroba

Vo štvrtok 12.novembra 2026 v Martina strana SAS Sloboda a Solidarita uviedla celovečerný film „Chata z Čifárov“. Sprevádzali Branislav Grӧhling spolu s Martinou Bajo Holečkovou, Janou Ďurkovou a špeciálnym hosťom Štefanom Hamranom.
Počul som, videl som, ako aj mnohí už videli a počuli túto video nahrávku s hlasmi a podobami osôb, ktoré pripomínajú tragické postavy súčasnej politickej scény, ktoré sú skutočne dnes vo vláde, v parlamente a štátnych inštitúciách, ktoré doslova do písmena rozkladajú na atómy, aby sa mohli pripojiť ku silnej štruktúre, ktorá sídli v Moskve. Zrejme motív je jasný, aby ich ochránila pred hnevom davu, ktorý nakoniec uverí tomu, čo vidí a počuje.
Nahrávka, ako povedal pán Štefan Hamran, vznikla legálne, keď dostal vyšetrovateľ pan Juhász, povolenie od súdu na jej uskutočnenie.
Časy sa menia a musia zmeniť nielen na regionálnej úrovni. Včera prevzal pán Michal Uherčík vedenie mesta Martin. Prevzal funkciu primátora po prvýkrát a na námestie k premietaniu prípadu „strašnej choroby“, osobne prišiel.
Napriek tomu, že som už vedel, ako Róbert Fico dostal v Grécku COVID19, ako tu udalosť prezentoval na tejto nahrávke a nazval ju strašnou chorobou, lebo po miernych chrípkových príznakoch ho úplne vyplo a nemohol s tým nič robiť. Dokonca bol prekvapený, že jeho stav vyhodnotili lekári najprv ako infarkt, ale potom priznáva, že ho dali do karantény. Priznáva, že ušiel z karantény, ako sfalšoval test, aby ho pustili do lietadla a následne sme ho dokonca videli na protestných zhromaždeniach, ako uvedenú strašnú chorobu na zvolaných mítingoch strany SMER SD úmyselne rozširoval.
Tento človek vedie stále náš štát, stále ohlupuje ženy na MDŽ, na oslavách na Dukle, SNP, či Cyrila a Metoda. Stále konšpiratívne zavádza Slovákov, aby si mysleli, že sme všetci jedna banda, ktorá nemá na to, aby sme boli v EÚ či NATO.
Dokument vysiela jasné priznanie a činy dokazujú zločinné spiknutie účastníkov na demontáži tohto demokratického zriadenia. Je otázkou, kedy sa vláda k ľudu opäť vráti, aby mu slúžila, ako to kedysi v optimistickej nádeji roku 1990, povedal v novoročnom prejave prezident Občan Václav Havel.