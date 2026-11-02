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2. nov 2026 o 17:55
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Šikana alebo láska?

Rozdrapenec, asi 15 ročný pokrikuje po peknej aziatke, uprostred slnečného dňa v okresnom meste, „I love you“, aziatka ide ďalej nevšíma si ho, on zas „I love you“ a dodá „I love you veľký zadok“, pani sa otočí a reaguje.

Miroslav Ferkl
Miroslav Ferkl Bloger
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Boli traja, možno sa trénujú, možno súťažia, možno sa hľadajú a budú dlho hľadať. Určite v tej chvíli sú neslušní. Čiernovlasá milá pani vystúpila na schody pošty a kľudným hlasom im hovorí, „zbláznili ste sa?“ Išiel som vedľa nich, celú situáciu som videl aj počul.

Do trojice som sa radšej nepustil ani mravokárne. Možno by som si odnášal "výslužku".

Vošla do budovy pošty, tipla si čakací lístok a čakala kým ju nevyvolá systém poradia. Čísla nesedia, udržujú ľudí stále v strehu.

Ja som to mal jednoduché, list som hodil do veľkej škatule, bol podaný online. Mohol som odísť, ale nedalo mi. Cítil som hanbu, že ju takto drzo oslovili a pritom si nevládali spomenúť, dokončiť úplnú anglickú vetu.

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Ukázali sa vo svetle stúpajúcej drzosti, hrubosti s poklesom aplikovanej múdrosti.

Darmo sa bude premiér Róbert Fico pýtať sám seba po rokoch svojej vlády, že v akom štáte žije, keď hrubosť sám verejne šťavnato vyživuje. Hrubiánov odsúdených za extrém, volá do vlády, podieľať sa na moci.

Parafrázujem. Ostatní máme byť ticho s holou riťou, ktorá dobre sadne na šerbeľ.

Cítil som, že musím povedať aspoň prepáčte. Podišiel som k nej, že sa jej chcem za skazenú slovenskú mládež ospravedlniť. Matky sa priznávajú, že deti nezvládajú.

Usmiala sa, pokývala hlavou, že tomu rozumie. Pozdravil som a išiel po svojom.

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Pri obede rozmýšľam, že som sa už v prvej triede stretol s touto „socializáciou“. Posmešky boli kruté, aj keď dieťa išlo vyhodiť smeti. Bol som dlho jediný na dvore, až som sa hanbil, že vyhadzujem smeti a ostatné deti to nemusia robiť.

Otec ma vytrénoval, že mi nie je žiadna robota cudzia. Smetiari, sú dnes páni. Dnes je to veľký priemysel, nielen problém, kto a kde to vynesie.

S angličtinou má stále veľa ľudí problém, nielen so slovenčinou.

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Mal som ich doplniť, možno by som u nich zabodoval:" big buttocks, rear, bum, bottom, backside, back, stern, rump, tail, seat, posterior, ash, hunkers, cheek, jacksy, tail-end."

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Príbeh mal šťastný koniec, pani nebola sama na tomto svete a mladí Slováci si našťastie nespomenuli, ani na hanlivejší výraz riť, čiže big anus, ass, asshole, prat, arse po anglicky, ale to by sme už chceli od nich veľa.

Stačí sedieť alebo ležať na dlažbe a čumieť neustále do mobilu, ako tam niekto hlasno súloží.

Čo už majú po škole robiť, keď im nikto nezavelí ani smeti vyniesť?

Miroslav Ferkl

Miroslav Ferkl
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  • Počet článkov:  459
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Nie je to predsavzatie, je to pokušenie a žiadosti mojich priateľov, aby som konečne začal písať, skúsme! Zaoberám sa nehnuteľnosťami, oceňujem, riešim stavebné problémy, poruchy, dozorujem stavby, sprostredkúvam predaj, nákup, prenájom, poradím-poslúžim-kým doslúžim! Ešte slúžim, článok o dôchodku dosiahol rekordnú čítavosť. Ak by nám za tieto blogy platili, možno by ten dôchodok, bol aj znesiteľnejší.Ospravedlňujem sa za chyby v textoch, ak sa vyskytnú a ja som ich doteraz neopravil. Redakcia je vážna a časovo náročná práca. Ak nenapíšeme svoj názor, neexistujeme. To je pocit, ktorý ma napadol, keď som si prečítal posledný rozhovor pre slovenské média s Fedorom Gálom v "N"ku. Mal by byť v učebniciach. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

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