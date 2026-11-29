Častejšie vás však zastaví policajt, lebo zastavenie max 3-5minút, som u nás ešte nevidel. Ale videl som dať taxikárovi vo Vrútkach pokutu, za krátke vyloženie zákazníka „národného dopravcu železnice.“
Nedávno som takto cestoval do Bratislavy z Novej Dedinky a videlo sa mi lepšie, ak využijem osobný vlak, zo zastávky Veľký Biel, po maďarsky, hrdý "Magyarbél". Obec sa snaží, vytvára podmienky pre pendlerov.
Zastávka je vedľa dvojkoľajnej železnice, Bratislava – Štúrovo – Szob (Maďarsko). Od križovatky v obci s hlavnou cestou na Senec, sa ťahá parkovací pás pre asi 10x osobné autá, spevnený štrkom a v smere na Novú Dedinku, tiež vyštrkovaná plocha asi pre 20 áut. Keď som prišiel poobede, bola plocha skoro plná, no našiel som ešte jedno miesto. Zastávka je s automatom na predaj lístkov, čakáreň je malá tmavá kobka bez svetla, pomaľovaná grafitti, do desať ľudí, ak by sa v nepriazni počasia scvrkli na priateľský hlúčok, čo sa chce zohriať vlastným telom, hádam by vydržali chvíľu nepohodlia bez dverí.
Priečelie zastávky víta "slušnejšie grafitti, morská panna s letiacim granátom". Nie je čo obdivovať, ak tak nekonečno, ako sa spájajú štyri koľajnice v horizonte času. Všetko zlé ma rýchlo prešlo, ako som si sadol do príjemne vykúreného, čistého, moderného, viac podlažného vlaku s panoramatickým výhľadom.
Železničná trať prechádza obcou Veľký Biel, ide o trať ŽSR č. 130 Bratislava – Štúrovo – Szob (Maďarsko). Zastávka Veľký Biel leží medzi stanicami Bernolákovo a Senec, na západ smer Bratislava hlavná stanica, na východ smer Senec – Galanta – Nové Zámky – Štúrovo a ďalej do Szobu v Maďarsku.
Je to jedna z hlavných železničných tratí na Slovensku, súčasť významného koridoru medzi Bratislavou a južným Slovenskom.
Návrat bol síce spestrený spolucestujúcim, ktorý vás vie „umlátiť slovami“, známym politológom Eduardom Chmelárom, cestujúcim do Galanty, ale zároveň desivý, keď na neosvetlenom parkovisku prístupnom bez chodníka, som bol, neskoršie večer, už len sám s autom. Všetci pendleri odišli. Tabuľa s nakreslenou kamerou, dôveru nepridávala.
Vystúpil okrem mňa jediný človek, miestny bezdomovec, ktorý rýchlo na noc zapadol do zdevastovanej rozostavanej stavby. Bola zima, nezávidel som mu noc v objekte bez okien, ako na zastávke.
Verejná doprava je nutná. Zahusťovanie miest mrakodrapmi a hustou dopravou, život na predmestí robí atraktívnym, ak by sa myslelo na bezpečie človeka v nebezpečnom svete. Systémy "P+R“ fungujú dlhodobo. Vidíme to na príkladoch, ak sa trochu poprechádzame po tom Západe. Parkuj, jazdi a choď. Tam kde kedysi boli diaľnice v meste, sú dnes rekreačné zóny a vodné plochy. Skutočné pešie zóny.
Dojem z celého dňa, vám určite pokazí príjazd na Hlavnú stanicu Bratislava.
Vystúpite z regionálneho vlaku a pri pohľade na hrdý Slavín, prekáža už roky zdevastovaná budova, priamo pri stanici. Tiež reklama úbohého stavu Slovenska.