Po 4 rokoch je čas bilancovať

Drahé Michalovčanky a Michalovčania,

v nadchádzajúcich komunálnych voľbách sa budem znova uchádzať o vašu dôveru ako kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva za obvod Straňany - SNP - IBV. Nie som členom žiadnej politickej strany. Kandidujem spoločne s ďalšími slušnými a čestnými Michalovčanmi pod názvom Nové Michalovce. Formálne nás podporujú aj niektoré politické strany, ale nie finančne. Našim spoločným kandidátom na primátora je čestný a slušný človek, Michalovčan, Milan Kaplan.

Straňany - SNP - IBV

Je čas na hodnotenie mojej práce ako vášho zástupcu v 5 obvode. Za uplynulé štyri roky sa mi z pozície opozičného poslanca podarili presadiť alebo vyriešiť nasledujúce veci, o ktorých by som vás rád informoval na nasledujúcich riadkoch. Ak to bolo v mojich silách pomôcť, tak som urobil čo sa dalo. Už od začiatku mandátu ste ma informovali, či už osobne, mailom, cez sociálnu sieť alebo telefonicky o nedostatkoch, ktoré sa dotýkali práve nášho obvodu. Ako zástupca občanov, ktorí mi dali svoju dôveru som sa snažil vaše starosti a problémy v obvode vypočuť a nájsť spôsoby ako vám prostredníctvom mestských úradníkov alebo inštitúcii pomôcť. Nie vždy všetko išlo hladko.

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Trochu štatistiky

Za uplynulé 4 roky, som sa zúčastnil každého zasadnutia Mestského zastupiteľstva. Za 17 zastupiteľstiev som 97 krát vystúpil v rozprave so svojim názormi, pripomienkami a návrhmi na zmeny. Podal som 10 návrhov na uznesenia, 34 krát som reagoval na predrečníkov faktickou poznámkou. Podal som dovedna 50 interpelácií, čo je najviac zo všetkých poslancov. Interpelácie sa týkali problémov, s ktorými ste ma oslovovali, ale taktiež som vyvíjal aktivitu aj sám, keďže niektoré veci sa mi nepozdávali a bolo potrebné sa dodatočne informovať, tak ako v prípade služobnej cesty Hlavnej kontrolórky a poslancov SMER-u a KDH do Ríma v lete 2021. O mojich aktivitách sa môžete dočítať na nasledujúcich riadkoch.

"Žijem s mestom, v ktorom žijem"

Za posledné roky som sa aktívne podieľal na viacerých petíciách. Mám za sebou tri úspešné petície, ak to môžem takto napísať. Dve petície ako samotný predseda petičného výboru a jeden krát ako samotný iniciátor. Občiansky aktivizmus má svoje opodstatnenie a význam pri presadzovaní verejného záujmu a aj v mojom prípade ho beriem ako súčasť môjho ja. Ak by sme mali poslancov a primátora, ktorým naozaj záleží na meste a občanoch, tak dve z týchto troch petícií by vôbec nemuseli byť. Na nasledujúcich riadkoch je zoznam vecí čo sa mi v rámci verejného priestoru podarilo uskutočniť v rokoch 2018-2022.

Petícia za odstránenie čiernych stavieb na ulici Mikuláša Gerbu (2021-2022)

Viac ako 1100 Michalovčanov podpísalo petíciu za odstránenie čiernych stavieb na ulici Mikuláša Gerbu v Michalovciach. Hluk v nočných hodinách, pálenie rôznych materiálov, žobranie, rabovanie odpadkových košov, neporiadok sú na dennom poriadku. Počet obyvateľov ulice je už viac ako 200, jeden vodovodný kohútik a žiadna kanalizácia. Mesto aj naďalej vydáva trvalé pobyty, aj napriek tomu, že nikto nemá žiadny vlastnícky vzťah k ničomu na tejto ulici.

Viac ako 1100 podpisov na podpisových hárkoch.

Vedel som, že diskusia na zastupiteľstve nič nevyrieši a tak som navrhol zriadenie odbornej pracovnej skupiny, ktorá sa bude stretávať pravidelne každý mesiac a v rámci zákonov SR bude hľadať možnosti ako vyriešiť tento problém. Za môj návrh hlasovali všetci prítomní poslanci. Táto komisia je zložená zo širokého spektra kompetentných úradníkov, poslancov a taktiež obyvateľov sídliska a bol prizvaný aj samotný zástupca z osady. 19.septembra 2022 sa uskutočnilo prvé zasadnutie, a takto sa bude komisia stretávať každý mesiac a hľadať spôsoby ako sa dajú odstrániť tieto stavby a integrovať menšina, ktorá znepríjemňuje život slušnej väčšine. Ďalšie zasadnutie je naplánované na október, sú rozdané úlohy a sú prizvaní ďalší odborníci.

Od začiatku mandátu som neúnavne konfrontoval primátora Zahorčáka a pýtal sa ho na kroky, ktoré robí. Zistili sme, že vlastne nerobí nič. A bolo nutné na základné práva obyvateľov upozorniť petíciou. Viac krát som navštívil túto ulicu a môžem vám povedať, že takéto podmienky nie sú vhodné pre život žiadneho človeka. Malo by byť našou povinnosťou urobiť kroky, aby sme namiesto nákladov mali pre mesto prínos. Ak mi bude daná dôvera v nadchádzajúcich voľbách, budem aj naďalej dôsledne dávať pozor na to, aby komisia naplnila svoju podstatu. Teda odstránili sa čierne stavby z ulice Mikuláša Gerbu a integrovali sa tí, ktorí o to budú mať záujem.

Na druhej strane je smutné, že právo na čisté životné a slušné prostredie sa musia obyvatelia dožadovať prostredníctvom petícií. Pre poslancov a primátora by malo byť samozrejmosť zaujímať sa o problémy vo svojich obvodoch a hľadať všetky možné cesty ako ich vyriešiť k spokojnosti väčšiny obyvateľov.

Podľa posledných informácií, ktoré boli prezentované na poslednom zasadnutí krajského zastupiteľstva, tak Košický samosprávny kraj pod vedením Rastislava Trnku plánuje odkúpiť tieto pozemky od Nemocnice novej generácie a.s., ktorá sa práve kvôli nevyriešenému problému snaží predať tieto pozemky. Toto bude možné naplniť jedine vzájomnou spoluprácou medzi vedením mesta a kraja. Dobrým predpokladom k tomu bude, aby na oboch postoch boli ľudia, ktorí majú záujem riešiť tento problém, a to Rastislav Trnka a Milan Kaplan. Viac k tomu nemám čo dodať. Toto je záruka, že sa ešte viac zrýchlia procesy, v porovnaní s poslednými 16 rokmi a planými sľubmi súčasného vedenia mesta.

Petícia za transparentné výberové konania na prednostov Okresných úradov (2020)

Aj táto téma sa týkala priamo mesta, tak mi nedalo, aby som sa neozval a postavil za správnu vec. V júni 2020 som po parlamentných voľbách rozbehol spoločne s kolegami ako predseda petičného výboru petíciu za transparentné výberové konania na prednostov Okresných úradov. Nová vláda s najsilnejšou stranou OĽANO sľubovali pred voľbami práve transparentné výberové konania, tak bolo potrebné pripomenúť vláde, na čo tri mesiace po voľbách zabudli.

Článok na Aktuality.sk

Spolu s kolegami z Nových Michaloviec sme rozbehli zber podpisov aj cez internet. Našu snahu si všimli Aktuality.sk aj TV Markíza, ktorá o tom natočila reportáž do Televíznych novín. V Michalovciach sa mal stať prednostom pripravený kandidát. Výsledkom petície a verejného tlaku bolo nakoniec zriadenie výberových komisií a konkrétne na funkciu prednostu Okresného úradu v Michalovciach sa nakoniec vyberalo zo 7 kandidátov. A môžem povedať, že o súčasnej prednostke si nečítame v rubrikách krimi, tak ako v predchádzajúcom období, keď bol Okresný úrad a jeho katastrálny odbor zapletený do zvláštnych prevodov pozemkov po mŕtvych ľuďoch.

Link na podpísanie petície, 8.6.2020:

https://www.peticie.com/peticia_za_transparentne_vyberove_konania_na_prednostov_okresnych_uradov

Článok na Aktualíty.sk o petícii, 8.6.2020:

https://www.aktuality.sk/clanok/797566/v-michalovciach-vznikla-peticia-za-transparentne-vyberove-konania-na-prednostov/

Reakcia Ministerstva vnútra SR a spustenie výberových konaní, 13.8.2020:

https://www.teraz.sk/slovensko/ministerstvo-vnutra-spustilo-vyberove/486459-clanok.html

Článok už o novej prednostke Okresného úradu v Michalovciach Jane Margovej, 21.10.2020:

https://korzar.sme.sk/c/22515158/pat-okresnych-uradov-na-vychode-ma-novych-prednostov.html

Petícia proti EEI (2016-2017)

Nedá mi nespomenúť tiež, že som bol iniciátorom petície proti parkovaciemu systému pod správou súkromnej spoločnosti EEI. Po medializácii a verejnom tlaku, ktorý z toho vzišiel sa nakoniec nepodarilo zaviesť vedeniu mesta na čele s primátorom Zahorčákom parkovací systém pod správou súkromnej spoločnosti EEI. V Košiciach sa dodnes súdia s touto spoločnosťou, ktorá sa snažila sprivatizovať verejný priestor s požehnaním poslancov SMERu. Naše mesto potrebuje moderný parkovací systém, nie v súkromných rukách, ale v správe mesta. Mestské parkovacie systémy sú súčasťou množstva miest po Slovensku. Je problém zaparkovať v centre mesta počas pracovných dní. A taktiež na sídliskách Straňany a SNP je najväčší problém s parkovaním a samotní obyvatelia sa dožadujú regulácie a riešení.

Zber podpisov pod petíciu proti parkovaniu pod správou EEI, leto 2016

Blog Milana Kaplana k tejto úspešnej petícii:

https://dennikn.sk/blog/872505/peticia-bola-uspesna-zbohom-eei/

Oprava cesty na Rybárskej ulici, vedúcej k záhradkárskej osade na Straňanoch

Na sídlisku Straňany je taktiež záhradkárska osada, ktorá sa nachádza na konci Rybárskej ulice, v podstate neďaleko Gerbovej ulice. K týmto záhradkám vedie panelová cesta, ktorej korene, už dávno zrezaného stromu nadvihli niektoré panely tak, že dochádzalo k poškodzovaniu podvozkov na autách týchto záhradkárov. Odkomunikoval som to s TaZS mesta Michalovce a prostredníctvom ťažkých strojov sa panely dvihli, korene odstránili a cesta zarovnala. Pred tým sa títo záhradkári snažili vybaviť nápravu u iných poslancov za náš obvod ale nepochodili.

Odstránenie telefónnych búdok z centra mesta

Už na začiatku volebného obdobia som upozornil vedenie mesta, že sa nám v centre mesta nachádzajú telefónne búdky, ktoré už neobsahujú telefónne automaty a slúžia len ako priestor na reklamný smog. Na môj podnet tieto búdky postupne zmizli z pešej zóny.

Vyčistenie odtokového kanálu vedúceho z Bielej hory až poza domy popri Vinianskej ceste

Po iniciatíve obyvateľa ulice Vila-Real pána Šebestu som oslovil Technické služby, ktoré si naplánovali čistenie a naozaj do dvoch týždňov na tri etapy zrealizovali vyčistenie tohto kanálu, ktorý v prípade prívalových dažďov plní úlohu účinného odtoku tejto veľkej vody, ktorá sa zbiera už od lesoparku na Bielej hore. Kanál je potrebné čistiť priebežne jednak od odpadkov, náletových drevín alebo buriny.

Zábradlie na schodoch k lávke cez Laborec

Jeden z ďalších podnetov bola potreba osadenia zábradlia k novovybudovanej lávke cez rieku Laborec, tzv. Straňansky most pre peších. Na seniorov sa pri tomto moste vôbec nemyslelo, chýbalo zábradlie na schodoch, o ktoré by sa mohli oprieť. Ani po úvodných mesiacoch od otvorenia v júni 2019 si dôchodcovia a imobilní občania na túto "cyklo-lávku" nezvykli a radšej využívali chodník na moste pre autá, ktorý nemá taký prudký sklon. V októbri 2021 sa zistil nezodpovedajúci stav mosta a uzavrel sa pre peších a taktiež pre nákladnú dopravu. Všetkým peším pri ceste do centra mesta, napríklad za lekármi alebo na polikliniku neostáva nič iné iba prekonať túto lávku, ktorá je pre niektorých ťažko prekonateľnou prekážkou.

Straňanská lávka od začiatku svojho spustenia je terčom kritiky zo strany starších občanov a invalidných dôchodcov, ktorí majú problémy prejsť cez tento "kopec". O vandalizme ani nemá význam písať. Do budúcnosti sa budem snažiť, aby prebehla čo najrýchlejšie rekonštrukcia mosta pre autá a boli tam chránené chodníky pre chodcov, keďže prerobiť, zbúrať alebo predať túto lávku niekomu inému asi nebude také jednoduché.

Link na článok o otvorení lávky:

https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/22141503/cyklisti-sa-cez-laborec-v-michalovciach-dostanu-po-novej-lavke.html

Kvetináče na chodníku pri V1, aby si vodiči neskracovali cestu

Na parkovanie a premávku na sídlisku Straňany a SNP upozorňujem vedenie mesta neustále. Pri vežiaku V1 to dospelo do takého štádia, že vodiči áut si skracovali cestu priamo popod vežiak po chodníku, ktorý má slúžiť pre chodcov. Po zrezaní stĺpika pomohli až dva ťažké kvetináče, ktoré zabránili prechodu áut.

Parkovanie SNP - čiary

V rámci svojich interpelácii a žiadostí pre TaZS mesta Michalovce bola aj žiadosť o vyznačenie parkovacích miest na sídlisku SNP, keďže dochádzalo k zbytočným medzerám medzi autami, práve z dôvodu nevyznačených parkovacích miest.

Po namaľovaní čiar, SNP.

Odstránenie čiernych skládok odpadu

Na niektoré problémy som musel upozorňovať priebežne. Tým druhým najčastejším po neopravených výtlkoch bolo nahlasovanie čiernych skládok odpadu v našom obvode Technickým službám. Menšie skládky odpadu sa z ničoho nič vytvorili neďaleko budovy SMM na Partizánskej ulici, Vinianskej ceste a taktiež od ulice Školskej. Čierne skládky vznikajú hlavne tam, kde sú slepé ulice a kde nie je kamerový systém. Jednou z najčastejších miest skládok je cesta vedúca od zimného štadióna popri rieke Laborec smerom na Zbudzu a taktiež aj lesopark Biela Hora.

Chodník na ulici Konečnej

Aj napriek mojim snahám o kompletnú rekonštrukciu tohto chodníka sa podarilo len jeho zaplátanie. Čo ma úprimne mrzí, ale pri súčasnom vedení technických služieb som rád, že sa dospelo aspoň k tomu, že sa zaplátali tie najhoršie úseky. Tých úsekov, ktoré bude treba do budúcna komplexne opraviť je viacero, v podstate aj chodník vedúci od vežiaku V3 popod V2 a V1 až po Strednú odbornú školu na Partizánskej ulici. Oprava chodníkov v našom obvode bude patriť k mojím prioritám.

Vrak na ihrisku pri SMM

Niekto odstavil vrak auta na ihrisku pri SMM na Partizánskej ulici, najprv ho len rabovali až to nakoniec skončilo podpálením. Ani to nestačilo na to, aby sa tým začalo mesto zaoberať, až na základe môjho podnetu a zverejnenia tejto fotky ho odstránili. A to bol moment kedy sa toho chytili kolegovia z Nových Michaloviec a po sérii videí a článkov sa vytvoril tlak a mestská polícia začala odstraňovať vraky z našich parkovísk.

Vrak auta na ihrisku SMM s.r.o.

PVC rúry len tak pohodené pod vežiakom V3

Nedokázal som pochopiť prečo sa dlhé mesiace po rekonštrukcii nachádzajú pod tretím vežiakom pri ihrisku zvyšné a len tak pohodené plastové rúry. Nikomu nechýbali a vôbec tam nemali čo robiť. Až po mojom apele na Technické služby boli tieto rúry odpratané. Tak jednoduché veci sa dejú strašne komplikovane.

Street Art stena

Mám inú predstavu o tom ako má vyzerať street art v našom meste ako súčasné vedenie mesta. Oslovil ma Michalovčan, streetart-ista Martin, ktorý mal chuť legálne vo voľnom čase a na svoje náklady maľovať grafity na steny tak, aby to nikomu v meste nevadilo a neprekážalo. Vedenie mesta, stále hovoríme o Zahorčákovi, vybralo stenu na budove SMM, zo zadu, od ihriska.

Tak som si to rozhodne nepredstavoval. Ak sa k tomu bude pristupovať zodpovedne a hlavne v spolupráci s architektmi, ktorí majú pre takéto veci cítenie tiež, vieme zo šedých a zanedbaných stien urobiť miesta pre umelecké diela, ktoré rozžiaria naše mesto a streeartisti sa prejavia v plnej kráse tak ako v moderných mestách Európy.

Link na namaľovanú stenu pri Straňanskom moste z roku 2015:

https://www.cas.sk/clanok/352743/spoznavate-ich-takto-to-vyzera-ked-sa-dominanty-zemplina-stretnu-na-jednom-mure/

Ulica Martina Kukučína

Určite budem proti tomu, aby sa spustila premávka pomedzi domy na Kukučínovej ulici. Súčasne vedenie mesta, ktoré nezvláda riadenie mesta, čoho výsledkom sú neustále zápchy pri výjazde zo sídliska Straňany v rannej špičke (7-8:00 hod.) navrhovalo obyvateľom tejto ulice, aby autá z ulice Konečnej a Nad Laborcom mohli vychádzať cez túto tichú ulicu na Viniansku cestu. Bol som proti tomu a aj naďalej budem. Som za komplexné riešenia a nie čiastkové plátanie a hasenie.

Veci, na ktorých je potrebné ešte popracovať

Po uplynulých štyroch rokoch nebudem sľubovať niečo, čo nemôžem splniť. Pred štyrmi rokmi som išiel s programom, ktorý mi poslanci poslaneckého klubu SMER+ rýchlo zrušili a uviedli ma do reality, že majú väčšinu a teda bude všetko podľa nich. Po týchto štyroch rokoch a pozornom študovaní materiálov a čítaním medzi riadkami môžem napísať, že naše mesto má množstvo nedostatkov, ktoré sa Zahorčák a vedenie mesta snaží zakrývať, bagatelizovať alebo odsúvať. Obyvatelia, ktorí každý deň musia riešiť parkovanie, prepravu členov rodiny do školy alebo do práce, škôlky, školy, za krúžkami, športmi alebo voľný čas sa stretávajú s množstvom nedostatkov, ktoré jednak vyvolávajú úsmev na tvári ale na druhej strane aj hnev a zbytočný stres. Naše mesto potrebuje komplexné reformy, ktoré sa môžu udiať len ak budú v mestskom zastupiteľstve mesta čestní, slušní ľudia, pre ktorých je verejný záujem viac ako stranícke tričko.

Plán pre Nové Michalovce

Milan Kaplan a jeho plán, na ktorom sme sa podieľali viacerí z nás kandidátov Nových Michaloviec si zaslúži Vašu pozornosť. Je to plán, ktorý je zosobnený slušnými ľuďmi, ktorí ho len výrazným zastúpením v zastupiteľstve môžu presadiť. V nasledujúcich dňoch a týždňoch budeme distribuovať náš spoločný plán v tlačenej forme do vašich rúk, aby ste si mohli prečítať ako chceme, aby sa naše mesto rozvíjalo ďalej, a prestalo prešľapovať na mieste, tak ako je tomu posledné roky.

Na nasledujúcich riadkoch vám priblížim niekoľko bodov z Plánu pre Nové Michalovce, ktoré sa týkajú hlavne nášho obvodu, a za ktoré budem ja a moji kolegovia z Nových Michaloveic bojovať ak nám dáte svoju dôveru.

Ohlásenie kandidatúry na primátora

Polopodzemné kontajnery

Toto vedenie mesta proste nevie čo má robiť s odpadom. Viac krát som na zastupiteľstvách žiadal o výstavbu aspoň prístreškov v tých najhorších častiach sídliska Straňany, pre bytové domy pri Gerbovej ulici. Do dnešných dní sa neodhodlali Technické služby k akcii. Smutným výsledkom je, že dodnes v Michalovciach nemáme ani jedno stojisko polopodzemných kontajnerov na triedený odpad. Kontajnery na triedený odpad sa nachádzajú pri bytových domov väčšinou na okraji parkoviska a zaberajú parkovacie miesta. Kontajnerové prístrešky, tzv. "klietky" boli urobené pred 10-rokmi na sídlisku Východ, kvôli neďalekej osade Angi mlyn, pretože tieto stojiská boli prvé na rane. Okrem týchto stojísk v našom meste za tie roky nepribudli žiadne podobné stojiská nie to ešte polopodzemné kontajnery. Toto je súčasný stav kontajnerových stojísk v našom obvode.

Rušenie takýchto kontajnerových stojísk a výstavba polopodzemných kontajnerov na personalizované čipy pre každú domácnosť bude priorita pre náš obvod a pre MIchalovce. Keďže na Straňanoch je ten istý problém čo na sídlisku Východ. Jedno takéto polopodzemné stojisko pojme odpad za tri súčasné.

Hnedé koše na Biologicky Rozložiteľný Kuchynský Odpad (BRKO)

Michalovské odpadové hospodárstvo nie je na tom najlepšie. Tu si musíme naliať čistej vody. Skládka v Žabanoch je zatvorená. Slúži len ako prekládková stanica. Naše vozy zvážajú odpad z mesta do Źaban a odtiaľ ich vozí súkromná firma do 37 kilometrov vzdialenej skládky pri obci Sirník v Trebišovskom okrese za čo si nechá poriadne zaplatiť. Čo sa týka kuchynského odpadu, tak že vraj sa čaká na spustenie technológie, ktorá bude plne spracovávať biologicky odpad z kuchýň našich domácností. Už od roku 2021 bola povinnosť mať hnedé koše na BRKO, ale vďaka rôznym výnimkám naše mesto ako jediné z okolitých okresných miest stále nemá hnedé odpadkové koše na BRKO. Množstvo ľudí triedi odpad a triedilo by aj ten kuchynský, ale nemôžu, pretože vedenie technických služieb zaspalo.

Prekvapenie od riaditeľa TaZS

Každopádne pán primátor s riaditeľom Technických služieb pripravil pre Michalovčanov prekvapenie v podobe zvýšených poplatkov za odpad v roku 2023, keďže podľa najnovšej elektronickej aukcie bude pokrývať odvoz odpadu do Sírnika súkromná spoločnosť, ktorá dostane za uskladnenie tony odpadu zaplatené 122 € bez DPH. Zmluva je postavená na ročný predpoklad množstva 10 000 ton, a teda konečná suma je 1 220 000 € bez DPH. Za rok 2022 zaplatíme za uskladnenie odpadu približne 75 eur za tonu. Tzn. že bežnému Michalovčanovi zvýšia poplatok za odpad, ale o tom vám pán Dufinec vo svojom predvolebnom programe nepovie.

Link na verejné obstarávanie TaZS mesta Michalovce:

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/576313

Jednou z najdôležitejších vecí v našom meste je odpadové hospodárstvo. Budeme potrebovať komplexnú reformu priam až renesanciu, zaviesť polopodzemné kontajnery a váženie odpadu pre každú domácnosť osobitne, zamedziť čiernym skládkam prostredníctvom fotopascí, zlepšiť efektivitu v triedení odpadu u obyvateľov prostredníctvom motivačných prvkov práve cez váženie vytriedeného odpadu. Čím viac triedeného a menej zmiešaného, tým menej domácnosť zaplatí. Odpad je tiež komodita, ktorá sa dokáže zhodnotiť, či už plasty, papier, kov, alebo bioodpad. V tomto naše mesto zaostáva za susednými mestami a oveľa menšie mestá už predbehli Michalovce v spracovaní a uskladnení odpadu.

Sídlisko SNP

Sídlisko SNP ako také je kapitola sama o sebe. A za tie štyri roky som zistil aj prečo. Aj napriek mojej snahe na zastupiteľstvách bolo úmyselne vynechávané z rekonštrukcií poslancami SMER-u, HLAS-u a SNS. Urobili sa len malé úpravy, opravil sa chodník a zaplátali sa výtlky. Dôvod? Pretože približne polovica sídliska SNP leží na C a E parcelách súkromných vlastníkov.

Pred rokom 1989 si komunistické kádre nerobili starosti, že kde postaviť sídlisko. Po roku 1989 prišla zmena režimu a začali sa dodržiavať zákony ohľadne súkromného vlastníctva k pozemkom. No a dodnes neprišla iniciatíva zo strany mesta vyriešiť tieto nevysporiadané pozemky.

To znamená, že mesto nemôže vykonávať rozsiahlejšie rekonštrukcie, kým nebudú pozemky so súkromnými vlastníkmi zamenené a vo vlastníctve mesta. Jedná sa hlavne o samotnú štvorprúdovku - tá je viac ako z polovice svojej dĺžky na súkromných pozemkoch. Taktiež zadná časť sídliska ako ulice Severná, Astrová, Ružová - tak tam je to podobné. To všetko si môžete skontrolovať na www stránke https://zbgis.skgeodesy.sk/.

Kde zlyháva mesto, tak sa činia samotní developeri. Na konci leta 2021 sa nespokojní obyvatelia sídliska SNP obrátili na svojich poslancov a teda aj na mňa o pomoc proti výstavbe bytového domu spoločnosti GREEN SIDE SK s.r.o. na rohu ulíc Zvončeková a Severná. Samozrejme som bol proti výstavbe a zmene územného plánu. Som principiálne proti zahusťovaniu územia ďalšími stavbami. Mesto by sa malo rozširovať do priestoru a nie stavať bytovky natesno, až si vidíme do okien a do obývačiek. Voľné zelené plochy v centre treba zachovať a zrevitalizovať, aby slúžili bývajúcim na trávenie voľného času. Takéto pozemky by sa malo mesto snažiť zamieňať s developermi na okrajových častiach a tam rozširovať bytovu a domovú zástavbu. Ale to sa nedeje pod týmto vedením.

V prípade GREEN SIDE SK s.r.o. sa jednalo o zmenu územného plánu s tým, že sa mala zmeniť funkčnosť využitia týchto pozemkov, ktoré by umožňovali túto výstavbu bytového domu. Pôvodný územný plán pri výstavbe sídliska počítal s tým, že to bude plocha občianskej vybavenosti (park, lavičky, ihriská, škôlka, ubytovanie, stravovanie,... - definícia je širšia). No a tak niektorí miestni developeri boli rýchlejší ako mesto a dokázali vymeniť, zakúpiť, zoceliť tieto pozemky, ktoré im umožňovali postaviť napríklad teda hotel medzi bytovkami. Zmena územného plánu im umožní postaviť bytový dom. Ale to by nešlo, ak by k tomu nemali dopredu prísľub niekoho, že sa zmení územný plán a budú tam môcť reálne stavať. Celá táto plocha patrí súkromným vlastníkom.

Už v lete 2020, teda rok pred tým, ako to zaregistrovali samotní obyvatelia sídliska SNP sme s kolegami z Nových Michaloviec žiadali pri samotnom zmene územného plánu o vynechanie bodov 4 a 5 zo zmien územného plánu. Naše návrhy na vynechanie neboli schválené. Poslanci klubu SMER+ sa pri hlasovaní zdržali.

Keď sa hlasovalo o Územnom pláne ako celku bol som proti, keďže bolo tam množstvo nejasností a úprav na rýchlo ako táto, bez diskusie, dôkladnej prezentácie a podrobného vysvetlenia. Jednoducho nepodporím návrh, ktorý ide proti verejnému záujmu a obyvateľom, ktorí majú pravdu.

Výsledok hlasovania o zmenách Územného plánu, 26.8.2020:

https://www.michalovce.sk/sk/hlasovanie-poslancov/3157

Vlastníci pozemkov na ulici Ružovej využili nevysporiadané pozemky a absenciu parkovacej politiky, zobrali situáciu do vlastných rúk a riešia problém s parkovaním vo vlastnej réžii. Osobne im to nemám za zlé, ale toto je ďalší dôkaz o tom, že primátor Zahorčák nezvládol parkovaciu politiku a výsledkom sú tieto parkovacie miesta, ktoré sú prenajímané záujemcom, ktorí nechcú krúžiť každý večer popri svojom vchode a hľadať voľné parkovacie miesto, poprípade riskovať pokutu za parkovanie na zeleni. A sú ochotní si za to normálne zaplatiť.

Kvôli nevysporiadaným pozemkom bude pre riešenie sídliska SNP potrebné pripraviť nové Všeobecné záväzné nariadenie, ktoré sa bude zaoberať vymedzenými pravidlami pre zamieňanie pozemkov mesta so súkromnými vlastníkmi. Toto bude jedna z priorít pre novú majetkovú komisiu a komisiu územného plánu a miestneho rozvoja pripraviť ucelené VZN, ktoré nastaví pravidlá, aby sídlisko SNP mohlo byť aj reálne revitalizované a rekonštruované.

Parkovanie Straňany

Nadviažem na ten istý problém na ulici Konečnej a ulici Nad Laborcom na sídlisku Straňany. Podľa môjho výskumu sídliska je vyznačených 550 parkovacích miest, ale na sídlisku parkuje okolo 750 áut. Približne 200 vodičov teda parkuje popri ceste, na chodníkoch, na tráve apod. Musia sa proste vynájsť. Z ihriska pri treťom vežiaku sa stalo parkovisko. Samotní obyvatelia by prijali nejakú reguláciu, ktorá by zaviedla poriadok a systém do parkovania. Pretože parkovaním na divoko dochádza k znehodnocovaniu verejného priestoru.

Školská ulica a problémy v rannej špičke

Kvôli ranným zápcham na Školskej ulici a pri školách som inicioval stretnutie poslancov z obvodu so zamestnancami stavebného odboru a dopravnými polcajtmi z Okresného riaditeľstva. Prišli sme aj s konkrétnymi návrhmi ako uľaviť ranným zápcham. Mala sa tým zaoberať komisia dopravy ešte minulý rok, ale dodnes jej predseda Martin Čornej (SNS) neprišiel so žiadnym riešením, len sa to odkladá. Aj naďalej sa ráno tvoria zápchy pred škôlkou a 5. základnou školou. Súčasné vedenie mesta o probléme vie, ale nemá záujem to komplexne riešiť. Namiesto toho organizuje stretnutie s občanmi na ulici Martina Kukučína a presviedča ich o tom, že prejazd áut cez ich ulicu je vlastne v poriadku.

Kolóny a križovatka pri Družbe

Na sídlisko Straňany vedie len jedna cesta pre autá, a tá je každý vyučovací a pracovný deň plná áut, až sa tvoria kolóny, hlavne pri výjazde zo sídliska v rannej špičke. Autá vychádzajúce zo sídliska niekedy stoja až pri obchode Fresh pod štvrtým vežiakom V4. Ako operatívne riešenie pre odstránenie kolón sa javí možnosť zmeny prednosti vjazde tak, aby sa uprednostnili autá, ktoré vychádzajú zo sídliska na most a nie, ktoré prechádzajú z mosta ďalej na šíravu. Najdôležitejšie bude naplánovať výstavbu novej cesty na sídlisko či už od Sobraneckej cesty alebo od Vinianskej cesty - výpadovky. Kvôli zvyšujúcemu sa počtu áut je potrebné komplexne riešiť ďalší rozvoj sídliska Straňany. Zmena a doplnenie cestnej infraštruktúry, ktorá uľahčí ranným kolónam bude jednou z priorít.

Generel dopravy

Od začiatku volebného obdobia v rámci rozpráv na Mestskom zastupiteľstve upozorňujem na neexistenciu Generelu dopravy. Generel dopravy je ucelený dokument s prognózou o najlepšom možnom usporiadaní dopravy v meste v súlade s čo najlepším ekonomickým a ekologickým prínosom pre samotných obyvateľov. To znamená čo najrýchlejšiu prepojenosť mesta prostredníctvom rôznych dopravných prostriedkov s dôrazom práve na cyklodopravu a hromadnú dopravu a úsporu času, pohonných hmôt a emisií. Slovensko a Michalovce nevynímajúc zažívajú cyklistický boom, ktorý nezačal nikto iný ako Peter Sagan. Všimnite si množstvo ľudí, ktorí sa pohybujú po našich chodníkoch a cestách na dvojkolesových strojoch, či už vo forme kolobežky, bicykla alebo elektro-bicykla. V našom meste je množstvo cyklistov, ktorí po práci brázdia cesty Michalovského okresu na svojich "cestných špeciáloch". Ceny pohonných hmôt nie sú najnižšie a verím, že ak by bolo bezpečné sa do práce alebo do školy dostať prostredníctvom cyklochodníkov, tak by túto možnosť určite využilo viac študentov a pracujúcich počas teplejších mesiacov v roku.

V meste máme Klub cyklistov, ktorý organizuje množstvo cyklistických výletov po okolí. Väčšinou ich môžete zahliadnuť na cestách okolo Zemplínskej šíravy. Zúčastňujú sa taktiež amatérskych cyklistických súťaží. Majú množstvo nápadov ako spopularizovať tento šport a životný štýl ešte viac.

Individuálna Bytová Výstavba - IBV

Táto časť obvodu má taktiež svoje nedostatky, ktoré potrebujú pozornosť. V tomto končiacom volebnom období sa opravila cesta Vila-Real až po ulicu Višňová a niektoré úseky chodníkov. Lokalita okolo jazierka Baňa je miestom pre bežcov a športovcov, ktorí sem chodia z iných časti mesta za behom a taktiež za workoutovými prvkami. Taktiež tu stretneme mamičky s deťmi kvôli detskému ihrisku, rybárov, majiteľov psíkov, ktorí sem chodia na prechádzky ale aj mladé páry, ktoré sem chodia na "rande". Okolie jazierka Baňa si zaslúži bližší pohľad architektov na doplnenie o ďalšie prvky na trávenie voľného času, tak aby nenarušilo kvalitu života samotným obyvateľom IBV. Každopádne je potrebné pokračovať v opravách chodníkov a ciest. Smerovníky s názvami ulíc si tiež zaslúžia revitalizáciu. Mostíky, ktoré spájajú IBV so Straňanmi cez Viniansku cestu je potrebné po desaťročiach dať tiež do poriadku. Tých maličkostí by sa našlo samozrejme viac. Lesopark Biela hora by sa mala dostať na stôl tiež a nemali by sme to nechať tak.

Dom smútku pri cintoríne na Bielej hore

Postaviť cintorín bez Domu smútku nebolo najšťastnejšie riešenie. O nedostatočných terénnych úpravách na bývalom "poľnohospodárskom poli" sme ako poslanecký klub Nové Michalovce informovali vedenie mesta ešte v minulých rokoch. Je namieste, aby sa odbor grantov začal zaoberať získaním nenávratných finančných zdrojov aj na túto stavbu, ktorú na novom cintoríne potrebujeme. Súčasťou nového domu smútku by mohlo byť aj krematórium. Je to o diskusii a dostupnosti nenávratných finančných prostriedkov. Cintorín v centre mesta sa zaplňuje a nie je vhodné, aby sa obrady konali na jednom mieste a uloženie do hrobu na inom. Je to nepraktické a neúctivé.

Dotknem sa aj jednej citlivej témy. Všimli ste si, že jediné miesto kde si môžeme pozrieť, ktorí Michalovčania nás navždy opustili sú dve nástenky - parte pod Domom služieb v centre mesta alebo priamo na cintoríne na ulici Jána Kollára, alebo s časovým oneskorením v dvojtýždenníku Michalovčan. V mestách ako Humenné, Stropkov alebo Trebišov si môžete pozrieť priamo na stránke mesta aktuálne informácie o tých, ktorí obyvatelia ich navždy opustili aj s termínom poslednej rozlúčky. Len v Michalovciach musíme ísť do mesta, a prečítať si ich na nástenke na smútočnom oznámení, ktoré je písané rukou zamestnanca na predtlačenom vzore. Niekedy sa o poslednej rozlúčke dozvieme aj niekoľko dni alebo týždňov potom.

Obedy pre seniorov

V uplynulých mesiacoch som sa venoval téme dotovaných obedov pre dôchodcov. Aj napriek mojej snahe sa nepodarilo znova zaviesť dotovanie obedov do obedárov pre seniorov na troch základných školách v našom meste. Viac o tejto téme sa dočítate v mojom článku, ktorý bol publikovaný v augustovom vydaní občasníka Nové Michalovce a taktiež na mojom blogu blog.sme.sk 17.9.2022.

Link na článok:

https://blog.sme.sk/filipkalavsky/spolocnost/seniori-bez-obedov-s-dotaciou

Súčasťou plánu Nových Michaloviec je aj zavedenie reálnej SENIOR karty s čipom a aj mobilná aplikácia s reálnym využitým v rámci verejného priestoru pre všetkých Michalovčanov. Dôchodcovia dostanú možnosť využiť svoj príspevok na obed od mesta podľa svojho vlastného výberu. Senior karta a následná mobilná aplikácia má priniesť výhody pre jeho držiteľa.

Foto ilustračné

Dôchodca si vyberie partnerskú reštauráciu mesta kam chce ísť na obed počas pracovného týždňa, prostredníctvom Senior karty alebo mobilnej aplikácie si uplatní zľavu na obed. Vďaka online prostrediu si vie senior aj samospráva odkontrolovať, kde bol daný senior počas mesiaca na obed a samospráva vie doplatiť dotáciu tým reštauráciám, u ktorých si seniori uplatnili zľavu na obed. Toto nie je sci-fi, takto to už funguje v niektorých mestách Slovenska.

Energie a úspora

V posledných mesiacoch sme svedkami výrazného nárastu cien energií. Naše mesto doslova zaspalo v tejto oblasti. Nemáme ani jeden fotovoltaický panel či už na škole alebo úrade. Jednoducho súčasné vedenie úplne zanedbalo túto problematiku, preto bude potrebné sa zamerať na znižovanie energetických nákladov škôl a telocviční, materských škôl, športovísk ako zimný štadión, mestská športová hala, futbalový štadión, budov v správe mesta alebo príspevkových organizácií. Toto všetko sú výzvy o ktorých vieme, stojíme pred nimi a musíme ich neodkladne začať realizovať.

Komunálne voľby 2022

Mali ste si možnosť prečítať výsledky mojej aktivity za uplynulé štyri roky. Taktiež som vám ponúkol svoj osobný pohľad pohľad na množstvo nedostatkov, ktoré nás trápia. Naše mesto po 16 rokoch toho istého vedenia potrebuje novú energiu, nové nápady, nových ľudí, ktorí budú nositeľmi zmeny a prinesú nášmu mestu tak potrebné reformy a život do centra mesta.

Kandidáti Nových Michaloviec v 5.obvode

Je potrebné zastaviť vplyvy rôznych záujmových skupín, klientelizmus a rôzne spôsoby priamej alebo nepriamej korupcie. Je potrebné zastaviť rozpredaj mestských budov a pozemkov zvláštnym kupujúcim. Je potrebné uskutočniť reformu odpadového hospodárstva s modernými spôsobmi spracovania a uskladnenia odpadu, zamedziť čiernym skládkam, zaviesť polopodzemné kontajnery, spustiť mestský parkovací systém v správe mesta, pokračovať v riešení rómskej osady spoločne s integráciou cez sociálny podnik a remeselné dielne, dokončiť generel dopravy s cyklochodníkmi a efektívnou hromadnou dopravou, zaviesť smart riešenia pre každodenné využite, Senior karta a mobilná aplikácia, revitalizácia medziblokových a oddychových miest na aktívne trávenie voľného času, reorganizácia a dofinancovanie mládežníckeho športu. Tých výziev je množstvo, a verím, že ak bude potrebné, tak sa v našom meste nájdu ďalší schopní ľudia so skúsenosťami, ktorí budú chcieť napomôcť pri rozvoji nášho mesta.

Nie som zberateľ funkcií, aj napriek tomu, že ma oslovili s ponukou kandidovať aj za poslanca Košického samosprávneho kraja za náš okres. Ponuku som slušne odmietol s tým, že pre mňa sú dôležité Michalovce a ešte raz sa pokúsiť o to, aby sme mali nového a čestného primátora Milana Kaplana, pre ktorého nebudú problémy občanov len výkrikmi do tmy, tak ako pre toho súčasného alebo pre tú figúrku, ktorú sa za seba snaží postaviť a pokračovať v kontinuite neschopnosti.

O mne

Mám 40 rokov a ešte stále som slobodný. Z mojich aktivít by som spomenul, že ako predseda neziskového občianskeho združenia som od roku 2011 uskutočnil viac ako 400 rôznych kultúrnych podujatí pre mládež v našom meste či už na dvore starého súdu alebo v kultúrnom centre !freedom, ako koncerty, výstavy, letné kino, vedomostné súťaže, workshopy, besedy, čítačky, charitatívne zbierky, divadelné predstavenia atď.

Som vyštudovaný ekonóm so špecializáciou na marketing. Od roku 2016 spolupracujem s MFK Zemplín Michalovce. Bol som skoro pri všetkom čo sa týka marketingu do leta 2021. Taktiež som pomáhal HK DUKLA Ingema Michalovce v postupovej sezóne do extraligy 2018/2019 s marketingom a dramaturgiou veľkoplošnej obrazovky. Som autorom sloganov Spolu sme Zemplín! Slogan Spolu sme Dukla!, sa ujal tiež. Taktiež som autorom ďalších rôznych marketingových výmyslov hlavne pre náš futbalový klub, ako Polčas so Zemplínom na Tvojej škole, Rodičovská tribúna, Deň otvorených dverí, Anketa o hráča sezóny apod.

O viacerých mojich aktivitách ste sa mohli dočítať na predchádzajúcich riadkoch. Z tých posledných významnejších podujatí by som spomenul ešte organizovanie 30. výročia Nežnej revolúcie aj v Michalovciach, kde sme na tribúne pri fontáne usporiadali peknú spomienku na občiansky aktivizmus študentov spred tridsiatich rokov a som rád, že medzi rečníkmi boli aj samotní organizátori nežnej revolúcie v Michalovciach. Nemám problém sa zachovať správne. Kiež by viac ľudí v mojom okolí prejavilo spolupatričnosť a záujem o veci verejné pretavené do občianskeho aktivizmu.

Ďakujem za prečítanie. V nadchádzajúcich komunálnych voľbách sa budem znova uchádzať o vašu dôveru za obvod Straňany - SNP - IBV. Kandidujem s číslom 11. Nebudem vám sľubovať nesplniteľné veci. Po prečítaní týchto riadkov vidíte, že som veľmi podrobne oboznámený s nedostatkami v našom obvode a meste. Viem kde nás tlačí topánka, viem kde je potrebné začať realizovať reformy.

Nové Michalovce - Plán Straňany, SNP, IBV

Ešte stále sa cítim mladý a plný energie na to, aby som svoje vedomosti a skúsenosti venoval môjmu rodnému mestu. Môžete sa spoľahnúť, že tak ako doteraz bude počuť každú vašu sťažnosť a urobím všetky dostupné kroky k tomu, aby bol naplnený verejný záujem. Som súčasťou združenia skvelých ľudí Nových Michaloviec, ktorého členovia spoločne pripravili Plán pre naše mesto. Plán, aby sme naše mesto dostali do 21.storočia, ktoré myslí na všetkých svojich obyvateľov. Mesto, v ktorom bude radosť žiť, študovať, pracovať a tráviť voľný čas.

Od roku 2018 som mestským poslancom, ktorý vždy stojí na strane občanov a verejného záujmu. S rešpektom a úctou sa uchádzam znova o vašu dôveru, s cieľom tak ako doteraz, pokračovať v obhajovaní zdravého rozumu, pomáhať vám pri riešení problémov v obvode a presadzovať moderné prvky pre moderné mesto. S Milanom Kaplanom nepoľavíme v úsilí riešiť problémy mesta aj po voľbách. Ale k tomu potrebujeme vašu dôveru. Ďakujem za váš hlas. Nesklamem vás.

Kontakt:

Telefón: 0944 175 915

mail: kalavsky.f@gmail.com

Financovanie mojej predvolebnej kampane

Financovanie všetkých mojich propagačných materiálov je financované prostredníctvom transparentného účtu nášho kandidáta na primátora Milana Kaplana. Každý jeden materiál je označený objednávateľom a dodávateľom. Tento článok vyšiel na blog.sme.sk ale aj v tlačenej podobe, v náklade 2500 ks ako súčasť mojich predvolebných materiálov. Finančné prostriedky na moje propagačné materiály sú moje vlastné, nemám žiadneho sponzora a ani nie som nikomu za nič zaviazaný.