Seniori bez obedov s dotáciou

Od začiatku pandémie, teda už od marca 2020 si michalovskí dôchodcovia nevyzdvihnú obed s dotáciou do obedára zo školskej jedálne, ktorú mali po blízku. Školské jedálne síce varia ale dôchodcovia musia platiť plnú sumu, teda približne 3,30 € za obed. Obedy sa varili a varia len počas vyučovacích dní.

S nástupom koronavírusu v marci 2020 sa kvôli rôznym hygienickým opatreniam obmedzilo množstvo aktivít a služieb pre občanov, jednou z nich bola aj služba pre dôchodcov a invalidných dôchodcov v našom meste vo forme varených obedov v školských jedálňach na troch základných školách v našom meste, plus jedáleň Služieb mesta Michalovce (SMM) pri Malometrážnych bytoch (MMB) na Ulici Obrancov mieru.

Kvôli hygienickým opatreniam spojeným s koronavírusom sa v marci 2020 prestalo variť na základných školách nielen pre žiakov, ale aj pre dôchodcov. Tí dôchodcovia, ktorí mohli, sa prehlásili a vyzdvihovali si obedy do obedárov v jedálni pri malometrážnych bytoch. Ale pre veľkú časť týchto dôchodcov to bolo nevýhodné, pretože to je príliš ďaleko a cesta pre staršieho alebo invalidného človeka nepripadala do úvahy, napríklad zo sídliska Straňany alebo Východ až k malometrážnym bytom.

Tí, ktorí nemali niekoho, kto by im ten obed v obedári priniesol, tak zo dňa na deň boli obratí o aspoň akú takú istotu. Výška doplatku pre dôchodcu za obed sa pohybuje od 0,80 € do cca 2 €, záleží od výšky samotného dôchodku dôchodcu. Obedy dôchodcovia nemali zadarmo, riadne si doplácali čiastku schválenú vo Všeobecnom záväznom nariadení.

V mestskom rozpočte sú každý rok na to vyčlenené prostriedky, aj na tento rok. Jedná sa približne o 260 seniorov, ktorí túto službu v školských jedálňach využívali. Po obmedzeniach využili služby jedálne v MMB približne len 80 seniorov.

V nasledujúcej tabuľke je vývoj nákladov na stravovanie dôchodcov. Počet stravníkov zahrňuje aj seniorov z Domova seniorov na ulici Hollého, seniorov z Malometrážnych Bytov ale aj samotných dôchodcov, ktorí si chodili po obed s obedármi do školských jedálni.

Tabuľka č.1 Stravovanie seniorov

Rok Počet stravníkov Schválený rozpočet Skutočné náklady 2018 730 92 000 € 83 562 € 2019 816 92 000 € 89 008 € 2020 753 90 000 € 53 400 € 2021 710 70 000 € 58 879 €

Ako máte možnosť vidieť, vyčlenené finančné prostriedky neboli v plnej miere využité a v rámci rozpočtového opatrenia si ich koaliční poslanci (SMER, SNS, HLAS) presunuli inam, napríklad na plaváreň.

Tabuľka č.2 Výšky doplatkov za obedy pre dôchodcov

Výška príjmu jednotlivca Výška úhrady občana na 1 obed v € Výška úhrady občana na 1 diabetický obed v € Do 300 € 0,80 0,80 Od 301 do 450 € 1,50 1,50 Od 451 do 550 € 2 2 Nad 550 € Hradí plnú výšku obeda Hradí plnú výšku obeda

To znamená, že ak je aktuálna cena obeda v školskej jedálni 3,30 €, tak toto sú výšky doplatkov za obed. U tých dôchodcov s najnižšími dôchodkami bol príspevok 2,50 € a doplatok seniora bol 0,80 €.

Od skončenia tohtoročnej Veľkej noci, 19.apríla 2022, sú na Slovensku uvoľnené všetky opatrenia spojené s koronavírusom. Školy opäť normálne fungujú a varia obedy pre žiakov. Preto je namieste, aby vedenie mesta opätovne a bezodkladne spustilo varenie obedov s dotáciou aj pre našich dôchodcov na tých školách, na ktorých varilo pred začiatkom pandémie.

A to školské jedálne IV., V. a VII. základnej školy v Michalovciach. Tieto školy síce varia, ale dôchodcovia, ktorí si vyzdvihujú obed platia plnú sumu, teda tých 3,30 €. Táto cena sa bude ešte so zvyšovaním surovín len zvyšovať.

Február 2022

Podával som interpeláciu (28. február 2022) a aj otvorenú žiadosť (9.máj 2022) s opätovným zavedením dotovania týchto obedov pre dôchodcov v našom meste. Jedna sa približne o 260 ľudí, ktorí si nárokujú dotáciu na obed zo školskej jedálne do obedára. Na moju interpeláciu bolo diplomatický odpísané, že nie. Dôraz v odpovediach bol hlavne na to, že ide o riziko koronavírusu a dôchodcovia by boli v školských jedálňach ohrození. Ale aj tak, v odpovedí na interpeláciu sa vedúcim odboru spomínalo, že možno začnú dotovať obedy od 1.septembra 2022, teda od začiatku školského roku.

Máj 2022

Moja následná otvorená žiadosť rovno pánovi primátorovi bola ním osobne zamietnutá s odôvodnením nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte.

Otvorená žiadosť z 9.mája 2022 o opätovnom zavedení dotovania obedov pre seniorov a Odpoveď

Využil som poslednú možnosť, a na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva som podal návrh na uznesenie o zavedení dotovania obedov pre dôchodcov. Mestskí poslanci za strany SMER, HLAS a SNS sa zdržali a tak môj návrh nebol schválený.

Najsolidárnejší a najsociálnejší poslanci zo sociálnodemokratických strán si povedali, že obedy do obedárov s dotáciou seniorom netreba.

Výsledok hlasovania. Návrh na opätovné zavedenie dotovania obedov pre seniorov na základných školách.

O pár minút bolo hlasovanie o navýšení rozpočtu plavárne o 900 000 €, tak tam hlasovali títo poslanci za. Takže niekoľko tisíc eur na dotovanie obedov pre dôchodcov nie je, ale na sfušovaný projekt, ktorého rozpočet sa opäť a opäť navyšuje bude zjavne stále.

Hlasovanie o navýšení rozpočtu na plaváreň o 900 000 €, Rozpočtové opatrenie č.3

August 2022

Na augustovom zastupiteľstve som sa informoval, ako je na tom znovuzavedenie obedov, keďže to bolo sľubované v rámci odpovede na interpeláciu v marci 2022, že by mali začať s nástupom školského roku 2022/2023.

Na priamu otázku mi bolo odpovedané nepriamo s tým, že mesto kvôli zvýšeným nákladom neplánuje obnoviť dotovanie obedov pre dôchodcov na týchto základných školách kvôli koronavírusu.

Takže aj napriek sľubom vedenia mesta a mojej aktivite počas uplynulých mesiacov sa nepodarilo znovu spustiť varenie obedov na týchto troch základných školách pre dôchodcov s dotáciou. Väčšina poslancov SMER, SNS a HLAS aj s vedením mesta bola zakaždým proti.

Záver

V rámci mestského rozpočtu a služieb pre obyvateľov by to mala byť povinnosť, zabezpečiť teplé jedlo s dotáciou pre seniorov alebo invalidných dôchodcov s nízkymi dôchodkami.

V tejto oblasti by sa dalo urobiť viac, napríklad aj to, že samotní dôchodcovia si nebudú musieť brať obedy do obedárov, ale budú sa môcť najesť priamo spoločne v školských jedálňach. Ale to by malo byť najmenej z toho, ako by mesto malo pristupovať ku dôchodcom. Naša spoločnosť sa posúva dopredu aj v rámci služieb a moderných technológií. Existuje množstvo moderných prvkov, ktoré sú využívané samosprávami práve v prospech ich občanov.

V iných moderných slovenských mestách existuje reálna Senior karta, ktorú dôchodcovia používajú ako zľavovú kartu. Napríklad v dvoch susedných okresných mestách (Humenné a Sobrance), samotní seniori rozhodnú kam pôjdu na obed. Pretože samosprávy nadviazali spolupráce a partnerstvá s miestnymi reštauráciami, v ktorých si môžu uplatniť dôchodcovia zľavu z denného menu.

Dotácia na obed by nemala byť obmedzovaná len na školské jedálne. Veď ak ma dôchodca nárok na dotáciu na obed, napríklad v hodnote 1,50 €, tak je na ňom či si ju uplatní v školskej jedálni alebo v niektorej z reštaurácii v meste.

Zoznam reštaurácii v Michalovciach, ktoré ponúkajú denné menu

Riešenia do budúcna

Súčasťou plánu Nových Michaloviec je aj zavedenie reálnej SENIOR karty s čipom a aj mobilná aplikácia s reálnym využitým v rámci verejného priestoru pre všetkých Michalovčanov. Dôchodcovia dostanú možnosť využiť svoj príspevok od mesta podľa svojho vlastného výberu. Senior karta a následná mobilná aplikácia má priniesť výhody pre jeho držiteľa.

Dôchodca si vyberie partnerskú reštauráciu mesta kam chce ísť na obed počas pracovného týždňa, prostredníctvom Senior karty alebo mobilnej aplikácie si uplatní zľavu na obed. Vďaka online prostrediu si vie senior aj samospráva odkontrolovať, kde bol daný senior počas mesiaca na obed a samospráva vie doplatiť dotáciu tým reštauráciám, u ktorých si seniori uplatnili zľavu na obed. Toto nie je sci-fi, takto to už funguje v niektorých mestách Slovenska.

Aj toto sú spôsoby ako pritiahnuť do centra mesta viac ľudí, ako priniesť zákazníkov do reštaurácii. Aj toto je príklad ako ukázať, že dôchodcovia sú neoddeliteľnou súčasťou našej komunity a aj toto bude príležitosť pre nich prísť do centra mesta a neisť len na obed do školskej jedálne.

Je to o diskusii a hľadaní spôsobov. Naše mesto potrebuje novú energiu a takéto nápady, aby aktívne a flexibilne reagovalo na aktuálne potreby svojich obyvateľov a reálne im pomáhalo.

Predstavte si, že dôchodca má narodeniny, mobilná aplikácia mesta ho upozorní, že má nárok na koláč a kávu v niektorej kaviarni alebo cukrárni v centre mesta s výraznou narodeninovou zľavou. Tam ešte nie sme, ale niektoré moderné mesta už áno.

29.októbra 2022 máte možnosť rozhodnúť, ktorou cestou sa bude uberať naše mesto. Tou starou cestou bez invencie a nápadov s hľadaním dôvodov ako sa to nedá, zameranú na rozpredaj majetku, pozemkov a predražených rekonštrukcií, alebo si zvolíme cestu nových a moderných Michaloviec.

Pozn.: Časť tohto článku vyšla v augustovom vydaní občasníka Nové Michalovce.