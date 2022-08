Eva Hlavsová z Fondee: Češky sú v porovnaní so Slovenkami voči investovaniu skeptickejšie, ukázal prieskum

Dôvodov, pre ktoré by sa obzvlášť ženy mali zaujímať o svoju budúcnosť je hneď niekoľko. Značným problémom je, že pracujúce ženy zarábajú v EÚ v priemere o 13 % menej na hodinu ako muži, pričom na Slovensku tvorí tento rozdiel takmer 25 %. To znamená, že aj keď si ušetríme rovnaké percento príjmu ako muži, neušetríme rovnakú sumu. Okrem toho majú ženy tendenciu žiť dlhšie, a majú značne nižšie dôchodky. V zásade teda platí, že menej peňazí im musí vydržať dlhšie, a z dôchodku navyše musia pokryť aj celý chod domácnosti, čo ich situáciu ešte sťažuje a to rozhodne nie je ideálne. Zaručene je to jedným z podstatných dôvodov, prečo by sa ženy mali o investovanie zaujímať dokonca viac, ako muži.

Len nedávno sme vypublikovali výsledky nášho posledného prieskumu finančnej gramotnosti, ktoré sú priam alarmujúce. Prieskum bol realizovaný v júli na celkovej vzorke 524 respondentov a ukázal, že až 86% slovenských žien si myslí, že na to, aby mohli zhodnocovať svoje úspory, sa musia dobre vyznať v trhoch. 77% Sloveniek považuje investovanie za zložitú vedu a svoje úspory nezhodnocuje ani tretina. Rovnaké otázky sme položili aj Češkám, kde nás výsledky rovno prekvapili. Poďme sa na to pozrieť zblízka.

České ženy sú voči investovaniu skeptickejšie

Už dlhodobo sa nie len v našej spoločnosti rieši otázka rozdielov medzi mužmi a ženami, či už ide o mzdy, dôchodky, neplatenú prácu v domácnosti a iné. Azda jediná priepasť, ktorej stále nebol venovaný dostatok pozornosti, je rozdiel žien a mužov v investovaní, teda zabezpečení sa na svoju budúcnosť. Prečo by sa ženy mali o svoju budúcnosť zaujímať a aký vôbec je ich postoj ku zabezpečeniu sa na dôchodok?

Výsledky nášho nedávneho prieskumu ukázali, že na dôstojný dôchodok si na Slovensku sporí 25,4 %, zatiaľ čo v susedných Čechách je to len 15,2 % žien.

Ženy nie len že zarábajú menej, ešte majú aj nižšie dôchodky, a to sa naviac dožívajú dlhšieho veku než muži. V zásade teda platí, že menej peňazí im musí vydržať dlhšie, a z dôchodku navyše musia pokryť aj celý chod domácnosti, čo ich situáciu ešte sťažuje. Zaujímať o svoju budúcnosť a zabezpečiť sa na ňu by sa preto mali čím skôr, keďže vyčkávaním sa len ochudobňujú o zisk. Avšak aj napriek uvedenému je vzťah k investovaniu nie len slovenských žien stále na bode mrazu, a to musíme čím skôr zmeniť.

O tom, že sú Česky voči investovaniu skeptickejšie vypovedá aj fakt, že nikdy neinvestovalo a ani nechce investovať až rovných 44 %. V porovnaní so Slovenskom ide o značný rozdiel, nakoľko u Sloveniek to nie je ani len tretina (28,8%), pričom celkovo investuje 29,5 %. S podobným počtom investoriek sa stretávame aj v Čechách (26,9).

Je priam alarmujúce, že aj v dnešnej vysoko informačnej dobe je záujem žien o investovanie stále pomerne nízky, a to aj napriek tomu, že zabezpečenie sa na budúcnosť a zhodnocovanie svojich úspor by malo byť jednou z hlavných priorít hneď po tom, ako vstúpime na trh práce a na konci mesiaca nám po zaplatení všetkých účtov ostanú voľné peniaze. Rozumiem obávam z investovania, keď je to pre niekoho hotová „španielska dedina“. Je však skutočne potreba sa dobre vyznať v trhoch? Náš prieskum ďalej ukázal, že 81,7 % Češiek a 86,3% Sloveniek si myslí, že na to, aby mohli investovať, sa musia dobre vyznať v trhoch. Je tomu ale skutočne tak, ale opäť ide len o zaužívaný stereotyp?

Ide o šialene vysoké čísla

Obzvlášť keď vieme, že investovať treba dlhodobo a diverzifikovane, a že netreba unáhlene podliehať prepadom trhov. To v praxi znamená, že dnes nepotrebujete extra know how na to, aby ste mohli zhodnocovať svoje financie. Na to sú tu predsa špecialisti. Svetové výskumy dokonca hovoria o tom, že ženy sú z hľadiska výnosov lepšími investorkami. Investujú viac dlhodobo a pravidelne, a nenechajú sa vyviesť z miery výkyvmi na trhoch, teda nemenia svoju investičnú stratégiu, čo je presný opak investičnej stratégie mužov, ktorí sa snažia “časovať trh”. Preto viac než ženy predávajú, keď ceny idú dole, a viac nakupujú, keď ceny rastú, čo považujem za iracionálne.

Ženy teda bez toho, aby sa dokonale vyznali v trhoch, sú prirodzene dobrými investorkami, a túto ich výhodu by mali využiť a začať myslieť na svoju budúcnosť ešte dnes. Budúcnosť síce nepozná nik z nás, no každý sa na ňu zároveň môže v predstihu pripraviť. Na ružovú budúcnosť pritom dnes nepotrebujete mesačne zhodnocovať stovky eur, ale vďaka moderným online investičným platformám, akou je aj naša Fondee, vám bude stačiť pár desiatok eur na to, aby sa svojej budúcnosti nemuseli báť, a naopak sa mohli tešiť na to, ako si ju užijete.