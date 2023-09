Lennon alebo Lenin? (4/7)

Tento záchranca našej demografie si rozhodne nezaslúži najviac pozornosti. Absurdnosť jeho kariéry ale spôsobila, že sa mu ušlo najviac slov. Snáď to ocení jeho bohabojný tradično-rodinný erektorát?

Duel Borko versus Zorko:

„Koľko?“

V. I. P. (Very Innocent Person) Ako sa nám kamaráti

z pouličnej Wechselstube

(boli síce menšie straty)

ocitli v elitnom klube:



Blbý diplom má fakt v péčku!

Skrútil štartér v es-ú-véčku...

Neumiera veľké zviera,

exploduje kariéra.



Svedomie mu izolujú

nepriestrelné vesty,

intelekt zas olizujú

vzdelané nevesty.



Toľko detí - zvládne sa to

cez justičák, Boris?

„Lege artis! Krstný tato:

Ctihodnosť Chuck Norris!“



Karanténa v limuzíne -

zachraňuje múzy iné:

s prepeličkou do lekárne

rútili sa, ale márne...



U svätého u Michala

na návštevy fronta stála.

Konzílium radodajné

terapiu hľadá tajne:



Na mozgovú erekciu

Viagru vraj radšej nie -

pre návštevy nechaj si ju,

dáme ti tam lešenie!



„Kade chodím, tade chodím,

minulosť snáď nedohoním

(aj keď honba mi vraj ide).



Skúsim to na ďalšom Pride -

úchylákov všetkých zavriem,

bude zo mňa Bo. Ko. Hárem!



Zaslúžim si

s takým oným

riadne tvrdý

pseúdonym!“



A prvý bude posledný... Valí si s dvojkrížom na tričku

voňavú posvätnú guličku:

fanatik, zaklínač, maniak -

konečne posledný klajniak!