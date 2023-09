Lennon alebo Lenin? (7/7)

Bez hľadania nepriateľov. Čestne a spravodlivo. Bez zloby a nenávisti.

Nenávidená slniečkárska kaviareň - prečo? Stretávajú sa tam aj múdri ľudia, rodia nové myšlienky. Vždy to tak bolo, a vždy aj bude. Kde inde - v staničnom bufete? V konšpiračnom apartmáne zle utajeného hotela? Alebo snáď na poľovníckej chate medzi pytliakmi?

Poľovníci... Prečo neukončiť túto sériu rýmovačkou o lesných zveroch? Aj oni by mali mať možnosť voľby. Nielen v rozprávkach. Tak, ako ju máme my.



Tak teda voľme: určite sa dajú nájsť ľudia, ktorí nebudú na smiech - len si dobre vybrať! Sú tu takí...





Multi-kulti kaviareň Zašiel som si do kaviarne,

chodím tam od nepamäti.

Pokroku sa bránim márne:

nový stroj na pulte svieti.



Čašník, rodák z Kolumbie,

(po novom skôr barista)

veselý a šikovný je,

skvelú kávu nachystá.



Chcel len vedieť podľa gusta,

či mi viac sedí robusta,

alebo snáď arabica -

aj keď je vraj z Portorika.



Určite mi chce len dobre,

tak mu vravím: “Milý hombre,

ten váš stroj šibalsky žmurká...



Dám mu košom, namôjveru.

Zvládnete aj bez softvéru

slovenského turka?“

Bobor love song Hlodá bobor do posedu,

triesky len tak lietajú.

Nerob z toho bobrík vedu –

gravitácia, I love you!



Na kabaret pred postriežkou

pozvali snáď celý les -

vĺčkov, líšky, sovy, ježkov...

Medveď, veď aj ty vylez!



Už sú tam zelení zmrdi,

na matku Zem buďme hrdí:

posed padá, strachom ručia -

pritiahla ich do náručia!



Hlodal bobor do posedu,

hlodal, hlodal, hlodal...

Poslal k zemi aj predsedu,

les od smiechu stonal.



Majú zvery párty veľkú,

Lennona si citujú:

„Šéf dnes dostal na prdelku -

with love

from me

to you!“

Bossa nova Odvahu má ten pán Ódor,

ukončil dosť dlhý horor.

Ukázal to spupným bossom:

nadhľad, humor, pokora -

nehorí nám už pod nosom

Sodoma či Gomora.



Nie je cieľom dnes s pátosom

adorovať Ódora -

poďakovať sa však sluší:

za nádej, kus svetla v duši!



Škoda, že tak krátka éra...

derniéra premiéra?