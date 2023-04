Pamäť obyvateľov Slovenska a ich poznávacie schopnosti sa zhoršujú a čo s tým...

Ak okolo 30% potenciálnych voličov plánuje dať v nasledujúcich parlamentných voľbách hlas zoskupeniam ako je smer a hlas (malé písmena sú zámer, nie chyba), tak mám vážne obavy, že výskyt porúch pamäti a poznávacích schopností občanov skokovo narástol.

Človek môže mať nižšie intelektové a pamäťové funkcie, to čomu hovoríme hlúposť (zjednodušene pre základnú orientáciu) vrodené, to je 1/ mentálna retardácia, alebo získané, to je 2/ demencia, ktorá je spôsobená 2a/ starnutím mozgu, 2b/ ochoreniami mozgu, či 2c/ iných orgánov, faktormi 2d/ fyzikálnymi a 2e/ chemickými.

Podľa môjho sledovania, aj, v zásade, psychologickými, t.j. 3/ politikou a 4/ internetom a 5/ sociálnymi sieťami, lebo sú, všetky menované od 3/ až 5/, zdrojom dezinformácií, hoaxov, nepravdy, nezmyslov, "hlúposti" a manipulácií, ktoré v konečnom dôsledku evidentne zhoršujú pamäť ľudí a spôsobujú hlúpnutie. Nárastu výskytu porúch pamäti a nižších intelektových, poznávacích schopností, ktorého dôkazom sú predvolebné preferencie akožných politických strán, smeru a hlasu, totiž neodpovedajú (to je len moje tvrdenie s miernym zveličením) dlhodobé údaje o incidencii (počet nových prípadov ochorenia za časový úsek), morbidite (celkový počet prípadov ochorenia) a prevalencii (počet prípadov v určitom okamihu) mentálnych retardácií a demencií.

Ľudia, občania, potencionálni voliči veľmi rýchlo zabúdajú na to, ako títo pseudopolitici vládli a čo napáchali na fungovaní štátu, súdnictva, polície, na ekonomike a morálke spoločnosti. Zabudli, prečo pred viac ako tromi rokmi volili zmenu. Iný problém je, že voľba rovnako nebola dobrá, ale to bolo evidentne o inom, v iných reáliách a rovnako z neutešeného výberu možností. Ale o tom nechcem. Najrôznejšími akože informačnými zdrojmi sa nechal pomerne veľký podiel občanov ovplyvniť v otázkach pandémie koronavírusu, protipandemických opatrení, očkovania, ruskej agresie proti Ukrajine. A určite je aj skupina tých, čo za predošlých vlád z toho marazmu ťažili.

Čo s tým? Obyvateľov nevymeníme. V liečbe demencií klasicky používame tréningy pamäte, psychofarmaká ako sú kognitíva, podporné lieky a psychoterapeutické techniky. Ja viem, to asi nebude riešenie.

Chcelo by to, možno aj zákonmi s trestnoprávnou zodpovednosťou, obmedziť šírenie dezinformácií a nezmyslov, pretože sú skutočným, ako sa snažím načrtnúť, ohrozením zdravotného stavu obyvateľstva, prípadne aspoň vytriediť informačné zdroje a veľmi starostlivo vyberať tie, čo poskytujú overené informácie. Ale najviac pomôže vymeniť túto garnitúru slovenských pseudopolitikov za slušných ľudí, ktorí majú vedomosti, schopnosti, odhodlanie a morálku, aby viedli štát a slúžili jeho občanom. Takí nebudú rozdávať sľuby, takých veľa nebude, lebo do politiky sa takí ľudia očividne nehrnú. Takže to bude, ako nás presviedča 34-ročná skúsenosť, najťažšia úloha. Tak cvičte pamäť a dobre zvažujte svoje rozhodnutia. Buďte opatrní, koho budete vyberať. Prajem Vám dobrú pamäť, múdrosť pri rozhodovaní a kvapku šťastia.

A pozdravujem.