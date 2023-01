Krátko k referendu (referendám)..

Povedal som si, že sa pozriem na referendum - ľudové hlasovanie, známy a jasne najznámejší nástroj priamej demokracie.

Podľa Wikipédie je referendum hlasovanie, ktorým voliči celého štátu alebo niektorej z jeho častí rozhodnú o prijatí alebo zamietnutí zákona, predpisu, návrhu alebo programu, ktoré boli predložené na posúdenie obyvateľstvu (a nie zákonodarnému orgánu). Je to, údajne a je to evidentne tak, lebo iná mi nenapadla, jedna z mála zachovaných metód priamej demokracie.

V štátoch, ktoré referendum pripúšťajú, bývajú podmienky na jeho vykonanie zakotvené v ústave. V niektorých štátoch je referendum povinné pre určitú kategóriu zákonov (Švajčiarsko), v iných existuje na lokálnej, ale nie celonárodnej úrovni (USA). Významné sú referendá vypísané hlavou štátu pre schválenie dôležitých rozhodnutí a referendá vypísané zákonodárnym zborom, ktorý preniesol na ľud zodpovednosť v kontroverzných prípadoch (povolenie rozvodu v Taliansku v roku 1975).

Iniciatívu k referendu môžu začať samotní voliči zbieraním podpisov a ak sa dosiahne určitý, zákonom stanovený počet podpisov, referendum sa musí uskutočniť.

Nástroje priamej demokracie sú viaceré. Mnoho krajín, ktoré má reprezentatívnu (zastupiteľskú) demokraciu (voľba zástupcov do zákonodarného orgánu, parlamentu) umožňuje aspoň niektoré formy politickej činnosti, ktoré poskytujú obmedzenú formu priamej demokracie.

Patrí sem priama voľba občianskych zástupcov (napr. prezidenta, predsedu vlády, starostov, poslancov, sudcov) bez podmienky, aby sa angažovali v politickej strane, ďalej imperatívny mandát, ktorý umožňuje odvolávať svojich zástupcov, ľudové veto, ktoré umožňuje zamietnuť zákon, ktorý prijali poslanci v parlamente, ľudová iniciatíva, ktorá umožňuje občanom podať návrh na novú ústavnú alebo právnu normu, na zmenu aj na zamietnutie ústavnej alebo právnej normy. No, a konečne sem patrí aj referendum - priame a záväzné rozhodnutie občanov o verejnej otázke.

Priama demokracia by mala spĺňať týchto osem podmienok.

1/ Ústava musí byť prijatá a menená výlučne iba referendom.

2/ Zákonodarná a výkonná moc musia byť dôsledne oddelené a výkonná moc musí byť podriadená zákonodarnej.

3/ Zástupcovia (poslanci) všetkých stupňov musia byť volení v jednomandátových obvodoch ako fyzické osoby. Stranícke kandidátky sú neprípustné.

4/ Volení zástupcovia (prezident, primátori a starostovia všetkých stupňov) musia byť volení priamou voľbou občanov.

5/ Volení zástupcovia musia byť odvolateľní kedykoľvek v priebehu svojho mandátu, keď o tom rozhodnú ich voliči.

6/ Občania-voliči musia mať právo vyvolať referendum o akejkoľvek otázke, najmä v zahraničnej politike a obrane.

7/ Poslanci musia pracovať v hraniciach svojho mandátu, ku ktorému sa zaviazali.

8/ Občania musia byť plne-transparentne informovaní o rozhodnutiach, prijatých (bez referenda) zastupiteľskými orgánmi.

Ja viem, že to nie je vyčerpávajúci výklad, jeden zdroj, nemám príslušné vzdelanie. Mám len názor a, myslím, že cit pre spravodlivosť, ale je to veľmi zaujímavé a dokonca sa mi zdá, že pozoruhodné a použiteľné v praxi. Viem, viem, má to niekoľko vážnych háčikov. Náklady a technická realizácia. Ale som presvedčený, že toto sú, pri dnešných technických možnostiach, riešiteľné problémy. Väčší problém je postoj a ochota samotnej politickej elity, teda tej skupiny ľudí, ktorých volám slovenskí pseudopolitici. Dôvod je zrejme každému jasný. Keby boli zavedené takéto princípy demokracie, bola by možnosť a pravdepodobnosť jej zneužívania a existencie väčšiny neduhov našej spoločnosti minimalizovaná. Asi, či nie..?

Prečo m to všetko ide hlavou? Okrem iného preto, čo uviedol ústavný právnik ku včerajšiemu referendu a čo si myslím aj ja...

"Hlasovalo sa o tom, že predčasné voľby by vyvolala Národná rada uznesením, na ktoré stačia hlasy 76 zo 150 poslancov. Zároveň sa na "uznesenie" nevzťahujú rovnako prísne pravidlá ako na "návrh zákona". Ak to budú môcť poslanci robiť uznesením, potom by na každej schôdzi stačil jediný poslanec, ktorý by uznesenie navrhol. Pritom šesťmesačná pauza pri neschválení návrhu sa vzťahuje na podávanie návrhov zákonov, nie na návrhy uznesení." Toto povedal koncom roka pre SME Vincent Bujňák z Katedry ústavného práva Univerzity Komenského.

"V praxi by to znamenalo, že poslanci by mohli predčasné voľby navrhovať neustále. Ohrozené by tak bolo zároveň dovládnutie každej vlády, ktorá sa spolieha len na tesnú väčšinu." Dodalo SME.

Navyše si myslím, že alternatívne formulovaná otázka, to "alebo", nebolo správne. Malo to byť formulované jednoznačne. Skôr by som navrhol toto.

"Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom?"

Referendum považujem za najlepší spôsob realizácie demokracie, vlády ľudu. Ale myslím, že z tých x slovenských referend bolo menej skutočne dôležitých a správne formulovaných a dostatočne presvedčivo propagovaných. A, mimochodom, nemyslím, že občania referendá ignorujú, ale zjavne si neuvedomujú, akú by mohli mať používaním referenda moc, ako by politikov držali za, veď viete za čo. Slovenskí pseudopolitici to minimálne tušia a preto sa referenda boja a ak ho nezneužívajú vediac, že bude neúspešné a že je nesprávne formulované (ako teraz Fico a spol.), tak ho aspoň nepropagujú (ako ostatní). Boja sa občana, ktorému majú slúžiť, že pochopí, vzhliadne a oberie ich o zneužívanie politiky a ilúziu, že vlastnia moc. Tak, či tak, v demokratickej spoločnosti ju má občan a len od neho závisí, či ju zmysluplne využíva. Slovensku prajem, aby sa tak stalo.

A pozdravujem.