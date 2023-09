Nebuďte ticho keď hovoriť máte, a nehovorte keď je lepšie byť ticho, pán Majerský

V sobotu doobeda doznieval dážď a ja som popri práci doma počúval v Rádiu Slovensko predvolebnú diskusiu predsedu Smeru Róberta Fica s predsedom KDH Milanom Majerským, ktorú moderovala Marta Jančkárová. Okrem toho, že Fico hovoril s vervou jemu vlastnou čo je potrebné spraviť pre blaho Slovenska (skritizujúc všetko a všetkých), zaujalo ma aj to, že v prevažnej miere som počul len jeho. Bolo by zaujímavé vedieť časomieru koľko minút z relácie hovoril Fico a koľko Majerský. Milan Majerský bol ticho aj tam, kde mohol a mal reagovať v diskusii ako politický oponent. Jeho ticho pôsobilo ako pozícia ohrozenej obete voči predátorovi Ficovi. Moderátorka Jančkárová sa to snažila vyvažovať a viackrát pohotovo a vecne zareagovala, ale diskutér Majerský jej ani v tom nepomohol. Nevymedzil sa voči Ficovi ani v témach, v ktorých sa inokedy prezentoval tak, že by bolo o čom polemizovať.

A prečo ma to mrzí. Pre nerozhodnutého voliča v parlamentných voľbách môžu byť záverečné vystúpenia lídrov politických strán tou povestnou rozhodujúcou kvapkou. Aj v mojom „užšom výbere už len medzi dvoma stranami na cieľovej páske“. Navyše, v ten istý deň v televíznych správach odzneli ďalšie dve poznámky Milana Majerského. Jedna, že ak sa prezidentka Zuzana Čaputová rozprávala v roku 2021 s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom ohľadne živej trestnej veci bývalého policajného prezidenta Kovaříka, je to vážna vec. A druhá, že program Progresívneho Slovenska je v niektorých bodoch extrémistický. Nepovedal síce v ktorých, ale môžeme sa domnievať, že sa jedná o podporu rozmanitej spoločnosti, a dúfať, že to nepovedal preto, aby nadbiehal Róbertovi Ficovi. Určite nie som jediný pravicový volič, ktorý by nechcel dať svoj hlas strane, ktorá čo len uvažuje spojiť sa so Smerom.

Poznamenávam pán Majerský, aby ste si uvedomili, že medzi najsilnejšie zbrane patrí vypovedané slovo. Čo človek vypovie, už sa nedá stiahnuť. Na adresu rešpektu k inakosti ľudí (podľa Vás nebezpečnej ideológie), ste sa nie tak dávno vyjadrili, že ľudia LGBTI+ sú pliaga, hoci jedny z prvých viet Vášho programu (podľa môjho skromného názoru je na veľmi slušnej odbornej úrovni a KDH si na ňom dalo záležať) sú nasledovné: „Stredobodom akéhokoľvek nášho úsilia je človek vo svojej dôstojnosti, zodpovednosti a práva na vlastné rozhodnutia. Základom nášho programu je naplnenie ľudského života a realizácia človeka pre jeho dobro a dobro spoločnosti...Názory verejnosti nás zaujímajú, preto ľuďom pozorne načúvame... Naše postoje staviame na rozpoznávaní reálnej skutočnosti, trendoch a potrebách našej doby“. Ale keď ste mali možnosť povedať priamo Ficovi, že je zakladateľom, krstným otcom a prevádzkovateľom korupčníckej pliagy, ktorú ste dali na úroveň inakosti ľudí, boli ste voči nemu „mäkký“ a tichý ... či len nadmieru, pýtam sa, slušný?

Zakladateľ KDH Ján Čarnogurský už v roku 1990 napísal „porazili sme komunizmus, porazíme aj liberalizmus“, a keď sa blížili voľby v roku 1994 povedal, že „liberalizmus je náš nepriateľ“. Dovtedy som ako ateista (tak vidím sám seba) vyhodnocoval Jána Čarnogurského, že vidí viac za politický roh. Tento slovný zvrat znamená u mňa vedieť, poznať, rozhodovať sa kvalifikovane, odborne a s dostatočnou mierou zodpovednosti voči krajine. Pred voľbami v roku 1994 som bol viac menej rozhodnutý, že do volebnej schránky to „hodím KDH“. Nakoniec som po týchto slovách Jána Čarnogurského voliť nešiel, lebo som sa necítil byť nepriateľom KDH.

Pán Majerský, nehľadajte nepriateľov ani v liberáloch, ani v ateistoch, či v inakosti. Postačuje, ak KDH bude bez zbytočných slov napĺňať zmysel a význam citovaných programových viet.

Pozorovateľ