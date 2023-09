Pán Sulík, odpúšťať (Vám) je veľkorysé.

Vážený pán Richard Sulík,

už v nasledujúcom texte opustím tento oficiálny tón a budem Vás oslovovať iba menom, budem slušný a budem Vám vykať. Viem je to jednostranný úkon...:-), ale verím, že budete veľkorysý a povznesiete sa ponad to, že ste sa nemali možnosť k môjmu rozhodnutiu vyjadriť. Vygooglil som si dátum Vášho narodenia, ktorý je v horoskope v znamení Kozorožca. Osoby narodené v tomto znamení sa vyznačujú presnosťou, ctižiadosťou, vytrvalosťou, zodpovednosťou, reálnym pohľadom na svet so štipkou idealizmu, so schopnosťou prekonať akékoľvek prekážky. Vedia dlhodobo plánovať, strategicky myslieť, vnášať presný systém do všetkých oblastí života a disciplinovane ho dodržiavať. Samé pozitívne vlastnosti. Aj sa s nimi celkom stotožňujem, že Vás dobre charakterizujú, okrem jednej.

Keď ste vstupovali do politiky a ja som pozorne počúval čo hovoríte, prvý krát som mal pocit, že mám koho naozaj voliť bez výhrad a bez „ale“. Ovplyvnil som vtedy svoju ženu a dve deti - prvovoličov, svoju sestru so švagrom a ich deti - prvovoličov a aj svoju vyše sedemdesiatročnú mamu. Nebol som síce s nimi vo volebnej miestnosti za „plentou“, ale pevne verím, že som SASKE zabezpečil vtedy deväť hlasov. Bol som presvedčený o správnosti môjho rozhodnutia a moju rodinu som tiež presvedčil vidinou vyslobodenia Slovenska zo zatuchnutých pozostatkov tmárskej komunistickej ideológie, ukončenia zaužívaných praktík „parného valca zo Zlatej Idky“ z čias mečiarizmu a pozdvihnutia ekonomického rastu a prosperity občanov Slovenska.

Neviem, či to píšem presne chronologicky, no prišli Vaše tajné stretnutia s Mariánom Kotlebom, s Mariánom Kočnerom a pád Radičovej vlády v roku 2011 po hlasovaní parlamentu o dočasnom posilnení Eurovalu. Za pád Radičovej vlády som čakal voličom SASKY Vaše ospravedlnenie. Počul som iba vajatanie. Ak by ste tvrdili, že Vás nemrzelo, keď ste z 12,15 %tného zisku vo voľbách v roku 2010 (získaných vyše 307 tisíc hlasov) klesli na 5,88 % v roku 2012 (t.j. na 150 tisíc hlasov), neveril by som Vám. SASKE to občania - voliči „zrátali“ a pokles bol ...no veď si to viete vyrátať aj sám, ste predsa ekonóm. Neskôr Vám to voliči „odpustili“ a opäť v roku 2016 zahlasovali za SAS so ziskom 11,02% hlasov. Ja som však bol tak frustrovaný a nahnevaný, že som sa vo voľbách v roku 2010 zle rozhodol, že som voliť v rokoch 2012 a 2016 nebol. V roku 2020 som to SASKE opäť „hodil“. Vtedy som napísal a poslal Vám virtuálne nasledovné zrýmované riadky:

„Rišo oznamujem Ti, že skladáš u mňa reparát, mysli teda na to, aby sa nestal z Teba preparát. Vystavený budeš na smetisku dejín ako vypchávka, v zmysle „zásadovosti“ Tvojej, ako opakujúca sa nahrávka. Osem rokov vďaka „zásadovosti“ tu lúzri vládli, verím, že Ty a hlavy Tvojich verných už vychladli. Buď politikom a nie účtovníkom, čo za roh trochu viacej vidí, a počúvať občas z plebsu rady, nech sa Ti nebridí.

Je to možno detinské a smiešne, ale mne osobne to vtedy pomohlo vyrovnať sa s mojím rozhodnutím voliť opäť SASKU, odpustiť sám sebe a nakoniec aj Vám.

Pri hodnotení Vašich dobrých vlastností z horoskopu sa pýtam čo mi u Vás chýba... sebadisciplína? sebapoznanie? Neviem. Mimo vlastností z horoskopu Vám podľa mňa chýba schopnosť rozpoznať, čo je ešte taktné a čo nie, čo sa smie a čo už nie. Pokúsim sa vysvetliť to v súvislosti s Vašimi nedávno medializovanými esemeskami s Jaroslavom Haščákom ohľadne financovania zdravotných poisťovní, ktoré zverejnil Igor Matovič. Začnem trochu zoširoka. Moja mama bola učiteľka na základnej škole a učila ma v piatej triede. V jednom týždni ma 3 krát vyvolala z vlastivedy. V pondelok som dostal trojku, v stredu štvorku a v piatok päťku. Je to možno „somarina“, no pamätám si ju viac ako 40 rokov. Čo tým mama dosiahla? Hlavne to, že okamžite a navždy stíchli hlasy spolužiakov, že mám protekciu. Chýr od spolužiakov sa dostal k rodičom a mama navyše dosiahla u rodičov uznanie, že má rovnaký meter na všetkých žiakov. Ak by ste Vy ako minister hospodárstva pozvali oficiálne všetkých zástupcov zdravotných poisťovní za účelom riešenia platieb za poistencov zo strany štátu, nemuseli ste čeliť atakom Igora Matoviča, že ste si tajne s Haščákom esemeskovali. Oficiálnym pozvaním by ste zobral vietor z plachiet všetkým neprajníkom. Takto to vzbudzuje nedôveru a pachuť.

A ešte inak. Viete kedy by ste boli politikom a nie „účtovníkom“? Vtedy, keď ste ponúkli pánovi Ivanovi Korčokovi svoju predsednícku stoličku. To bol nadhľad, gesto a povedané slovami druhého Richarda, speváka Müllera „srdce ako kníže Rohan musíš mít“. A mali ste. Politikom a pre mňa aj „kniežaťom Rohanom“ by ste však boli najmä vtedy, ak by ste do koalície s Igorom Matovičom vôbec nevstúpili. Dalo sa, vláda bez SASKY by mala 82 poslancov. Aj keď chápem, ctižiadosť a moc láka..... možnosť rozhodovať a mať dosah na tep diania v štáte. A keď takmer od všetkých navôkol politik počúva aký je úžasný. Verím však, že ste do toho išli s dobrým úmyslom. Dokazoval to Váš úsmev a najmä rozžiarené oči...:-) na „špeciálnom koaličnom rokovaní“ pri varení gnocchi s Matovičom.

Iba napoly politikom (prepáčte) ste boli, keď ste vystúpili z vlády Igora Matoviča, a odmietli ste tak ďalej rozvracať verejné financie.

Časy sa menia. Na moje deti už mám menší dosah, majú svoj rozum a nie sú prvovoličmi. Sestre, švagrovi a ich deťom zavolám (no nič nesľubujem). Richard, za seba a mamu vyhlasujem, že napriek Vašim „psím kusom“ máte naše dva hlasy. Aj keď to nie je deväť, budú aspoň dva. Mame vysvetlím, že ak nechce mať v blízkom čase znížený dôchodok, musí sa zvýšiť výkonnosť ekonomiky, čoho garantom v zmysle programu je SAS, preto Vás volíme zas.

Pozorovateľ