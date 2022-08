Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku /

Doba je zlá, ceny stúpajú a ľudia hľadajú každý návod ako ušetriť peniaze. Tu je niekoľko odporúčaní :

Bývanie :

Nehnuteľnosti sú aktuálne veľmi drahé. Aj obyčajná garsonka s 20 m2 stojí aj v tom najlacnejšom kraji okolo 60-70 tisíc eur. Garsonky o takejto rozlohe pritom nemajú svoju vlastnú kúpeľnu a WC, takže budete musieť neustále chodiť na toaletu a do sprchy do spoločných priestorov.

Potom sú tu kvázi lacné ubytovne, s poplatkom 7 eur na deň. Tie majú však tiež nevýhody v spoločnom WC, kúpeľni a tiež v tom, že poväčšine ide o formu spolubývania, takže ste v jednej izbe o rozlohe 25 m2 namačkaní aj s 3 ľudmi, k tomu navyše neznámymi. Každý mesiac platíte 210 eurový poplatok, ktorý sa neustále zvyšuje na veky vekov. Takže ani táto možnosť nie je ani lacná, ani pohodlná.

Potom tu existuje ešte jedna lacnejšia forma. Tou je kúpa Mobilheimu. Mobilheim je obytný príves, s rozlohou pohybujúcou sa obvykle od 28-32 m2. Je to teda rozloha ako väčšia garsonka. Mobilheim v sebe obsahuje obývačku, kúpeľnu, záchod, kuchynu, spáľnu. V podstate teda všetko potrebné k životu. V Mobilheime sú tiež nainštalované káble a zástrčky takže sa v ňom dá variť, kúriť i používať elektrospotrebiče. Výhoda však spočíva v jeho cene, ktorá sa pohybuje iba od 8-12 tisíc eur. Mobilheim uvedený na obrázku má 30 m2 a stojí 9 tisíc eur.

Tí čo teda chcú ušetriť na bývaní a bývať relatívne komfortne, odporúčam kúpiť mobilheim. S mobilheimom však nemôžete stáť hocikde, je k nemu potrebné kúpiť stavebný pozemok kde mobilheim trvalo umiestnite. Na strednom Slovensku sú stavebné pozemky lacné. Viete tam kúpiť pozemok o rozlohe 200 m2 za 10 tisíc eur. Celkovo vás teda kúpa mobilheimu spolu s veľkou záhradou vyjde iba na 19 tisíc eur. Výhodou mobilheimu je tiež to, že je to už postavená budova, takže ho stačí už len premiestniť na vami kúpený pozemok a máte bývanie hneď. Netreba preto k nemu ani stavebné povolanie. Nevýhodou je však to, že sa na neho nedá poberať hypotéka, ale iba spotrebný úver. Hypotéka by sa na neho dala zobrať jedine vtedy ak by ste ručili na mobilheim inou vašou nehnuteľnosťou. Každopádne spotrebný úver o splatnosti 8 rokov s úrokom 5% je stále o dosť lepšia alternatíva než hypotéka o hodnote 60 tisíc eur, s dobou splatnosti 25 rokov a s úrokom 2%.

Pri spotrebáku na mobilheim zaplatíte na mesačných splátkach spolu s úverom 131 eur a za 8 rokov to máte splatené. Pri garsonke aj kebyže splácate hypo iba 8 rokov, tak by ste na mesačných splátkach zaplatili po 725 eur ! A to by ste mali menšiu plochu v m2, nemali vlastný záchod/kúpeľnu a ani vlastnú záhradu.

Jedlo :

A : Nevyhadzujte potraviny

V slovenských domácnostiach sa vyhodí 40-60 kg na osobu za rok. Až 9 % domácností vyhadzuje potraviny na dennej báze. Najčastejšie končia ako odpad ovocie a zelenina, chlieb a pečivo a tiež varené jedlo a mliečne výrobky. Čím viac potravín vyhodíme, tým väčšiu ekonomickú stratu utrpíme. Zabrániť vyhadzovaniu potravín sa dá jedine tak, že si vytvoríme týždenný rozpis jedál ktoré budeme daný týždeň jesť. Napíšte si na papier týždenný rozvrh čo budete a koľko toho budete počas jednotlivých dní jesť. Vypočítajte si spotrebu jedla tak aby pokryla váš kalorický výdaj. Tým, že si dopredu stanovíte svoj jedálniček, budete vedieť čo a koľko toho v hypermarkete nakúpiť. Tým sa vyhnete plytvaniu jedlom.

B : Nakupujte potraviny iba v akcii

Na Slovensku máme 6 veľkých hypermarketov. Každý z nich dáva týždenné akcie na desiatky svojich výrobkov. Zľavy sa pohybujú zvyčajne od 20 - 60% ! Ak budete nakupovať iba zľacnené výrobky viete pri rovnakom množstve jedla ušetriť až 40 % mesačne, čo nie je málo.

C : Ak ste tuční schudnite :

Je dokázané, že tuční ľudia majú vyšší kalorický príjem aby zasýtili svoj hlad. Tým pádom potrebujú zjesť viacej jedla a viac jedla = viac výdavkov na jedlo. Žiaľ, v mnohých chudnúcich reláciach ako napríklad "extrémne premeny" ukazujú ľudom, že schudnúť sa dá len drastickými diétami na mrkve a šaláte, pričom každý deň je zapotreby spotiť sa ako kôn a vypľuť zo seba dušu. Nie je to však ani zďaleka pravda. Kto chce schudnúť môže jesť aj nezdravé jedlá, iba si musí hliadkovať, aby to bolo v menšej miere ako kalorický výdaj. Ideálne je preto skombinovať kalorické jedlá s nekalorickými.

Čo sa cvičenia týka, hodinová chôdza o rýchlosti 4 km/h má rovnaký kalorický výdaj než 20 minútový beh o rýchlosti 12 km/h. A čo je pre tučného človeka jednoduchšie ? hodinová chôdza, alebo 20 minútový beh ? No očividne hodinová chôdza.

Energie : Vykurovanie elektrikou a plynom / ohrev vody

Ak nie ste doma, vypnite kúrenie. Niektorí ľudia vykurujú svoje domácnosti aj keď nie sú doma ale sú v práci, či inde. To je z hľadiska vykurovania veľmi neefektívne a zbytočné.

B : Na večer vypnite kúrenie okrem vašej spálne

Ďaľším problémom, ktorého sa veľa ľudí dopúšťa je to, že majú zapnuté kúrenie v celom dome aj keď už idú spať. Keď idete trebárs o 11 hodine spať, nemusíte mať až do rána rozkúrený celý dom - kuchyňu, záchod, kúpeľku, chodbu, obývačku. Stačí ak si zavriete dvere a zakúrite iba vo vašej spálni. Pokiaľ nasledujúce ráno zostanete doma, ráno si znova celý dom rozkúrte. Pokiaľ idete ráno do práce nechajte kúrenie vypnuté v celom dome a znova ho zapnite až keď prídete domov. Týmto ušetríte množstvo penazí na vykurovanie.

C : Vypnite kúrenie v niektorých miestnostiach počas dňa

Ak ste doma, nie je potrebné mať rozkúrený celý dom. Nie je potrebné mať rozkúrený záchod či kúpeľnu v ktorej aj tak strávite počas dňa len zopár desiatok minút. Kúpeľnu si rozkúrte tesne predtým než sa pôjdete sprchovať. Na bežné umývanie rúk nemá zmysel udržiavať kúpeľnu v teple. Rovnako je to aj so spáľnou. Nepotrebujete ju mať rozkúrenú po celý deň pokiaľ v nej aktuálne so ženou nesexujete. Stačí ju rozkúriť tesne predtým ako pôjdete spať.

D : Ohrev teplej vody

40% ceny vykurovania má na príčine ohrev vody. Vodu si ohrievate vtedy keď sa sprchujete horúcou vodou, umývate si ruky v teplej vode, umývate tanieri v umývačke, perete, atd... Niektoré veci sú nevyhnutné, iné sa však dajú obmedziť. Napríklad nepotrebujete sa sprchovať v horúcej vode, keď stačí sprchovanie aj vo vlažnej vode. Netreba si umývať ruky v horúcej vode keď rovnako efektívne si ich umyjete aj vo vode vlažnej. Nepotrebujete umývať riady v umývačke, keď ich viete umyť vlastnoručne. Tým ušetríte nielen množstvo vody ale aj peniaze na ohrev vody.

Niektorí ľudia v tomto idú do extrémoch a totiž sprchujú sa výlučne v studenej vode, umývajú ruky v studenej vode a aj riad umývajú vlastnoručne v studenej vode. Dokonca aj perú vlastnoručne v umývadle a to pri studenej či vlažnej vode ! Áno, je pravda že týmto spôsobom by ste na ohrev vody nedali ani cent, na druhej strane je to vhodné skôr iba pre tých, ktorí už nevedia vyžiť zo svojej výplaty.

E : Efektívne domáce varenie

Ak doma varíte v šporáku, či už varíte na plyn alebo elektrinu, ak nejaké jedlo treba variť trebárs 30 minút pri 100 stupňoch, nevarte na 100 stupňoch 30 minút, ale varte na 100 stupňoch 27 minút a jedlo nechajte v sporáku dovtedy dokiaľ z neho naakumulované teplo nezmizne.

F : Mikrovlnka pred panvicou/šporákom

Studené jedlo sa z energetického hľadiska viac oplatí ohriať v mikrovlnke, ako v sporáku/ na panvici.

Elektrina / Elektrospotrebiče

Aj tu treba vedieť správne hospodáriť. Niektoré elektrospotrebiče ako počitač, televízor, mikrovlnka, tlačiareň pracujú v úspornom režime aj keď nie sú zapnuté. Pokiaľ teda nie ste doma, alebo pokiaľ idete spať a zopár hodín ich nebudete používať vypnite ich. Tým ušetríte mesačne okolo 4 eur.

Nepoužívajte fén na vysušovanie vlasov, ale vlasy si nechajte prirodzene vysušiť. Fénovanie navyše ničí vlasy. Pokiaľ máte doma klimatizáciu využívajte ju len vtedy keď ste doma. Klasické žiarovky vymeňte za LED žiarovky. Sú síce drahšie, ale oveľa úspornejšie, a z dlhodobejšieho hľadiska na tom ušetríte.

Veľa ľudí dáva niektoré nezjedené jedlá do mrazničky. Mať doma mrazničku je pritom viac neefektívne ako efektívne, pretože mraznička je veľký žrút elektriny. Radšej si preto spravte jedálny plán, v ktorom si stanovíte čo a koľko zjete, než presúvať nezjedené jedlo do mrazničky.

Umývačka riadu je ďaľším veľkým žrútom elektriny ale i vody. Radšej preto umývajte riad vlastnoručne. Ďaľším žrútom elektriny je chladnička. Jej spotreba závisí od vonkajšej teploty a objeme chladničky. Preto ak nie ste doma, alebo keď idete večer spať, vypnite v kuchyni kúrenie aby bola vonkajšia teplota čo najnižšia. Ako som už napísal, robte si jedálny plán, v ktorom si stanovíte čo a koľko zjete. Tým pádom nakúpite a dáte do chladničky len tie jedlá, ktoré aj zjete. Zbytočne tým pádom nepreplníte chladničku jedlami, ktoré nezjete. Následkom toho si môžete dovoliť mať doma chladničku o nižšom objeme.

Veľkým žrútom je aj práčka. Pokiaľ chcete ušetriť perte prádlo v teplej vode pri v umývadle. Dá sa ušetriť aj na vysávaní. Podlahu namiesto vysávania pozamätajte metlou, a koberce vyprášte na záhrade alebo v kúpelke.

Oblečenie :

Neoplatí sa kupovať oblečenie na trhoch či v secondhandoch. Takéto oblečenie zvykne bývať už nekvalitné, zachvíľu sa v práčke zmení jeho farba alebo vznikne diera. Ani cez bazár sa neoplatí kupovať. Cena je síce lacnejšia, ale na úkor kvality. Radšej si preto počkajte v obchode na zľavu.

Doprava :

Pokiaľ máte v okolí cyklotrasy, ktorými sa viete dostať blízko svojej práce oplatí sa zakúpiť elektrický minicross za pár stoviek eur a v teplejších dnoch nahradiť jazdu autom jazdou minicrossom. Ak si kúpite elektrickú kolobežku so sedadlom, môžete s ňou jazdiť i po chodníkoch.

Výdavky na zdravie :

Je zbytočné dávať desiatky eur na vitamínové doplnky. Imunitu vám to nezlepší. Radšej stavte na otužovanie. Každý deň si dajte aspoň jednu studenú sprchu o dĺžke aspoň 45 sekúnd.

Záverom : To že ľudia nemajú peniaze nie je vinou zlej ekonomiky ani politikov. Na Slovensku sú mzdy aj dôchodky na veľmi dobrej úrovni, dokonca aj tie minimálne. Ak človek zbytočne nerozhadzuje peniaze na nezmyselné veci a vie efektívne hospodáriť, dokáže ušetriť stovky eur aj z minimálky či z dôchodku.