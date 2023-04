Rozporuplná volba: Morálna dilema pri rozhodovaní o interrupcii

Interrupcia je téma, ktorá vyvoláva silné a často kontroverzné názory. Na jednej strane sú tí, ktorí tvrdia, že právo na rozhodovanie o vlastnom tele a reprodukcii by malo byť základným právom každého človeka. Na druhej strane sú tí, ktorí považujú interrupciu za morálne neprijateľnú a považujú ju za zabitie nenarodeného dieťaťa.

Etická a morálna dilema

Morálne a etické zábrany pri interupciách sú veľmi komplexné a súvisia s mnohými faktormi, ako napríklad náboženskými, kultúrnymi, spoločenskými a osobnými presvedčeniami. Významné sú aj právne zábrany a ochrana práv nenarodených detí.

Niektorí argumentujú, že interrupcie sú neetické, pretože zničia potenciálne ľudské bytie a porušujú základné právo na život, ktoré má každý človek. Na druhej strane, iní argumentujú, že interrupcie sú v niektorých prípadoch eticky oprávnené, keď sú nevyhnutné pre ochranu zdravia a práv matiek alebo keď tehotenstvo vzniklo v dôsledku znásilnenia alebo incestu.

Je dôležité, aby sa rozhodnutie o interrupcii robilo na základe zodpovedného zvažovania všetkých faktorov a aby sa rešpektovali práva všetkých zúčastnených strán. Rovnako dôležité je aj poskytnutie podpory a zdrojov pre ženy a rodiny, ktoré sa nachádzajú v náročnej situácii a zvažujú interrupciu ako možnosť.

To znamená, že ak matka nemá dostatočné možnosti postarať sa o dieťa. Mali by sme sa o dieťa postarať ako spoločnosť. Buď poskytneme matke finančne prostriedky aby dieťa vychovala, alebo poskytneme dieťaťu napr. nový domov. Zabezpečíme tým to najzákladnejšie právo a to právo na život. Samozrejme s ohľadom na zdravie matky.

V konečnom dôsledku je to nakoniec lekár ktorý tento zákrok vykoná a tiež to nie je pre neho jednoduchá voľba. Pretože on zničí nový život, čo vlastne odporuje lekárskej prísahe. Takže s ohľadom na každú stranu, interupcia nie je len jednostrané právo voľby. Musia sa brať v úvahu aj iné vstupné faktory.

Preto sa pýtam. Sme ako spoločnosť dostatočne vyspelí s vysokými morálnymi hodnotami aby sme nemuseli zákonom upravovať vykonávanie interupcií? Pretože ak nie a interupcie budú bez kontroly, zanikne ten jediný hlas ktorý bránil práva nenarodených detí. Interupcie sa komercionalizuju na súkromných klinikách a stane sa z toho biznis ako zo všetkých služieb v konzumnej spoločnosti.

Čo je interrupcia a aké sú metódy?

Interrupcia, známa aj ako potrat, je umelé ukončenie tehotenstva pred narodením plodu. Existujú rôzne metódy interupcie, ktoré sa líšia podľa času, kedy sú vykonané, a spôsobu, akým sa vykonávajú. Niektoré z metód zahŕňajú farmakologickú interupciu, ktorá sa vykonáva pomocou liekov, a chirurgickú interupciu, ktorá sa vykonáva pomocou chirurgického zákroku.

Farmakologická interrupcia

Je metóda umožňujúca ukončenie tehotenstva pomocou liekov. Táto metóda sa najčastejšie používa v ranom štádiu tehotenstva, zvyčajne do 10 týždňov od poslednej menštruácie. Farmakologická interrupcia sa dosahuje kombináciou dvoch liekov - mifepristónu a misoprostolu, ktoré pôsobia spolu na ukončenie tehotenstva. Mifepristón sa užíva najskôr a následne misoprostol, ktorý spôsobí vyvolanie kontrakcií maternice a vypudzenie embrya. Touto metódou sa zvyčajne dosahuje úspešnosť ukončenia tehotenstva až okolo 95%.

Chirurgická interrupcia

(známa aj ako interrupcia v akútnom štádiu) je druh umelého ukončenia tehotenstva, pri ktorom sa vykonáva chirurgický zákrok na odstránenie plodu z maternice. Tento zákrok sa môže vykonávať rôznymi spôsobmi, napríklad pomocou vakuovej aspirácie alebo cez cezareu. Väčšinou sa vykonáva vo vyššom stupni tehotenstva, kedy farmakologická interrupcia nie je možná alebo účinná.

Dôvody na vykonanie chirurgickej interrupcie môžu byť rôzne. Medzi hlavné patria:

Zdravotné dôvody: Ak tehotenstvo ohrozuje zdravie matky alebo plodu, môže byť vykonaná chirurgická interupcia. Príkladom môže byť preeklampsia, rakovina maternice alebo materského krčka, vážna infekcia a podobne. Socio-ekonomické dôvody: V niektorých prípadoch môže byť chirurgická interrupcia vykonaná z dôvodu finančnej núdze, nezamestnanosti, nemožnosti zabezpečiť si a vychovávať dieťa. Psychologické dôvody: niektoré ženy sa môžu rozhodnúť pre chirurgickú interrupciu z dôvodu psychologických dôvodov, ako sú napríklad problémy so zdravím mentálneho stavu, neplánované tehotenstvo spôsobujúce stres, depresiu a podobne.

Je dôležité zdôrazniť, že rozhodnutie o vykonaní chirurgickej interrupcie by malo byť v kompetencii ženy a jej lekára a malo by byť založené na dôkladnej informovanosti a porozumení rizík a nevýhod tejto metódy. Ako každý zákrok, aj chirurgická interrupcia má svoje riziká a nevýhody. Medzi riziká patrí možnosť infekcie, krvácania, poškodenia maternice a ďalšie zdravotné komplikácie. Okrem toho, môže spôsobiť aj psychickú záťaž pre ženu, napríklad pocity viny, smútku alebo depresie. Preto je dôležité, aby každá žena mala k dispozícii informácie o rôznych možnostiach interrupcie a aby sa poradila so svojím lekárom alebo zdravotným poradcom, aby mohla urobiť informované rozhodnutie.

Pretože bez informovaného rozhodnutia si môže ešte viac uškodiť. Hlavne v prípadoch ktoré viedli k rozhodnutiu so socialno ekonomických dôvodov, kedy sa často dostavi pocit viny, neskôr depresie a tým priamo spustime proces psychyckého úpadku a ďalšej liečby.

Dáta a prognózy

Podľa štatistík Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky bolo vykonaných nasledujúci počet interrupcií:

Údaje o počte interrupcií medzi rokmi 2011 až 2020. (zdroj: Michal Hatala)

Tieto údaje však nie sú konečné, pretože v niektorých prípadoch môže byť interrupcia vykonaná aj v súkromných zdravotníckych zariadeniach a tieto údaje nezahŕňajú. Ale na základe dát Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky môžeme konštatovať, že majú klesajúci trend. Čo je veľmi dobré pre budúcnosť našej krajiny.

Jedným z hlavných faktorov zníženia interrupcií môže byť zvýšenie dostupnosti antikoncepcie a vzdelávania v oblasti sexuálneho zdravia, čo môže viesť k zníženiu nechcených tehotenstiev. Ďalším faktorom môže byť sociálny a kultúrny posun v myslení a postojoch k interrupciám, kde sa môže zvyšovať akceptácia možnosti pôrodnej kontroly a uznania práva žien na informované rozhodovanie o svojom tele. Okrem toho môže byť aj ekonomický faktor, kde si niektoré ženy nemôžu dovoliť interrupciu z finančných dôvodov.

Preto je rozumné ďalej počas dekád poukazovať na potrebu sexuálnej výchovy. dostupnosti antikoncepcie, kontroly pôrodnosti a uznania práva žien na informované rozhodovanie o svojom tele. Možno raz dospejeme a zahodíme predsudky k interupciám pretože už nebudú nutné a rozhodnutia žien budú mať vždy veľmi dobre dôvody.

Ešte jeden osobný postreh, žiadny politik či politička nemá právo presadzovať svoje osobné názory ako jedinú večnú pravdu. Politika by sa mala pri tejto otázke úplne vytratiť a zákon by sa mal prispôsobovať len na základe dát pod dohľadom odborníkov z oblasti medicíny a autorít s morálnym kreditom hodným uznania.