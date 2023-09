Čo sa stane 19. augusta 2026 (variant 1)?

Dobrý večer, milí televízni diváci,

dnešnou udalosťou číslo jeden je návšteva ministra zahraničných vecí Ruskej federácie na Slovensku. Pán minister rokoval s predsedom vlády, parlamentu aj s prezidentom. Jednali o spolupráci v oblasti dopravy, obrany, kultúry, športu a turistiky. Spoločne s naším predsedom vlády tiež pozdravili ruské vojská, ktoré sa práve u nás zúčastňujú cvičenia „Štít“. Informácie z návštevy spracovávame a uvedieme ich neskôr v priebehu správ.

Dnes bol zadržaný Martin Všetečka, obžalovaný z trestných činov hanobenia republiky, hanobenia predsedu vlády a vlastizrady. Tento notorický štváč, platený už od roku 1980 zahraničnými rozviedkami, verejne šíri zlomyseľné lži o našej vlasti a jej demokraticky zvolených predstaviteľoch. Nakoľko už dva roky platí dohoda o vzájomnom vydávaní páchateľov, je pravdepodobné, že bude stíhaný aj v Rusku za trestné činy šírenia nepravdivých informácií o špeciálnych vojenských operáciách v Gruzínsku a Arménsku. Vzhľadom na vek zadržaného a aj fakt, že sadzby za uvedené trestné činy sú až 15 rokov, je pravdepodobné, že väzenie už neopustí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Dnes rokovala aj národná rada. Žiaľ, kvôli priorite dnešnej významnej návštevy na Slovensku sa môžeme venovať len tým najdôležitejším bodom jej programu. Veľkú diskusiu vzbudila 67. novelizácia interupčného zákona z pera poslankyne Jany Záhumenskej.

Poslednemenovaná stojí pred mikrofónom redaktorky:

- Vážená pani poslankyňa, blahoželám k schváleniu vašej novelizácie zákona. Ako by ste ju mohli v krátkosti priblížiť divákom televíznych novín?

- Interupčný zákon sme doplnili o dva body. K doterajším potrebným dvom lekárskym doporučeniam pridávame tretie od certifikovaného nezávislého odborníka akreditovaného Iniciatívou za tradičnú rodinu. Druhá zmena legalizuje interupciu tehotenstva, ktoré vzniklo znásilnením žiadateľky, len po predložení právnoplatného súdneho rozhodnutia o spáchaní trestného činu znásilnenia. Novelizácia má dva účely. Ten prvý je represívno-preventívny. Bránime sa podvodom a korupcii, niektoré žiadateľky si potvrdenie zaplatili u pochybných odborníkov. Tiež podvody nastávali, keď si mnohé ženy znásilnenie vymysleli. Hlavný účel novelizácie je však pomôcť našim ženám v ťažkej situácii. Z našich skúseností vyplýva, že tieto ženy sú pod nesmiernym tlakom a preto chceme, aby mali v rukách relevantné informácie, aby sa mohli dobre rozhodnúť. Mnohé mali pochybnosti o odbornosti lekárov, ktorých nepoznali. Niektoré, hlavne mladé dievčatá, boli tak popletené, že si ani neboli isté, či k znásilneniu došlo. Pre ne je rozhodnutie nezávislého súdu vykúpením a vierohodným potvrdením faktu, že znásilnené naozaj boli. Parlament dnes urobil významný krok k ochráne našich žien a rodiny. V podstate ide len o zosúladenie existujúceho zákona s našimi kresťanskými hodnotami a cyrilometodskými tradíciami.

- Ďakujeme za rozhovor a tešíme sa na vaše ďalšie poslanecké návrhy.

- Ďakujem a sľubujem, že nepoľavím. Hneď na najbližšom zasadnutí predložím novelizáciu zákona o obmedzení sobotného predaja.

Dnes sa predsedom Zväzu proifašistických bojovníkov stal Alex Pľuzgierik. Naša redaktorka ho vyspovedala.

- Pán predseda, vaši protivníci spochybňujú vašu nomináciu argumentom, že ste predsedom fašistickej strany.

- Viete, mňa už unavuje stále vysvetľovať, že s fašizmom nemáme nič spoločné. Keďže zo všetkých politických strán máme v Zväze najviac členov, je naopak moja nominácia zaslúžená a plne legitímna.

- Prinesie nový predseda nejaké zmeny?

- Jednoznačne. Po kádrových vo vedení zmeníme aj priority a agendu.

- Môžete byť konkrétnejší?

- Doterajšie priority Zväzu boli úplne pomýlené. Je kontraproduktívne hrabať sa v niečom, čo sa stalo pred osemdesiatimi rokmi. Nie som historik, ale viem, že teraz sa už nič nedá dokázať. A preto nemôžeme zvaľovat vinu na konkrétnych ľudí, ktorí sa navyše nemôžu brániť. Moderný zväz sa musí obrátiť do prítomnosti a budúcnosti. Našou najdôležitejšou úlohou je vysporiadať sa so súčasnými prejavmi fašizmu. Preto som aj zriadil veľké oddelenie boja s ukrajinským fašizmom. To bude našou prioritou v nasledovných mesiacoch.

- Ďakujem za rozhovor.

Potom som už podriemkaval. Prebudil ma zvučný hlas nášho ministra zahraničných vecí, ktorý pred nastúpenými jednotkami u nás cvičiacich ruských vojsk kričal "Spasíba", videl som aj maďarského veľvyslanca, ktorý si bol pozrieť pilotné testovanie výučby maďarčiny na základnej škole v Heľpe. Prítomná ministerka školstva hovorila, že deťom sa maďarčina veľmi páči. A že na základe pozitívnych skúseností ministerstvo zvažuje zavedenie maďarčiny vedľa ruštiny ako druhého svetového jazyka, keď už teraz angličtinu nepotrebujeme. Prespal som aj kompletné spravodajstvo z návštevy vzácneho hosťa. Zachytil som už iba jej zhodnotenie našim predsedom vlády

- S výsledkami dnešného stretnutia som veľmi spokojný. Upevnili sme vzťahy a hovorili o mnohých konkrétnych investíciách. Napríklad o sprostredkovanom nákupe iránskych dronov a stavbe širokorozchodnej trate do Bratislavy. Rozladila ma však provokatívna otázka redaktora denníka Q nášmu vzácnemu hosťovi, či sa ruskí vojaci po cvičení vrátia naspäť domov. Nenecháme to tak, takto tu otravovať vzduch. Aj Všetečka už dovšetečkoval. Žoldnier jeden! Aj jeho otec bol žoldnier západu, aj jeho syn je na ich výplatnej páske! A prezident si kľudne prijme veľvyslanca Francúzska a neohradí sa voči jeho žvástom o porušovaní ľudských práv. My sme neobnovili vysielanie štvavého vysielača Slobodná Európa, nech si urobia poriadok doma. Že sme vypli internet? Hneď ako táto komunikačná vojna financovaná zo strany EÚ a NATO skončí, ho znova obnovíme aj pre verejnosť. My len rešpektujeme zákony, ktoré schválil parlament, ktorý vzišiel z demokratických volieb a to je skutočná demokracia. Im vadí to, že sme pred nimi nesklonili hlavu a dovolili si podporovať záujmy slovenských občanov. A prezident je ticho. Koho on reprezentuje? Opäť sa obrátil chrbtom k ľuďom a prefackal všetkých tých, ktorí nám dali kredit k tomu, aby sme zatočili s týmito všetečkovcami a denníkmi Q. Žiaľ, na Slovensku sme na prezidentov ani na novinárov nemali šťastie. Viete, ja som vždy plne rešpektoval demokraciu a slobodu tlače. Ale demokracia to neznamená, že možno beztrestne klamať a škodiť tým Slovensku. Veď kvôli týmto dezinformáciám k nám prestali chodiť turisti z Česka, Poľska a Európy. Veľmi ma teší, že som dnes s pánom ministrom dohodol, ako tento výpadok nahradíme vysokobonitnými ruskými turistami. Ale vráťme sa k novinárom, podľa novoschváleného zákona, môže na Slovensku pôsobiť iba novinár rešpektujúci etický kódex novinára. Ostanú len tí čestní, nie denníky Q a STE!

Skončil sa dialóg, vlastne skôr monológ pána predsedu, končia sa aj správy a moderátorka informuje o nasledovnom programe:

Hneď po televíznych novinách sme výnimočne zaradili vyjadrenie riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka a programového riaditeľa Igora Kubiša k štrukturálnym zmenám vo vedení inštitúcie a novým programovým prioritám. Na prvom programe si potom môžete pozrieť priamy prenos z koncertu Alexandrovcov v Šuranoch a po ňom zaujímavý dokument o potláčaní práv národnostných menšín vo Francúzsku a Španielsku.

V nasledujúcich športových správach sa venovali hlavne Prvým hrám slobodných štátov, najdôležitejšiemu športovému podujatiu roka po tom, ako nás nespravodlivo vylúčili z olympiády. V tvrdej konkurencii borcov z Ruska, Bieloruska, Severnej Kórey, Maďarska, Sýrie, Mali a Iránu si naši pretekári neviedli zle. O vysokej úrovni hier svedčí napríklad aj fakt, že víťazke súťaže v modernej gymnastike udelili rozhodcovia viac bodov, ako víťazke olympiády.

Koncert Alexandrovcov ma však úplne uspal a preto som išiel spať, zajtra ma čaká ťažký deň…