ESG rating v energetických službách

Po prvé je to jasný ukazovateľ, že spoločnosť má snahu o zodpovedné a udržateľné podnikanie v danom sektore a službách. A to nielen smerom k životnému prostrediu, ale aj smerom k zamestnancom, zákazníkom a lokalitám, kde svoje projekty realizuje. Umožní mi teda jasné zadefinovanie spoločnosti ako dlhodobého a strategického partnera, ktorý sa pozerá na svoje podnikanie a projekty nielen z finančného pohľadu, ale aj z environmentálneho, sociálneho, firemného a spoločenského.

Druhý pohľad je rastúci záujem investorov o investovanie do udržateľných a rozvojových projektov. Či už je to zo strany bánk, akcionárov alebo rôznych fondov. Tento záujem otvára spoločnosti nové možnosti s rýchlym financovaním projektov a rozvojom firmy ako takej a umožňuje jej investovať do rozvoja, výskumu a vývoja. Taktiež si treba uvedomiť, že v súčasnej dobe by mali všetky investície v rámci energetických služieb a energetického sektora smerovať k znižovaniu spotreby, lepšie povedané, úplnému vylúčeniu fosílneho paliva (zároveň si ale musíme uvedomiť, že to nebude hneď).