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20. sep 2026 o 21:16
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Prečo je ťažké zohnať dobrovoľníkov?

Nápadov na prácu pre dobrovoľníkov je mnoho. O počte dobrovoľníkov sa to povedať nedá.

Simon Hoffner
Simon Hoffner Bloger
Prečo je ťažké zohnať dobrovoľníkov?
Odpad zozbieraný dobrovoľníkmi z gymnázia na Vajnorských rybníkoch (Zdroj: Simon Hoffner)
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Ako dobrovoľník participujem pravidelne už 5 rokov. Posledný rok som začal aj s organizovaním vlastných akcií. Veľakrát však narážam na to, že nápadov na dobrovoľníctvo mám veľa, ale neviem zohnať dobrovoľníkov. Pri drobnejších akciách si vieme vystačiť v menšom počte. Ak chceme vyzbierať väčšiu skládku odpadu, potrebujeme dobrovoľníkov aspoň 15. Na to je najlepšie zavolať triedu stredoškolákov alebo starších základoškolákov. A tu narážame na problém.

Problém netkvie v tom, že žiakom sa nechce (aj keď frflanie je bežnou súčasťou týchto brigád), ale v učiteľoch. Žiaci väčšinou sami od seba nepôjdu na dobrovoľnícku brigádu. Musí ich tam zobrať učiteľ. Ak však on nechce, celá akcia padá. Áno, je to starosť navyše, ale kto iný ako učitelia má učiť deti k solidarite a nezištnosti. Vynechajú síce jeden deň školy, ale deň dobrovoľníctva má tiež vzdelávaciu funkciu. Rovnako ako návšteva divadla, branné cvičenie alebo exkurzia v múzeu.

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Nájdu sa učitelia, ktorí sú ochotní a nadšení svoju triedu zobrať spraviť niečo prospešné. Zažil som ich, aj priznali, že iným kolegom sa veľmi nechce. Ale je ich fakt žalostne málo. Myslím si, že by neuškodilo, ak by sa do vzdelávacích osnov pridala dobrovoľnícka akcia na triedu na školský rok. V prepočte by to znamenalo tisícky dobrovoľníckych brigád na Slovensku ročne. A to už je hmatateľný výsledok.

Problém si všímam už aj pri študentoch učiteľstva. Keď som ako študent systematickej biológie mal spoločné predmety so všeobecnými biológmi a učiteľmi, tak najnižšiu aktivitu vykazovali študenti učiteľstva. Česť výnimkám. A tu môžeme vidieť systémový problém už na začiatku. Učenie nie je lukratívnym povolaním a lepší študenti idú robiť radšej niečo iné. Učiteľ by mal svoje povolanie robiť úprimne, s láskou a odhodlaním. A výchova žiakov k dobrovoľníctvu k tomu patrí tiež.

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Simon Hoffner

Simon Hoffner
Bloger 
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Som študentom zoólogie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Venujem sa entomológii, hlavne opeľovačom v agrárnej krajine. Zaujímam sa aj o botaniku, ekológiu, ochranu prírody, permakultúru, vedu, vzdelávanie a pravidelne sa zúčasťňujem a organizujem dobrovoľnícke akcie. Od roku 2022 som členom Karpatského ochranárskeho združenia altruistov (KOZA). Od roku 2023 spoluorganizujem biologické súťaže a sústredenia vo vzdelávacej organizácii Pikomat, a robím dobrovoľnícky monitoring motýľov pre Butterfly Conservation Europe. Od roku 2025 som dobrovoľníkom v Strome života, kde organizujem ochranárske brigády a od roku 2026 som členom študentskej rady organizácie. Od roku 2026 som členom Slovenskej entomologickej spoločnosti, vediem prírodovedné krúžky pre deti a snažím sa sa riešiť problematiku extenzívneho kosenia a šetrnejšieho manažmentu trávnatých plôch v bratislavskej Rači. Participujem na projekte Buzz for Change v rámci Daphne. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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