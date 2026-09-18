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18. sep 2026 o 22:22
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Zo záhrad sme spravili interiér

Naše záhrady stratili prírodu. Úžitkové rastliny nahradili tuje a kvety anglický trávnik.

Simon Hoffner
Simon Hoffner Bloger
Zo záhrad sme spravili interiér
Príklad klasickej záhrady, ktorá má od prírody ďaleko (Zdroj: Michaela Hoffnerová)
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Pôvodné druhy rastlín dokážu prilákať viaceré druhy opeľovačov
Pôvodné druhy rastlín dokážu prilákať viaceré druhy opeľovačov (zdroj: Simon Hoffner)

Dnes už záhrady nie sú, čo bývali kedysi. V minulosti žili na našich záhradách množstvá hmyzu, kvitli po celý rok lúčne kvety a úžitkové rastliny nám poskytovali obživu v podobe plodov. Aj keď sa stále v určitej miere zachovali, veľká časť stratila úžitkové plodiny, kvety nahradil anglický trávnik alebo štrk a pôvodne druhy stromov a krov nahradili zväčša tuje a iné ihličnany. Je to ale správna cesta?

V súčasnosti zažívame 6. masové vymieranie organizmov a naše záhrady vedia byť posledným útočiskom množstva organizmov. Zároveň tvoria veľkú plochu Zeme a preto je veľká škoda nevyužiť ich plný potenciál. Stačí dať priestor pôvodným druhom rastlín, ktoré veľakrát považujeme za burinu, ale potrebuje ich množstvo druhov opeľovačov a vieme ich zužitkovať aj my. Vyhýbajme sa tujám a exotickým rastlinám, naše druhy majú tiež pôvab.

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Rozšíril sa nám taký nešvár, že záhrady premieňame na "interiér". Každý list, kôpku dreva alebo hocijakú prírodninu považujeme za odpad, ktorý musíme zlikvidovať. Tým ale ničíme priestor rôznym organizmom na život a robíme naše okolie mŕtvym. Úplne zbytočne sa oberáme o život svet okolo seba. Pritom prírodu potrebujeme ako soľ. Len si to neuvedomujeme.

Sám som niekedy pristupoval k záhrade ako k interiéru. Bol som k tomu tak vedený a veľmi som sa nad tým nezamýšľal. Vyše 6 rokov dozadu som však narazil na článok, kde bolo napísané, že snáď budú naše záhrady v budúcnosti menej upravené. Až rok po tom, keďže som sa bál zmeny, som si začal k udržateľným záhradám hľadať informácie a postupne som začal s premenou záhrady. Po anglickom trávniku nezostalo ani stopy. Prekážok a chýb bolo viacero, ale za 5 rokov je viditeľný výrazný posun. Záhrada je živšia, udržateľnejšia a celkovo príjemnejšia.

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Slovne je ťažko opísať pocit, keď si človek ľahne k drobným kvietkom a sleduje lietajúce čmele, samotárske včely, motýle, v pozadí počúva spev vtákov a nevie sa vynadívať na to celé farebné prírodné divadlo. Každý z nás má možnosť si priniesť prírodu k sebe. Len sa netreba báť spraviť zmenu. Sezóna nám pomaly končí, zmeny sa však dajú urobiť aj teraz. Napríklad spraviť výsadbu pôvodných druhov a nerobiť dokonalé jesenné upratovanie. Na chvíľu sa zastavme a zamyslime sa nad svojimi krokmi. Ušetríme svoj čas aj prírodu. Tak prečo ešte stále otáľame?

Simon Hoffner

Simon Hoffner
Bloger 
  • Počet článkov:  3
    •  | 
  • Páči sa:  3x

Som študentom zoólogie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Venujem sa entomológii, hlavne opeľovačom v agrárnej krajine. Zaujímam sa aj o botaniku, ekológiu, ochranu prírody, permakultúru, vedu, vzdelávanie a pravidelne sa zúčasťňujem a organizujem dobrovoľnícke akcie. Od roku 2022 som členom Karpatského ochranárskeho združenia altruistov (KOZA). Od roku 2023 spoluorganizujem biologické súťaže a sústredenia vo vzdelávacej organizácii Pikomat, a robím dobrovoľnícky monitoring motýľov pre Butterfly Conservation Europe. Od roku 2025 som dobrovoľníkom v Strome života, kde organizujem ochranárske brigády a od roku 2026 som členom študentskej rady organizácie. Od roku 2026 som členom Slovenskej entomologickej spoločnosti, vediem prírodovedné krúžky pre deti a snažím sa sa riešiť problematiku extenzívneho kosenia a šetrnejšieho manažmentu trávnatých plôch v bratislavskej Rači. Participujem na projekte Buzz for Change v rámci Daphne. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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