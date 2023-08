Diať sa toto v inom čase, volal by po uteráku... hmm, teraz mlčí

Keď pán primátor druhého najväčšieho mesta Sk s veľkou pompou oznamoval Košičanom svoju víziu úpravy vstupu na verejný cintorín v Košiciach minulé leto, je vcelku možné, že aj tá primäla necelých 20 tis Košičanov, aby mu v komunálnych voľbách v jeseni dalo svoj lístok, opäť.

Čas ale ukázal, že spolu s ďalšími aktérmi, zastupujúcich mesto Košice, teda obyvateľov mesta, mal ako sa vraví veľké oči a aj maslo na hlave, keď odobril stavebné zákazky v meste takmer výhradne jedinej firme.

A teraz, keď sa proklamovaný termín revitalizácie vstupu na Verejný cintorín nedodržal, a zdá sa že len Pán Boh vie, kedy sa sága na cintoríne dokončí, je pán primátor ticho... hrobovo ticho.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Primátor, ktorý ešte aj so zranením nohy,/pozn. apropo všetka česť/, navštevujete rôzne verejné podujatia, otvárania, sa ale v tejto veci doteraz odhodlal hrať na bobríka mlčanlivosti. Nebol to ale práve on, ktorý chcel vziať aj vzal cintorín do rúk Mesta, teda obyvateľov? Nemalo to byť manželstvo so všetkým, aj v čase úspechov a neúspechov? Nebol to on, ktorý presadil o.i. zvyšovanie poplatkov za hrobové miesta ? A nie je to práve on, kto je zodpovedný dnes, že je stav na stavbe vstupu tak žalostný ako je?

Verejný cintorín Košice, stav 20.8.2023 (zdroj: Ing.O.Horrocks)

Pán primátor, ktorý kedysi sa vedel ozvať, dnes ide cestou ignorancie, žiaľ....nezávislý a občiansky, dodnes neponúka žiadnu odpoveď občanom mesta, ktoré vedie, jednoducho tí si zaslúžia len ticho... aj napriek tomu, že byť v inom čase a na inom mieste by za blamáž rozsahu presahujúcu verejný cintorín žiadal uterák... alebo žeby práve preto, že je si tej možnosti plne vedomý, hmm...

Vedel by urobiť správny krok ak by sa sa ospravedlnil Košičanom a všetkým návštevníkom verejného cintorína, za meškajúcu revitalizáciu vstupu verejného cintorína, za pretrvávajúcu zníženú kvalitu možnosti jeho prístupu a užívania a ako kompenzáciu všetkých nepríjemnosti s tým spojených by navrhol zníženie poplatkov za hrobové miesta na rovnakú dobu, ako trvala a ešte bude trvať revitalizácia vstupu. Ja si myslím, že návštevníci už dostatočne preukázali svoju ústretovosť voči vízii vedenia mesta a teraz je čas sa za ňu obyvateľom poďakovať sa, aj touto formou.

Lepšie neskoro ako nikdy.

"Údržba" na verejnom cintoríne 20.8.2023 (zdroj: Ing.O.Horrocks)