O čom médiá nepíšu... alebo aj "krúžkovné" ako Big Brother?

O niektorých aktualitách sa dá dočítať a dozvedieť často len na FB poslancov, ako napríklad potešujúca správa aj o podpore rodín s ťažko zdravotne postihnutými deťmi:

Poslankyňa Jana Žitňanská včera:

"109 poslancov podporilo môj návrh, aby deti s ŤZP s mierou funkčnej poruchy od 70% dostali “krúžkovné” v hotovosti, a tak ich rodičia mohli uhradiť za tieto peniaze tak potrebné rehabilitácie či terapie. Zároveň podporili aj ďalší môj návrh, aby sa príplatok k prídavkom na deti, ktorých rodič poberá len niektorý z dôchodkov a nemôže si uplatniť daňový bonus, sa zvýšil z 12, 14 Eur na 30 Eur. Aj naďalej budem presadzovať opatrenia, ktoré budú pomáhať rodinám s deťmi či osobami s ŤZP."

Dôvod prečo len pre deti s ŤZP s mierou funkčnej poruchy od 70% a nie pre všetky deti s ŤZP vysvetľovala pani poslankyňa neochotou ministerstva financií ... schválený návrh je výsledkom kompromisu oboch strán.

(zdroj: Jaroslav Novák Tasr)

Vo všeobecnosti som ale skeptická k aplikácii "krúžkovného" v bežnom živote. Prečo?

V článku Sme sa o.i.píše:

" Ministerstvo školstva a rezort kultúry majú ustanoviť zoznam voľnočasových aktivít, na financovanie ktorých možno použiť príspevok. Registre majú vzniknúť do 1. januára budúceho roka."

či " Voľnočasová aktivita by sa mala dať objednať len cez aplikáciu, tvrdí rezort. "

Preto, lebo sa nemôžem zbaviť dojmu, že nám tu vzniká akási forma akcie Big Brother v podaní štátneho aparátu, akoby štát chcel vedieť o každom kroku nielen rodičov ale už aj ich detí... nebodaj má záujem vedieť napríklad aj o počte vykonaných klikov, či preskokov v telocvični, alebo dokonca o počte kíl schudnutých či pribratých sa bude viesť záznam??

Namiesto výrazného zníženia daní a tým aj viac priamych peňazí v peňaženke každej rodiny... také socialistické maniere.

Pekne to vystihol p.Viliam Rudo na FB 22.5.2022 :

"Problém nie je prorodinná politika. Problém je spôsob jej REALIZÁCIE, pán Matovič. Vy sa tu hadate, že komu zvýšiť dane aby ste rozdali 400 miliónov na krúžky Myslím si, že rodiny teraz potrebujú oveľa adresnejsiu pomoc a sú pre nich dôležitejšie peniaze na iné priority ako dávať deti na X krúžkov. Znížte výrazne ľudom dane, nech im ostane viac v peňaženke a oni už vedia na čo peniaze využijú. Tento socialistický populizmus je úplná katastrofa."



Nie som si istá tiež, či bude vôbec záujem o to krúžkovné... zaplnené cesty v poobedňajších hodinách sú už dnes... vyťaženosť detí samoštúdiom a povinnosťami s tým spojenými po skončení vyučovania je enormná...čas ukáže, čo si kto vyberie...

Záverom krátko: Ak si niekto myslí, že je dôvod byť hrdý na to, že sa "Bagrom" balíček na podporu rodín schválil s podporou ĽSNS, mal by precitnúť. Dnes podpora tejto strany, zajtra podpora Smeru? či Hlasu? Len aby jeden dosiahol želateľný výsledok? Tak ako kedysi Most Híd? Ja hovorím za seba, nie som nadšená... takto ostáva pachuť "octu" celého balíčka, žiaľ.

