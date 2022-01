Schodisko do Bieleho domu v Košiciach.

Zaujímavé a inšpirujúce, však?

Rampa zakomponovaná do schodiska (zdroj: Google Search)

Žiaľ, nie v Košiciach.

Keď som pred koncom roka 2021 šla preveriť na MMK informácie o tom, ako Mesto Košice údajne nebolo pripravené na zvýšené požiadavky z radov zdravotne ťažko postihnutých občanov Košíc, netušila som, že už len samotný príchod do budovy môže byť viacerým klientom sťažený. Bočný vchod do budovy, kde sa nachádza aj schodisková plošina pre imobilných, bol a ostáva aj do času písania tohto článku, pre občanov zatvorený. Kto toto dovolil, je buď ignorant alebo diletant.

Uzavretý bočný vchod na MMK (zdroj: Ing.O.Horrocks)

A tak sa všetci, zdraví ako aj núdzni / pozn. najnovší lingvistický tvar p. primátora Košíc/ občania valia do budovy MMK, teda Bieleho domu, frontálnymi schodmi.

MMK Biely dom Košice (zdroj: wikipedia)

Niekde v útrobách mojej mysle som si spomenula na článok Korzára o tom, že budova Magistrátu, každému známeho pod pojmom Biely dom, prejde alebo plánuje prejsť obnovou a dúfala som,že snáď aj vstupné schodište bude v pláne upraviť na bezbariérové.

Bezbariérové schodisko nie je v pláne, ako je zrejmé z textu článku. Mrzí ma to a neviem, či sa to stalo preto, že to vôbec nikoho z kompetentných nenapadlo, alebo preto, že to konštrukčne nie je možné, alebo pre iné... to známe nedá sa...

Je to škoda, a premárnená šanca, ak je to konštrukčne možná úprava, pretože ak na inom mieste Košice proklamujú byť ako London či Hamburg, potom by jedna z najviac využívaných verejných budov v meste mala "myslieť aj na svojich občanov", nielen na vlastných zamestnancov, tak, aby budova bola prístupná všetkým, zdravým, rodičom s kočíkom, občanovi s barlami či na invalidnom vozíku, tak ako sú prístupné verejné budovy v London či Hamburgu.

London City Council (zdroj: wikipedia )

Ako projektanti v zahraničí vyriešili podobné schodiská, ako majú Košice, prikladám v prílohe. Nádhera a radosť . Viem si takéto "premeny" predstaviť aj v Košiciach... Vy?

Príklad rampy zakomponovanej do schodiska (zdroj: Google Search)

Bolo by pre mňa zaujímavé poznať odborný názor na túto tému p. projektanta ing.arch.Motýľa, či nového hlavného architekta mesta Košice p. ing.arch. P.Kroppa.

Z histórie:

