Zopár miliónov na realizáciu košického parku, ktorý vzíde z prianí účastníkov dotazníka, tak propaguje svoj zámer Radnica Košíc.

Mesto Košice vyvesilo skromnú informáciu správičku o pláne výstavby parku, občania majú len vyplniť dotazník prianí a... bum. Park bude už v roku 2025 sprístupnený, avizuje Magistrát. Toto fakt sľubuje. Tak teraz šup šup zahodiť starosti aj povinnosti za hlavu aj do kúta a ponáhľať sa študovať a angažovať na web, pretože

Dotazník je možné vyplniť do 8. októbra

„Nielen obyvatelia mesta môžu svoj názor na ďalší rozvoj tejto lokality vyjadriť prostredníctvom krátkeho online dotazníka, ktorý je dostupný tu: https://form.typeform.com/to/QWPC2s8V alebo po kliknutí na odkaz na niektorom z komunikačných kanálov mesta. V dotazníku sa až do nedele 8. októbra môžu obyvatelia vyjadriť k tomu, ako by mal park podľa nich vyzerať, akú by mal mať funkciu, čo by sa v ňom malo nachádzať. Na výber je napríklad zeleň, lavičky, komunitné záhrady, ihriská, priestor na beh, detské ihriská, výbeh pre psov, komerčné prevádzky. Z možnej ponuky služieb si môžu vybrať napríklad toalety, pitnú vodu, wifi, požičovňu kolobežiek, bicyklov, kaviareň, priestor na grilovanie a iné,“ skonštatoval vedúci oddelenia strategického rozvoja a zástupca riaditeľa magistrátu mesta Richard Dlhý.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

https://www.kosice.sk/clanok/kosicania-si-mozu-vybrat-buducu-podobu-parku-za-sladovnou

Z obrázkovej prílohy textu publikovanej správy / pozn. dojem je ten, že tá je pripravená akoby len pre samých seba, úradníkov,/ je jasné jedine to, že sa bude jednať o obrovskú rozlohu, ktorá určite je schopná "ubytovať " všetky nápovedy mesta spomínané v dotazníku a ešte aj niečo, resp. mnoho viac ... takže iniciatíve vyberať a dopĺňať podľa gusta sa medze nekladú, podľa mesta.

Keďže rozloha lokality je enormná, mala by uspokojiť každé ponúkané, napovedané prianie v dotazníku , ale aj viac.

V meste je už takmer viac detských ihrísk ako je samotných detí, uniformované nezáživné stereotypné hracie plochy zívajúce prázdnotou, často na pokraji záujmu nielen detí a mládeže, bez stromov a zelene, bez lavičiek či odpadkových košov, teda celkovo bez komfortu ... Samostatné venčoviská, aj tie neoficiálne, pre psov všade kam oko pozrie, včítane jedného veľkého priamo oproti riešenej lokality.

Dotaznik Park 2023 (zdroj: Ing.O.Horrocks)

Ja som sa zamerala na oázu pokoja a zelene, včítane jazierka, s dostatočným počtom lavičiek, odpadkových košov, aj na psie exkrementy, s množstvom zelene pre lepší košický vzduch a množstvom záhonov, dostatočne širokých bezbariérových chodníkov pre každého so zakomponovaním verejného osvetlenia ako aj verejné toalety, ktorých súčasťou bude vhodné WC pre ťzp osoby, imobilných.

Keďže včerajšie výsledky volieb do NR dali jasnú odpoveď aj o tom, že štandardy vídané v civilizovanej Európe na Slovensku nie sú vítané, a mnohé vlastné skúsenosti zo života v Košiciach tomu nasvedčujú, nedávam veľkú šancu na úspech môjmu súčasnému návrhu, ani v tejto veci, do budúcna. Je jednoduché privlastniť si niekoho nápad, byť plagiátorom, realizovať ten nápad je ale treba vedieť a na to treba niečo viac.

Už teraz sa ale teším na rok 2025. Verím, že Mesto Košice už dnes, ak nie včera, myslelo na prístupové cesty a chodníky do budúceho parku, na dostatočný počet parkovacích miest, cyklistických steziek a podobnú infraštruktúru. Súčasný stav totiž nevyzerá z tejto stránky optimisticky.

Záverom, pre prípad, zopár čerstvých inspirácii, obrazom.

Kreativite sa medze nekladú... Lavička v Spojenom kráľovstve (zdroj: Ing.O.Horrocks)

V parku "ruží" , Wien 2023 (zdroj: Ing.O.Horrocks)