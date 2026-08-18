Vážený pán Marek,
osobne som sa s Vami nikdy nemala príležitosť stretnúť, ale vždy, keď som videla a čítala Váš príspevok na FB, hovorila som si: áno, tento mládenec by mal vstúpiť na aktívnu slovenskú politickú scénu, je to rozhľadený človek, vie oponovať správnymi argumentami, má to v hlave upratané. Dnes čítam, že život mal s Vami úplne iné plány a bojujete na inom poli, oveľa závažnejšom a dôležitejšom než je svet politikov. Držím Vám palce, verím, že sa s osudom popasujete a svoj najdôležitejši boj vyhráte.
No a vypisujú Vám ... vypisovali Vám aj predtým, nemali Vaše názory radi, nesúhlasili s nimi... dnes ale z útrob najnižsej cenovej skupiny či spodiny ozvali sa Vám hyeny s ľudskou tvárou. Závidia Vám úspech, Vašu integritu, Vašu inteligenciu a empatiu... Závidia ešte aj tú pliagu, ktorá sadla na Vás...títo samozvaní odborníci na všetko Vám závidia všetko, čo oni nikdy nedosiahli a nedosiahnú, preto Vám vypisujú odporné komentáre, chcú Vás zdeptať. Poznám to veľmi dobre, táto vlastnosť mnohých je zakorenená v ich žilách : totiž strielať brokmi na bezbranného invalida, kradnúť zvislé značenia na vyhradenom parkovacom mieste pre invalida a či ďalšie pikošky, robí týmto ľuďom dobre. Závidia aj chorobu aj invaliditu.
Pán Marek, nenechajte sa obrazne povedané potopiť týmito neprajníkmi a ja by som Vás rada, ale nielen Vás, aspoň touto cestou mentálne podporiť vo Vašom najdôležitejšom každodennom boji. Nenechajte ich vyhrať. Víťazom musíte byť Vy.
Veľa síl prajem.
S úctou
OH
Link na Donio
https://donio.sk/marek-mach-pomahal-druhym-teraz-potrebuje-pomoc-on?utm_source=Facebook&utm_medium=SoMe&utm_term=Marek&utm_content=Marek&utm_campaign=organicpost&utm_id=97758_v0_s00_e0_tv2_a1demo09knjylp&fbclid=IwY2xjawTw4ydwZG9mAWV4dG4DYWVtAjEwAHNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR6FGmoSFJy9bdjFVCqQ_GMM0zMC3GJGnfcCPyqxtsnv8UI7GzNP6sGQbu2u9w_aem_BUYm28mC4U37FsdcQqVBBg