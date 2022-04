Rozhovor - Lars Skytte, tvorca a hlavný analytik stránky, ktorá prináša množstvo projekcií a štatistických modelov NHL

V dnešnom blogu máte možnosť zoznámiť sa so zakladateľom stránky hockey-statistics.com, Larsom Skyttem. Porozprával o svojom živote, prečo sa rozhodol venovať sa štatistike a čo ho na tejto práci baví, či naopak nebaví. Lars prezradil aj kto je jeho favorit na zisk najcennejšieho pohára. Prajem príjemné čítanie.

Stručne sa predstavte.

Volám sa Lars Skytte a pochádzam z Dánska. Keď som vyrastal, hrával som hokej. Ako dieťa som hrával proti hráčom ako Frans Nielsen a Peter Regin, takže asi starnem.

Po strednej škole som presedlal na florbal, v ktorom som mal to šťastie reprezentovať Dánsko pri niekoľkých príležitostiach. Momentálne som asistentom trénera dánskeho tímu mužov do 19 rokov.



Predstavte stránku http://hockey-statistics.com a povedzte, ako ste prišli na nápad založiť túto stránku.

Pred pár rokmi som sa rozhodol naučiť sa viac o pokročilých hokejových štatistikách, a tak som sa začal motať v číslach. V určitom okamihu som chcel zverejniť svoje zistenia, ale nebolo kde... Rozhodol som sa vytvoriť webovú stránku a profil na Twitteri. Nikdy som nerobil žiadnu propagáciu, postupom času sa pridávalo viac a viac sledovateľov.

Bolo by skvelé, ak by v budúcnosti chceli na stránku prispieť aj ostatní. Spoločnosť IMPCT Sport pre túto stránku napísala niekoľko článkov, ale viac príspevkov by malo pomôcť priviesť webovú stránku k životu. Mojim minicieľom je, aby sa stránka stala komunitou so štatistickými údajmi, nie len mojím hokejovým blogom.

Kto je hlavným publikom stránky?

V skutočnosti nemám cieľovú skupinu. Píšem o veciach, ktoré ma zaujímajú. Myslím si, že moja stránka je užívateľsky prívetivá, a obohatiť sa z nej každý, či už úplný nováčik alebo človek, ktorý je v hokejových štatistikách ako doma.

Čo vás na tvorbe štatistických modelov baví najviac a čo najmenej?

Vo všeobecnosti rád robím interpretáciu údajov – hľadám trendy a odpovede pomocou štatistík. Myslím, že mojimi najsilnejšími stránkami sú zvedavosť, originalita a snaha vždy sa pozerať na veci z inej perspektívy.



Čo sa mi nepáči je písanie. Vždy som bol lepší s číslami ako so slovami. Robiť všetky bifľošské veci je tá zábavná časť. Písať o tom, je oveľa menej zábavné. Asi to vidíte aj v mojich článkoch – nie je tam veľa zbytočných slov.

Aký je najväčší rozdiel medzi vašou a podobnými stránkami?

Vo všeobecnosti možno moju prácu rozdeliť do troch kategórií:

1) Výskum: Kladenie otázok a snaha na ne odpovedať. Napríklad: Môžu brankári ovplyvňovať počet striel smerujúcich mimo bránku?

2) Modelovanie: Vytváranie modelov na popis alebo predpoveď výkonnosti.

3) Sledovanie: Sledujem herné projekčné modely a porovnávam ich.

Samozrejme, že sa inšpirujem aj prácou iných. Na rozdiel od ostatných sa snažím myslieť aj mimo rámca a myslím si, že tým je moja výskumná práca originálna.

Iné, podobné stránky, sú podľa mňa ťažšie pochopiteľné. Snažím sa veci vysveľovať jednoduchými pojmami... Tým pádom môže byť moja stránka príťažlivejšia pre nematematických nadšencov.

Originalita a jednoduchosť sú to, o čo sa snažím.

Sledujete nejaký iný šport (ak áno, aký je tvoj obľúbený klub/hráč)?

Sledujem veľa rôznych športov. Sledovanie Tour De France je moja letná tradícia. Tour začínajúca tohto roku v Dánsku, bude pre mňa extrémnym zážitkom. Baví ma sledovať aj menej známe športy ako biatlon a snooker.

Čo sa týka hokeja, sledujem len NHL. O dánskej lige mám prekvapivo málo vedomostí.

Obľúbený NHL tím

Nikdy nehovorím o svojom obľúbenom tíme. Nie že by na tom záležalo, ale je pekné, že ľudia nemôžu tvrdiť, že som zaujatý – najmä preto, že v novom modeli je môj obľúbený tím pomerne vysoko.

Obľúbený hráč v NHL

Sledujem dánskych hráčov a myslím si, že Bjorkstrand aj Ehlers sú dobrí – určite patria k najviac podceňovaným hráčom v lige.

Preferujem hokejovú múdrosť pred zručnosťou. Mám rád, keď hráči dosahujú úspechy bez špeciálnych schopností.

Hráč ako Bäckström bude vždy v tieni Ovečkina, ale pre mňa je zaujímavé ho sledovať. Keď je pri puku, hraje s takým pokojom, že sa zdá, že má všetok čas sveta.



Ktorý tím NHL má najsvetlejšiu budúcnosť?

V blízkej budúcnosti by som povedal, že Colorado a možno Toronto. Zdá sa, že sú nastavené správnym smerom a budú dlhé roky kandidátmi na pohár.

Ak sa pozrieme ďalej do budúcnosti, New York Rangers budete milovať. Majú Shesterkina v bráne a skvelé mladé jadro. Dozaista sa ešte zlepšia sa, ale platový strop bude problémom.

Najlepšia hokejová spomienka?

Sledovať hokejovú NHL v Dánsku, bolo v 90. rokoch veľmi ťažké. Všetky moje poznatky o NHL pochádzali z hrania počítačových hier. Keď som mal asi 12-13 rokov, spoluhráč usporiadal narodeninovú oslavu. Jeho otec bol športový novinár, takže v noci sme jednoducho museli ostať hore a pozrieť si celý zápas NHL. Pamätám si, že som bol úplne očarený rýchlosťou hry.

Na druhý deň som skončil na pohotovosti po zásahu hokejkou pri hraní hokejbalu. To boli narodeniny!

Máte právo vybrať ďalší klub NHL. Kam ho umiestnite a aké dostane meno?

Pravdepodobne bude moja odpoveď nuda, ale poviem Quebec Nordiques. Myslím si, že Kanade by sa hodil nový tím NHL. Druhý tím v Toronte by tiež mohol byť veľmi zábavný – Toronto Killerbees (Zabijácke včely).

Predpoveď na víťaza Stanley Cupu pre túto a budúcu sezónu?

Myslím si, že Florida je tento rok dobrým tipom. Rozdielovým by mohol byť príchod Clauda Girouxa. Na budúcu sezónu tipujem Colorado.

3 najlepší mladíci v nadchádzajúcom vstupnom drafte?

O prospektoch viem veľmi málo, preto na otázku radšej nebudem odpovedať.

Existujú náznaky, že Fox a Makar budú dominovať v hlasovaní o Norris Trophy v nasledujúcom desaťročí. Vidíte niekoho, kto by mohol aspoň držať ich úroveň?

Myslím, že Hedman a Josi majú pred sebou ešte pár skvelých rokov. Okrem toho to vyzerá hlavne na duo Fox/Makar. Možno niekto z hráčov ako Ekblad, Hughes alebo McAvoy môže zabojovať o niekoľko Norrisových trofejí. Rovnako nemožno vynechať Rasmusa Dahlina. Obrancovia sa niekedy rozvíjajú pomalšie.



Najlepší hráč NHL na každej pozícii teraz a najlepší hráč histórie na každej pozícii?

Ak ideme na 3 útočníkov, 2 obrancov a 1 brankára, vybral by som: McDavid, Matthews, Barkov, Makar, Fox a Shesterkin.

V all-time zostave by to boli: Gretzky, Lemieux, Howe, Orr a Lidström.

Ak by som si mal vybrať dvoch krídelníkov, bola by to oveľa ťažšia úloha... Takže pôjdem s lajnou plnou centrov.

Máte nejaké plány do budúcnosti (osobné/so stránkou)?

Vždy mám priveľa plánov. Práve teraz pracujem na projekte BigDataCup. Som celkom nadšený z tohto projektu, pretože som nevidel nikoho s podobným prístupom k problematike. Ako pri všetkom ostatnom, čo robím, kľúčové budú: originalita a jednoduchosť.

Rozmýšľam aj nad napísaním knihy o hokejových štatistikách – Úvod do hokejových štatistík.

Pre nadchádzajúce play-off budem robiť pravdepodobnosti na výhru Stanley Cupu, pravdepodobnosti na výhru v sérii a herné pravdepodobnosti jednotlivých zápasov... Tieto veci sa s mojím súčasným modelom dajú robiť veľmi ľahko.



Ak chcete na záver niečo dodať, môžte.

Ak má niekto otázky, nápady, príspevky atď., neváhajte ma kontaktovať na Twitteri (@HockeySkytte) alebo cez mail: hockeystatistics.com@gmail.com.



Larsovi za rozhovor ďakujem, a verím, že si to niekedy zopakujeme. Každopádne budem rád za akúkoľvek formu interakcie, lajky alebo komentáre. Určite ostaňte naladení, pretože o pár dní prinesiem rozsiahly rozbor nadchádzajúcich playoff zápasov, spoločne s predikciami. A do týždňa prinesiem nový rozhovor. Na mojom Twitteri nájdete aj odkaz na anglickú verziu rozhovoru v prípade, že do budúcna preferujete originály rozhovorov. Prajem príjemný zvyšok dňa a pri ďalších rozhovoroch dovidenia.