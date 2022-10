Finančné zdravie žúp sa opäť zhoršilo, významne klesli prebytky hospodárenia. Najlepšie obstáli nitriansky a trnavský kraj, na chvoste je žilinský.

Nitrianska a trnavská župa s najlepším finančným zdravím spomedzi VÚC – viac info na portáli www.hospodarenieobci.sk

Župy v roku 2021 nenadviazali na prevažujúci trend z pokrízových rokov, keď sa im v rokoch 2012 až 2014 a 2016 až 2019 darilo medziročne znižovať svoju zadlženosť a zlepšovať aj vďaka tomu svoje finančné zdravie.

Naopak, počas uplynulého roka došlo aj kvôli pokračujúcej koronakríze k druhému nárastu ich zadlženia v rade, keď v priemere ich dlh narástol z 30,3 % na 30,6 % ročných bežných príjmov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zhoršili sa aj ďalšie relevantné ukazovatele hospodárenia – župám narástla dlhová služba (z 3,58 % na 6,44 % ročných bežných príjmov), mierne narástli aj záväzky viac ako 60 dní po lehote splatnosti. Prebytky na bežných účtoch klesli o pätinu. To všetko prispelo k zhoršeniu priemerného finančného zdravia žúp z 4,59 na 4,47 bodu (ide o druhé relatívne významné zhoršenie v rade).

Na vedúcu pozíciu v hodnotení finančného zdravia sa dostala nitrianska župa so skóre 4,99 bodu z maximálne možných 6 bodov. Nasleduje ju trnavský kraj. Naopak, na poslednom mieste evidujeme žilinskú župu s hodnotením 4,20 bodu, ktorá sa v tomto ukazovateli aj medziročne najviac zhoršila. Jediný kraj, ktorý si medziročne vo finančnom zdraví polepšil, je banskobystrický. Všetky župy v zmysle našej metodiky hodnotíme za rok 2021 známkou „dobré“ finančné zdravie. To je zhoršenie oproti minuloročnému hodnoteniu, kedy pri dvoch župách vyšlo finančné zdravie „výborné“. Minulý rok ho získala trenčianska a nitrianska župa, no aktuálne sa vrátili sa do kategórie „dobrého“ finančného zdravia.

Tab. 1: Finančné zdravie samosprávnych krajov a vybrané ukazovatele ich hospodárenia

Najvyšší dlh mali ku koncu roka v bratislavskej župe

Napriek nárastu zadlženia žúp platí, že žiadna spomedzi ôsmich žúp na Slovensku neprekročila zákonnú hranicu pre celkový dlh na úrovni 60 % a takisto ani prvé sankčné pásmo dlhovej brzdy pre samosprávy (50 %). Najvyšší dlh mali ku koncu roka 2021 v bratislavskej župe (41,4 %). Naopak, najlepší stav zaznamenali v župe nitrianskej (9,3 %). Dlh dokázali v roku 2021 najviac znížiť v trnavskej župe, a to o 6,8 percentného bodu (z 45,3 na 38,6 %). Naopak, dlh najviac narástol trenčianskej župe (+8,7 p.b.).

Pokiaľ ide o bilanciu bežného účtu, všetky kraje dosiahli v roku 2021 kladné hodnoty (prebytky). Najlepšie hospodárila trnavská župa (+12,7 %), ktorá aj medziročne zlepšila bilanciu svojho bežného účtu v najväčšej miere. Nižšie prebytky na bežnom účte v porovnaní s rokom 2020 vykázalo až 6 krajov, medziročne najviac klesol trenčianskej župe. Sumárna (resp. priemerná) bilancia bežných účtov za všetky župy predstavovala +8,3 %, čo je najmenej dobrý výsledok od roku 2015. Pre porovnanie, za rok 2020 priemerná bilancia bežného účtu dosiahla +10,6 % a za rok 2019 dokonca +13,3 %.

Ďalšie informácie o hospodárení žúp v roku 2021 môžete nájsť vo voľne prístupnej podrobnejšej analýze.

Metodika

Hodnotenie finančného zdravia poskytuje komplexný pohľad na hospodárenie samospráv, ktoré INEKO zostavuje na základe vlastnej metodiky. Zahŕňa viaceré kľúčové parametre hospodárenia s rôznou váhou za ostatné štyri roky (celkový dlh, dlhová služba, bilancia bežného účtu, záväzky po lehote splatnosti, záväzky po splatnosti 60 a viac dní). Samosprávy môžu dosahovať pri ukazovateli finančného zdravia hodnoty v intervale 0 až 6 (čím vyššie skóre, tým lepší výsledok).

Komplexné údaje o všetkých samosprávach nájdete na portáli www.hospodarenieobci.sk

Na portáli je možné nájsť podrobné informácie o hospodárení všetkých miest, obcí a samosprávnych krajov, ako aj bratislavského a košického magistrátu a mestských častí. Údaje sa dajú zobraziť aj graficky v časových radoch, pri ktorých možno pozorovať trendy. Návštevník portálu si môže rozkliknúť aj štruktúru príjmov (odkiaľ prichádzajú) a výdavkov (kam idú) v jednotlivých samosprávach. K dispozícii sú tiež viaceré zaujímavé účtovné údaje o rozpočtových, príspevkových a dcérskych organizáciách samospráv, medzi ktoré patria napríklad stredné školy, domovy sociálnych služieb či podniky verejnoprospešných a technických služieb.

Cieľom projektu je zlepšiť informovanosť verejnosti, a tým prispieť k zvýšeniu tlaku občanov na zlepšovanie hospodárenia samospráv. Snahou INEKO je podpora stability verejných financií ako celku.

Matej Tunega

analytik INEKO

Projekt podporujú spoločnosť PosAm, spol. s r. o. a Nadácia Konrada Adenauera.

Ak sa Vám aktivity a činnosť inštitútu INEKO zdajú prínosné, budeme radi, ak nás podporíte v našej ďalšej práci. Ďakujeme.